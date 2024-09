https://www.middleeastmonitor.com/20240922-there-will-be-no-peace-as-long-as-palestine-is-under-israeli-occupation-palestinian-aide/



„Es wird keinen Frieden geben, solange Palästina unter israelischer Besatzung steht“: palästinensischer Berater

22. September 2024

Mahmoud Al-Habbash, Berater des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas, spricht während des 19. Internationalen Muslimforums in der Moskauer Zentralmoschee in Moskau, Russland, am 12. Dezember 2023. [Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images]

Ein hochrangiger palästinensischer Beamter schloss die Möglichkeit eines Friedens im Nahen Osten aus, solange Israel die palästinensischen Gebiete weiterhin besetzt, wie Anadolu berichtet.

„Es wird keinen Frieden geben, solange Palästina unter israelischer Besatzung steht“, sagte Mahmoud al-Habbash, der oberste Scharia-Richter der Palästinensischen Autonomiebehörde und Berater von Präsident Mahmoud Abbas in religiösen und islamischen Angelegenheiten, in einer Rede auf dem 20. Internationalen Muslimischen Forum in der russischen Hauptstadt Moskau am Samstag.

Al-Habbash sagte, dass die UN-Resolutionen zu Palästina trotz der Unterstützung von mehr als 120 Ländern noch nicht umgesetzt worden seien.

„Die USA reden über Frieden, tun aber genau das Gegenteil. Unter diesen Bedingungen wird es keinen Frieden geben. Es wird keinen Frieden geben, solange das palästinensische Volk unterdrückt wird“, sagte er.

Er sagte weiter, dass die Situation im Westjordanland die gleiche sei wie in Gaza und dass Israel seine Angriffe nicht nur auf Moscheen, sondern auch auf Kirchen fortsetze.

„Diese anhaltende Beleidigung heiliger Werte könnte zu etwas Schrecklichem führen, nämlich zu einem Religionskrieg, der für alle verheerend wäre. Wenn dies geschieht, werden nicht nur die Palästinenser, nicht nur die arabische Region, sondern die ganze Welt den Preis für diesen Krieg zahlen“, sagte er außerdem.

„Die ganze Welt wird den Preis für die Fortsetzung dieser schrecklichen Situation zahlen, die zu einer Explosion führen könnte, die niemanden verschont“, fügte er hinzu.

Das 20. Internationale Muslimische Forum findet in Moskau statt. Daran nehmen Vertreter muslimischer Organisationen aus 65 Föderationssubjekten Russlands sowie Beamte aus 15 verschiedenen Ländern und verschiedenen islamischen Organisationen teil.

