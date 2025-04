https://www.palestinechronicle.com/everything-you-need-to-know-about-qatargate-and-netanyahus-scandal/



Alles, was Sie über Qatargate und Netanjahus Skandal wissen müssen

2. April 2025

Unter dem Namen „Qatargate“ werden die Berater des israelischen Premierministers beschuldigt, direkt oder indirekt für Doha zu arbeiten. (Design: Palestine Chronicle)

Von Robert Inlakesh

Qatargate ist insofern wichtig, als es offenbart, wie eng die Beziehungen zwischen Doha und Tel Aviv tatsächlich sind, aber es liefert keinerlei Hinweise darauf, dass Netanjahu einen geheimen Pakt zur Finanzierung der Hamas geschlossen hat.

Der neueste Skandal in Israel, der die angeblichen Geschäfte des Premierministers Benjamin Netanjahu mit Katar betrifft, hat eine enorme Gegenreaktion ausgelöst, wird jedoch von den westlichen Medienunternehmen weitgehend falsch interpretiert.

Unter dem Namen „Qatargate“ werden die Berater des israelischen Premierministers beschuldigt, direkt oder indirekt für Doha zu arbeiten.

Die Qatargate-Geschichte wurde ursprünglich im November von der israelischen Journalistin Bar Peleg für Haaretz News aufgedeckt. Was als aufschlussreiche Enthüllungen präsentiert wurde, betraf zwei Berater von Netanjahu, Yonatan Urich und Srulik Einhorn, denen Haaretz vorwarf, ihr Unternehmen Perception dazu zu nutzen, das Image Katars zu „beschönigen“.

Die aufgedeckten Informationen stammten aus Dokumenten aus dem Jahr 2022, und laut dem israelischen Medienunternehmen wurde eine Medienkampagne gestartet, um die Wahrnehmung von Doha vor der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft zu ändern.

Doch die Geschichte endete nicht mit Urich und Einhorn. Netanjahus Sprecher für militärische Angelegenheiten, Eli Feldstein, wurde zusammen mit Urich im Rahmen einer Untersuchung verhaftet, die eine direkte Zusammenarbeit zwischen dem Büro des Premierministers und Katar aufdeckte.

Netanjahu hat sich zu all dem nicht ausgeschwiegen und stellt die gesamte Situation als „Hexenjagd“ dar, die dazu geführt hat, dass seine Mitarbeiter „als Geiseln gehalten“ werden, und stellt die gesamte Situation als einen Komplott des Shin Bet (israelischer Inlandsgeheimdienst/Sicherheitsbehörde) gegen ihn dar.

Den Skandal verstehen

Um diese Geschichte von außen zu verstehen, muss sie durch einen kritischen Blick auf die innenpolitischen Angelegenheiten Israels und das aktuelle Klima analysiert werden. Während die von Haaretz und anderen israelischen Medien veröffentlichten Fakten solide sind, beginnen einige ihrer Interpretationen, von Voreingenommenheit geprägt zu sein.

Zunächst einmal ist diese Geschichte eigentlich nicht neu, und Haaretz hat sie schon seit einiger Zeit aufgedeckt.

Es wurde auch noch keine Entscheidung über die Schwere des Falls getroffen, der von den israelischen Behörden untersucht wird, obwohl es technisch gesehen auch nicht illegal ist, an einer PR-Kampagne für Katar zu arbeiten.

Das Problem beginnt jedoch nicht einmal mit der Berichterstattung der israelischen Medien, sondern ist mit zwei Hauptproblemen verbunden, die Jahre zurückreichen. Das Verständnis dieser beiden Probleme wird dazu beitragen, externe Analysen zu informieren und die Vorurteile und anti-palästinensischen Vorurteile, die in der israelischen Presse bestehen, zu überwinden.

Dabei handelt es sich um die Überweisungen von Hilfsgeldern aus Katar an die Hamas und den Versuch des israelischen Premierministers, eine Art Quasi-Diktatur zu errichten.

Die Beziehungen zwischen Katar und Israel

Die Beziehungen zwischen Tel Aviv und Doha sind seit Jahrzehnten recht offen, obwohl sie nicht durch ein formelles Normalisierungsabkommen ratifiziert wurden.

Obwohl die Beziehung nuanciert ist, da Katar die Hamas seit jeher finanziert und der Führung der Bewegung Zuflucht gewährt, besteht kein Zweifel daran, dass die Beziehungen zwischen Israel und Katar nichts Neues sind.

Tatsächlich konnten israelische Beamte und Zivilisten lange Zeit ungehindert nach Doha reisen, selbst zu Zeiten, als ihre Nachbarn dies auf offizieller Ebene verboten hatten (privat gab es Besuche).

Für die israelische Öffentlichkeit besteht das Hauptproblem mit Katar in der Unterstützung der Hamas und von Al-Jazeera, das in vielerlei Hinsicht daran gearbeitet hat, Israel im Medienbereich zu untergraben. Diese Wahrnehmung Katars als „Finanzier des Terrorismus“ ist daher eine nützliche politische Waffe, die jeder israelische Beamte gegen den anderen einsetzen kann.

Im Jahr 2017 kam es zu einer bedeutenden Verschiebung der regionalen Dynamik. Katar wurde von seinen Nachbarn, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), belagert, die das Ende ihrer Unterstützung für die Hamas, mit der Muslimbruderschaft verbündete Gruppen im Allgemeinen und die Auflösung von Al-Jazeera forderten.

Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) beschloss außerdem, die Gehälter, die sie ihren ehemaligen Beamten und Mitgliedern im Gazastreifen traditionell gezahlt hatte, zu kürzen und/oder ganz zu streichen.

Die Entscheidung der PA fiel inmitten des israelischen Drucks, der verhinderte, dass Steuereinnahmen sie erreichten, zusätzlich zu anderem Druck, der von den USA ausgeübt wurde, und zusätzlich zu ihren eigenen, größtenteils selbstverschuldeten internen Problemen, die die Wirtschaft im Westjordanland beeinträchtigten. Dies geschah auch zufällig kurz nach einer Einigung zwischen der PA und der Hamas, die darauf abzielte, dass die PA die Zivilverwaltung des Gazastreifens übernimmt.

Das Versöhnungsabkommen zwischen der Hamas und der PA war fast erfolgreich, und die Streitkräfte der PA rückten sogar zum Grenzübergang Rafah vor, was in ganz Gaza zu großen Feierlichkeiten führte, da die Menschen auf eine Lockerung der Belagerung hofften. Die Israelis und Amerikaner beschlossen, Druck auszuüben, was zum Scheitern der Initiative führte.

Im darauffolgenden Jahr, am 30. März 2018, starteten die Menschen in Gaza aus dem gesamten politischen Spektrum eine gewaltfreie Massenprotestbewegung, die das Ende der israelischen Blockade forderte.

Während die ehemaligen Mitarbeiter der PA plötzlich ihre Lebensgrundlage verloren, waren die Proteste eine Taktik, die die Hamas als Mittel zur Lockerung der Blockade des Gazastreifens befürwortete. Letztendlich schoss die Hamas während der ersten Phase der Proteste nicht auf Israelis, trotz ständiger israelischer Luftangriffe und der Ermordung von Hunderten unbewaffneter Demonstranten.

Zehntausende unbewaffnete Demonstranten wurden gezielt durch israelisches Feuer verletzt, zusätzlich zu den Hunderten, die hingerichtet wurden, doch die westlichen Medien ignorierten das Thema oder versuchten, es zu rechtfertigen. Westliche Nationen behaupteten, Israel „verteidige seine Grenze“ vor nicht existierenden Bedrohungen, während die PA schwieg.

Ein Abkommen mit Katar

Als die Spannungen zu eskalieren begannen und die Hamas erkannte, dass sie alle diplomatischen und gewaltfreien Optionen ausgeschöpft hatte, beschloss die israelische Regierung, ein Abkommen mit Katar zu schließen, das die Überweisung von Bargeldzahlungen nach Gaza ermöglichte, die zur Subventionierung von Treibstoff und zur Zahlung von Gehältern verwendet wurden. Die Überweisungen erfolgten auf die umstrittene Art und Weise von Koffern, die mit Bargeld gefüllt waren und von katarischen Beamten durch von Israel besetztes Gebiet geliefert wurden.

Netanjahu und seine Regierung hatten die Überweisungen genehmigt, um zu versuchen, die Hamas davon abzuhalten, militärischen Druck auf Israel auszuüben, beispielsweise durch Raketenbeschuss. Zu Beginn funktionierte diese Taktik, trotz wiederholter Aufflackern, die jedes Mal von Israel initiiert wurden. Das war bis 2021, als die Aggression Israels in Jerusalem einen Aufstand auslöste, auf den eine Reaktion der Hamas folgte, die zu einem elf Tage andauernden Konflikt führte.

Später im selben Jahr wurde Netanjahu aus der Regierung verdrängt, da seine Verbündeten und israelische Extremisten weiterhin in die Souveränität von Al-Aqsa eingriffen und ihr Programm zur ethnischen Säuberung gegen einheimische palästinensische Jerusalemer ausweiteten. In dieser Zeit, die zum Sturz der Regierung Netanjahu führte, tauchte in der israelischen Presse Kritik an den Überweisungen Katars an die Hamas auf.

Als Yair Lapid und Naftali Bennett zwischen 2021 und 2022 eine Regierung der Machtteilung bildeten, in der beide jeweils für eine gewisse Zeit die Macht übernahmen, wurden die Gelder aus Katar noch immer verarbeitet, doch die Koffer-Methode wurde aufgrund der aufkommenden Kritik geändert.

Dieser Punkt ist entscheidend, da fast alle israelischen Oppositionspolitiker, die behaupteten, dass allein Netanjahu für die Geldtransfers an die Hamas verantwortlich sei, ebenfalls darin verwickelt waren.

Nach dem 7. Oktober 2023 begannen die israelischen Medien, die sich gegen Netanjahu und seine Koalitionsverbündeten stellen, mit der Verbreitung von Behauptungen, der Premierminister „finanziere die Hamas“ und habe sie „gestützt“. Einige dieser Berichte enthalten zwar wichtige Informationen, ebenso wie einige der internen israelischen Untersuchungen zum 7. Oktober, doch sie werden auch zu politischen und strategischen Zwecken veröffentlicht.

Vor Beginn des Völkermords in Gaza kam es zu einer schweren politischen Krise zwischen der Regierungskoalition und der Opposition über Benjamin Netanjahus Vorstoß zur Justizreform.

Etwa die Hälfte der israelischen Bevölkerung betrachtete die Bemühungen als positive Initiative, die längst überfällig war, während die andere Hälfte des Landes darin nicht nur den Versuch sah, das liberaldemokratische Modell Israels zu stürzen, sondern auch den Versuch, ihre säkulare Nation zu judaisieren.

Daher wurde die Regierung Netanjahu zur vielleicht spaltendsten Regierung in der Geschichte Israels. Sie veranlasste die Histadrut (Israelische Arbeitergewerkschaft), einen Großteil der israelischen Medien, der Geheimdienste, der Gerichte, des Militärs und einen großen Teil der politischen Elite, direkte Maßnahmen zu ergreifen, um ein Ende der aufgezwungenen Politik zu erzwingen.

Woche für Woche protestierten Hunderttausende Israelis gegen die Regierungskoalition. All diese Zusammenhänge sind für das Verständnis von Qatargate und der verschiedenen Propagandalinien, die in dieser Angelegenheit verfolgt werden, von großer Bedeutung.

Auswirkungen des Skandals

Der israelische Journalist Bar Peleg, dem die Enthüllung der Qatargate-Affäre zugeschrieben wird, war kürzlich im Haaretz-Podcast zu hören.

Während er das Segment über die Geschichte abschloss, machte Peleg ein ziemlich aufschlussreiches Eingeständnis: Die von ihm aufgedeckten Handlungen seien nach israelischem Recht nicht unbedingt illegal, und er räumte ein, dass von Doha finanzierte Einflusskampagnen auch in Europa aufgedeckt worden seien.

Er erklärte, das zentrale Problem des Skandals sei die Tatsache, dass katarische Hilfsgelder zur Finanzierung des bewaffneten Flügels der Hamas, der Qassam-Brigaden, verwendet worden seien, was den Angriff vom 7. Oktober ermöglicht habe.

Peleg behauptet, die katarische Hilfe habe die Al-Qassam-Brigaden finanziert, als sei dies eine feststehende Tatsache. Diese Behauptung stützt sich in erster Linie auf eine Untersuchung des israelischen Shin Bet zu den Ereignissen vom 7. Oktober, die zu dem Schluss kam, dass 4 Millionen der 30 Millionen Dollar an Überweisungen abgezweigt wurden, um die Al-Qassam-Brigaden zu finanzieren.

Allerdings gab es nie stichhaltige Beweise für diese Behauptung, sondern nur interne Einschätzungen Israels.

Ende März wurde in zwei Berichten – einem für den israelischen Sender Channel 12 und dem anderen für den öffentlich-rechtlichen Sender Kan – berichtet, dass sowohl der Leiter des israelischen Militärdirektorats als auch der Shin Bet Netanjahu im Jahr 2019 gewarnt hatten, dass die Hamas Millionen der katarischen Hilfe an Mohammed al-Deif (Kommandeur von al-Qassam) weitergeleitet haben könnte.

Während Netanjahu erwartungsgemäß bestritt, dass ihm jemals Dokumente übergeben wurden, gibt es hier immer noch einige logische Lücken und einen völligen Mangel an Beweisen.

Israel hatte offensichtlich nur wenig Kenntnis von den internen Abläufen des militärischen Arms der Hamas, wie aus den unzähligen Fehlschlägen während des Gaza-Angriffs hervorgeht.

Es ist auch eine gewagte Annahme zu glauben, dass sie konkrete Beweise dafür erhalten hätten, dass Mohammed al-Deif die Gelder speziell erhalten hat, da die Menge an Informationen über ihn äußerst gering war und die verschiedenen Versuche Israels, ihn während des Krieges zu ermorden, angekündigt wurden, bevor sie zurückgezogen wurden, wobei die Bestätigung, dass er getötet wurde, erst nach Inkrafttreten des Waffenstillstands vom 19. Januar bekannt wurde.

Netanjahus Darstellung hier ist, dass die 4 Millionen, die die Hamas nach Schätzungen des israelischen Geheimdienstes an Qassam schickte, nicht aus den Hilfsgeldern Katars stammten. Es genügt zu sagen, dass dieser Punkt, der in den israelischen Medien immer wieder aufgegriffen wird, keine bewiesene Tatsache ist. Es mag sich am Ende als wahr herausstellen, aber es gibt einfach keinen Beweis dafür.

Der stärkste Beweis ist der Shin-Bet-Bericht, in dem auch steht, dass die Finanzierung durch den Iran und die Provokationen von Netanjahus Verbündeten im besetzten Jerusalem dazu beigetragen haben. Es ist nicht so, dass der Shin-Bet-Bericht ausschließlich die 4 Millionen, die angeblich an al-Qassam geschickt wurden, beschuldigt oder sich eingehend damit befasst. Darüber hinaus scheinen alle dokumentierten Berichte zu zeigen, dass das Geld für Dinge wie Treibstoff und Gehälter ausgegeben wurde.

Hier muss man verstehen, dass die Angelegenheit, trotz der Richtigkeit der Behauptungen über den Verbleib der Hilfsgelder aus Katar, von der Opposition Benjamin Netanjahus als politisches Instrument benutzt wird. Eine Opposition, die genau die gleiche rassistische Haltung gegenüber dem palästinensischen Volk einnimmt.

Bei der Berichterstattung in westlichen Medien wird oft nicht berücksichtigt, dass Israel seine eigenen innenpolitischen Probleme hat, die niemand erklären oder kritisch hinterfragen möchte, wenn es um Themen geht, die Netanjahu betreffen.

Den derzeitigen Premierminister für alles verantwortlich zu machen und ihn als Freund der Hamas darzustellen, ist eine Taktik, die von liberalen Zionisten angewandt wird, die versuchen, den kollektiven Hass der Israelis auf die Palästinenser zu instrumentalisieren, um den Premierminister im Inland zu schwächen.

Israelische Politiker sowie führende Persönlichkeiten des Shin Bet, des Mossad und des Militärs stehen seit langem in Kontakt mit ihren Amtskollegen in Katar, das ist nichts Neues. Kürzlich wurde bekannt, dass Israel gemeinsam mit Katar und elf weiteren Ländern an gemeinsamen Luftwaffenübungen teilnimmt, was sowohl auf Tel Aviv als auch auf Doha ein schlechtes Licht wirft.

Netanyahus Verzweiflung

Der israelische Premierminister befindet sich derzeit in einem andauernden Kampf mit dem ehemaligen Leiter des Shin Bet, Ronen Bar, den er gegen den Willen des israelischen Generalstaatsanwalts, den er ebenfalls entlassen hat, entlassen hat.

Netanyahu versucht verzweifelt, seine extremistische Koalition zusammenzuhalten, und um dies zu erreichen, säubert er alle, die seine Taktik intern in Frage stellen, und ersetzt diese Personen durch Loyalisten und Ja-Sager.

Netanyahus Verzweiflung ist so groß, dass er sich mit Elementen seiner eigenen Armee und seines Geheimdienstes angelegt hat, was zu einem innenpolitischen Konflikt geführt hat, der nach Ansicht vieler ehemaliger und aktueller israelischer Beamter einen Bürgerkrieg auslösen könnte.

Qatargate ist insofern wichtig, als es offenbart, wie eng die Beziehungen zwischen Doha und Tel Aviv tatsächlich sind, aber es liefert keine Art von Offenbarung, dass der derzeit vom IStGH wegen Kriegsverbrechen gesuchte Premierminister einen geheimen Pakt zur Finanzierung der Hamas hatte, der den 7. Oktober ermöglichte; das ist die Schlussfolgerung, die die anti-Netanjahu-Medien in Israel mehr oder weniger zu zeichnen versuchen.

Es besteht kein Zweifel daran, dass Benjamin Netanjahu eine Rolle dabei spielte, den Angriff der Hamas am 7. Oktober nicht vorherzusehen, doch es ist einfach falsch, ihm die alleinige Schuld zu geben und so zu tun, als sei er allein verantwortlich für die verheerendste militärische Niederlage, die Israel je erlitten hat.

Auch wenn die israelischen Medien, die Netanjahu ablehnen, dies nicht direkt argumentieren, neigen sie dazu, die Fehler des israelischen Premierministers gegenüber denen anderer hervorzuheben, und dies gibt westlichen Analysten, die sich mit der israelischen Innenpolitik nicht auskennen, die Möglichkeit, Schlussfolgerungen über eine Verschwörung zwischen Netanjahu und der Hamas zu ziehen.

(The Palestine Chronicle)

– Robert Inlakesh ist Journalist, Schriftsteller und Dokumentarfilmer. Er konzentriert sich auf den Nahen Osten und ist auf Palästina spezialisiert. Er hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

