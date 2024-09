„Sie nehmen einen Minderjährigen mit!“ –

Berliner Polizei jagt kleinen Jungen

Während einer pro-palästinensischen Kundgebung in Berlin ist es zu einem merkwürdigen Vorfall gekommen. Wie red.media am Samstag berichtete, soll die Berliner Polizei einen geschätzt 10 Jahre alten Jungen festgenommen haben. Der Grund für die Festnahme sei das Hissen der Palästina-Flagge gewesen, hieß es.

Auf den Aufnahmen ist die Jagd auf den Jungen zu sehen, die Erwachsenen ringsherum schreien: „Lassen Sie das Kind los!“

„Insbesondere Berlin ist für seine harte Reaktion auf Pro-Palästina-Proteste berüchtigt. Dies ist bei weitem nicht der erste Fall, in dem die Polizei Gewalt gegen Kinder anwendet“, kommentiert red.media den Beitrag auf Instragram.

Siehe dazu kurzes Video:

https://odysee.com/@RTDE:e/BerlinPalestineBoy:6

