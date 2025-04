https://english.almayadeen.net/articles/analysis/it-s-official–ukraine-conflict-is-british–proxy-war



Es ist offiziell: Der Ukraine-Konflikt ist ein britischer „Stellvertreterkrieg“

Kit Klarenberg

Quelle: Al Mayadeen Englisch

2. April 2025

Kit Klarenberg analysiert eine Untersuchung der New York Times, die die tiefe Verstrickung Großbritanniens in den Krieg in der Ukraine und die verdeckte Rolle Großbritanniens bei der Eskalation des Konflikts aufdeckt.

Am 29. März veröffentlichte die New York Times eine bahnbrechende Untersuchung, in der aufgedeckt wurde, wie eng die USA in den Kampf der Ukraine gegen Russland „verstrickt“ waren, „weitaus enger und umfassender als bisher angenommen“, wobei Washington fast ausnahmslos als „Rückgrat der ukrainischen Militäroperationen“ diente. Die Zeitung ging sogar so weit, den Konflikt als „Stellvertreterkrieg“ anzuerkennen – eine unwiderlegbare Tatsache, die bisher in den Mainstream-Medien aggressiv geleugnet wurde – und nannte ihn eine „Neuauflage“ von „Vietnam in den 1960er Jahren, Afghanistan in den 1980er Jahren und Syrien drei Jahrzehnte später“.

Dass die USA die Ukraine seit Februar 2022 mit außerordentlich großen Mengen an Waffen beliefert haben und bei der Planung von vielen großen und kleinen Militäroperationen Kiews eine entscheidende Rolle spielten, ist kaum eine Neuigkeit. Tatsächlich wurde über Teile dieser Beziehung bereits ausführlich berichtet, wobei Funktionäre des Weißen Hauses gelegentlich zugaben, dass Washington eine Rolle spielte. Die detaillierten Informationen über diese Unterstützung, die die New York Times in ihrer Untersuchung liefert, sind jedoch beispiellos. So wurde beispielsweise heimlich ein spezielles Zentrum für die Zusammenführung von Informationen auf einem riesigen US-Militärstützpunkt in Deutschland eingerichtet.

Unter dem Namen „Task Force Dragon“ vereinte es Beamte aller großen US-Geheimdienste und „Geheimdienstoffiziere der Koalition“, um täglich umfangreiche Informationen über russische „Schlachtfeldpositionen, Bewegungen und Absichten“ zu sammeln und die „reifsten und wertvollsten Ziele“ für die Ukraine zu „lokalisieren“ und zu „bestimmen“, die sie mit vom Westen bereitgestellten Waffen angreifen sollte. Das Fusionszentrum wurde schnell zum „gesamten Backoffice des Krieges“. Ein namenloser europäischer Geheimdienstchef war angeblich „überrascht zu erfahren, wie tief seine NATO-Kollegen in die ‚Kill Chain‘ des Konflikts verstrickt waren“:

„Ein früher Beweis für das Konzept war eine Kampagne gegen eine der gefürchtetsten Kampfgruppen Russlands, die 58. Combined Arms Army. Mitte 2022 setzten die Ukrainer unter Verwendung amerikanischer Geheimdienstinformationen und Zielinformationen einen Raketenbeschuss auf das Hauptquartier der 58. in der Region Cherson in Gang, bei dem Generäle und Stabsoffiziere getötet wurden. Immer wieder errichtete die Gruppe ihre Stellung an einem anderen Ort; jedes Mal fanden die Amerikaner sie und die Ukrainer zerstörten sie.“

Mehrere andere bekannte ukrainische Breitseiten, wie z. B. ein Drohnenbeschuss auf den Hafen von Sewastopol im Oktober 2022, wurden nun von der New York Times als das Werk der Task Force Dragon entlarvt. In der Zwischenzeit bestätigte die Zeitung, dass jeder einzelne HIMARS-Angriff, der von Kiew durchgeführt wurde, vollständig von den USA abhängig war, die Koordinaten und Ratschläge zur „Positionierung der [Kiewer] Abschussgeräte und zur zeitlichen Abstimmung ihrer Angriffe“ lieferten. Die örtlichen HIMARS-Bediener benötigten außerdem spezielle elektronische Schlüssel [Karten], um die Raketen abzufeuern, die die Amerikaner jederzeit deaktivieren konnten.

Die auffälligsten Passagen der Untersuchung heben jedoch Londons Hauptrolle bei der Beeinflussung und Steuerung der Aktionen und Strategien der Ukraine – und damit auch der USA – in diesem Konflikt hervor. Sowohl direkte Hinweise als auch eindeutige Andeutungen, die überall zu finden sind, deuten unweigerlich darauf hin, dass der „Stellvertreterkrieg“ von den Briten ausgeheckt und geplant wurde. Sollte eine Annäherung zwischen Moskau und Washington gelingen, wäre dies der bisher spektakulärste Misserfolg der gemeinsamen britischen Verschwörung nach dem Zweiten Weltkrieg, die amerikanische Militärmacht und den Reichtum des Landes für eigene Zwecke auszunutzen.

„Vorherrschende Meinung“

Ein besonders aufschlussreicher Abschnitt der Untersuchung der New York Times beschreibt die Durchführung der ukrainischen Gegenoffensive im August 2022, die auf Charkiw und Cherson abzielte. Da die Task Force Dragon unerwartet nur auf begrenzten Widerstand aus ausgehöhlten russischen Stellungen in diesen Gebieten stieß, drängte der militärische Leiter der Task Force Dragon, Generalleutnant Christopher T. Donahue, den ukrainischen Feldkommandeur Generalmajor Andrii Kovalchuk, weiter vorzudringen und noch mehr Territorium zu erobern. Dieser widersetzte sich vehement, obwohl Donahue und andere hochrangige US-Militärs den damaligen Befehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valerii Zaluzhnyi, unter Druck setzten, seine Zurückhaltung zu überwinden.

In der Folge war die Stimmung unter den ausländischen Marionettenmeistern in Kiew, dass eine goldene Gelegenheit, den Russen einen noch schwereren Schlag zu versetzen, verpasst worden war, allgegenwärtig. Der wütende damalige britische Verteidigungsminister Ben Wallace fragte Donahue, was er tun würde, wenn Kovalchuk sein Untergebener wäre. „Er wäre bereits gefeuert worden“, sagte Donahue. Wallace antwortete kurz und bündig: „Ich habe das im Griff.“ Auf seine direkte Aufforderung hin wurde Kovalchuk ordnungsgemäß aus dem Fenster geworfen. Wie die New York Times erklärt, hatten die Briten in Kiew „beträchtlichen Einfluss“ und direkten Einfluss auf ukrainische Beamte.

Dies lag daran, dass Großbritannien „im Gegensatz zu den Amerikanern“ offiziell Teams von Militäroffizieren in das Land entsandt hatte, um ukrainische Beamte direkt zu beraten. Obwohl Kiew nicht in vollem Umfang von London und Washington profitieren konnte, wie gewünscht, löste der Erfolg der Gegenoffensive von 2022 einen weit verbreiteten „irrationalen Überschwang“ aus. Die Planungen für eine Fortsetzung im nächsten Jahr begannen daher „sofort“. Die „vorherrschende Meinung“ innerhalb der Task Force Dragon war, dass diese Gegenoffensive „die letzte des Krieges sein würde“, wobei die Ukraine den „vollständigen Triumph“ beanspruchen würde oder Russland „gezwungen wäre, um Frieden zu bitten“.

Selenskyj prahlte intern: „Wir werden das Ganze gewinnen.“ Der Plan sah vor, dass die ukrainischen Streitkräfte die Landbrücke Russlands zur Krim abschneiden, bevor sie die Halbinsel vollständig einnehmen. Wie die New York Times jedoch berichtet, waren die Beamten des Pentagons von den Aussichten Kiews deutlich weniger begeistert. Diese Skepsis sickerte im April 2023 über die Pentagon Leaks in die Öffentlichkeit durch. In einem Dokument wurde davor gewarnt, dass die Ukraine ihre Ziele in der Gegenoffensive „deutlich verfehlen“ und höchstens „bescheidene Gebietsgewinne“ erzielen würde.

Die durchgesickerte Geheimdienstbewertung führte dies auf „Defizite“ bei der „Streitkräftegenerierung und -erhaltung“ der Ukraine zurück, auf umfangreiche russische Verteidigungsanlagen, die nach dem Rückzug aus Cherson errichtet wurden. Sie warnte davor, dass „anhaltende ukrainische Mängel bei der Ausbildung und der Munitionsversorgung wahrscheinlich den Fortschritt behindern und die Zahl der Opfer erhöhen werden“. Die New York Times berichtet außerdem, dass Beamte des Pentagons „sich Sorgen über ihre Fähigkeit machen, genügend Waffen für die Gegenoffensive zu liefern“, und sich fragen, ob die Ukrainer, „die sich in der bestmöglichen Position befinden, nicht in Erwägung ziehen sollten, einen Deal abzuschließen“.

Selbst der Generalleutnant der Task Force Dragon, Donahue, hatte Zweifel und plädierte für eine „Pause“ von einem Jahr oder länger, um „neue Brigaden aufzubauen und auszubilden“. Doch laut der New York Times reichte die Intervention der Briten aus, um die interne Opposition gegen eine neue Gegenoffensive im Frühjahr zu neutralisieren. Sie argumentierten: „Wenn die Ukrainer sowieso vorgehen würden, müsste die Koalition ihnen helfen.“ Daraufhin wurden von fast allen NATO-Mitgliedstaaten riesige Mengen an extrem teurer, hochwertiger Militärausrüstung nach Kiew verschifft.

Die Gegenoffensive wurde schließlich im Juni 2023 gestartet. Vom ersten Tag an wurden Panzer und Soldaten unerbittlich von Artillerie und Drohnen beschossen und auch regelmäßig von weitläufigen, von Russland verlegten Minenfeldern in Stücke gerissen. Innerhalb eines Monats hatte die Ukraine 20 % ihrer vom Westen bereitgestellten Fahrzeuge und Panzer verloren, ohne etwas vorweisen zu können. Als die Gegenoffensive Ende 2023 ins Stocken geriet, waren gerade einmal 0,25 % des von Russland in der Anfangsphase der Invasion besetzten Gebiets zurückerobert worden. Inzwischen könnte die Zahl der Opfer in Kiew 100.000 übersteigen.

„Messerscharf“

Die New York Times berichtet, dass „das verheerende Ergebnis der Gegenoffensive auf beiden Seiten für Verstimmung sorgte“, wobei Washington und Kiew sich gegenseitig für die Katastrophe verantwortlich machten. Ein Beamter des Pentagons behauptet, dass „die wichtigen Beziehungen aufrechterhalten wurden, aber es war nicht mehr die inspirierte und vertrauensvolle Bruderschaft von 2022 und Anfang 2023.“ Angesichts der Entschlossenheit Großbritanniens, „die Ukraine um jeden Preis kämpfen zu lassen“, waren dies in der Tat düstere Nachrichten, die drohten, jegliche Unterstützung der USA für den Stellvertreterkrieg zum Erliegen zu bringen.

Dennoch hatte London noch ein letztes Ass im Ärmel, um Washington in den Stellvertreterkonflikt zu verwickeln und ihn möglicherweise zu einem regelrechten heißen Krieg mit Moskau eskalieren zu lassen. Die New York Times berichtet, dass die USA im März 2023 herausfanden, dass Kiew „insgeheim eine Bodenoperation in Südwestrussland plante“. Der CIA-Chef für die Ukraine konfrontierte General Kyrylo Budanov und warnte ihn: „Wenn er nach Russland einmarschiert, wird er dies ohne amerikanische Waffen oder Geheimdienstunterstützung tun.“ Er tat es trotzdem, „nur um zurückgedrängt zu werden“.

Anstatt weitere Einfälle zu verhindern, war die verhängnisvolle Intervention der Ukraine in der russischen Region Brjansk ein „Vorbote“ der umfassenden Invasion Kiews in Kursk am 6. August desselben Jahres. Die New York Times berichtet, dass die Operation aus Sicht Washingtons „einen erheblichen Vertrauensbruch darstellte“. Zum einen „hatten die Ukrainer sie erneut im Dunkeln gelassen“ – aber noch schlimmer war, dass „sie heimlich eine gemeinsam vereinbarte Grenze überschritten hatten“. Kiew setzte „von der Koalition bereitgestellte Ausrüstung“ auf russischem Territorium ein und verstieß damit gegen die „festgelegten Regeln“, als Monate zuvor begrenzte Angriffe innerhalb Russlands genehmigt worden waren.

Wie dieser Journalist aufgedeckt hat, war der ukrainische Kursk-Fehltritt eine britische Invasion, die nur dem Namen nach eine solche war. London war maßgeblich an der Planung beteiligt, stellte den Großteil der eingesetzten Ausrüstung bereit und machte seine Beteiligung bewusst publik. Wie The Times damals berichtete, bestand das Ziel darin, Großbritannien als formellen Kriegsteilnehmer in dem Stellvertreterkrieg zu kennzeichnen, in der Hoffnung, dass andere westliche Länder – insbesondere die USA – diesem Beispiel folgen und „mehr Ausrüstung schicken und Kiew mehr Spielraum für deren Einsatz in Russland geben würden“.

Anfangs distanzierten sich US-Beamte scharf vom Kursk-Einfall. Das Empire House Journal Foreign Policy berichtete, dass die Biden-Regierung nicht nur äußerst unglücklich darüber war, „aus dem Kreis der Eingeweihten ausgeschlossen worden zu sein“, sondern auch „skeptisch gegenüber der militärischen Logik“ hinter der „Gegeninvasion“ war. In einer weiteren Rüge verbot Washington am 16. August der Ukraine den Einsatz von in Großbritannien hergestellten Langstreckenraketen des Typs Storm Shadow gegen russisches Territorium. Die Sicherung einer breiteren westlichen Zustimmung zu solchen Angriffen war Berichten zufolge auch ein Kernziel hinter der Besetzung von Kursk durch Kiew.

Nachdem sich Donald Trump jedoch bei den Präsidentschaftswahlen im November 2024 durchgesetzt hatte, wurde Biden ermutigt, seine „letzten Wochen als lahme Ente“ zu nutzen, um „eine Reihe von Schritten zu unternehmen, um den Kurs zu halten … und sein Ukraine-Projekt zu stützen“. Dabei überschritt er laut der New York Times „seine letzte rote Linie“ und erlaubte ATACMS- und Storm-Shadow-Angriffe tief im Inneren Russlands, während er US-Militärberatern gestattete, Kiew zu verlassen, „um Kommandoposten näher an den Kampfhandlungen einzunehmen“.

Heute ist die Invasion von Kursk in einer völligen Katastrophe geendet, da die wenigen verbliebenen ukrainischen Streitkräfte, die nicht gefangen genommen oder getötet wurden, auf der Flucht sind. Unterdessen haben Bidens hilflose, zum Abschied gezogene rote Linien das Gleichgewicht auf dem Schlachtfeld in keiner Weise zugunsten Kiews verschoben. Wie die New York Times anerkennt, steht der Stellvertreterkrieg derzeit „auf Messers Schneide“. Es ist nicht abzusehen, was der britische Geheimdienst noch alles auf Lager hat, um den längst überfälligen Frieden zu verhindern, aber die Folgen könnten die Welt bedrohen.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern sind ausschließlich die Meinung des Verfassers.

Übersetztz mit Deepl.com

