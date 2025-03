https://strategic-culture.su/news/2025/03/13/ethnic-cleansing-it-is-80-years-old/



Ethnische Säuberung? Das ist 80 Jahre her …

José Goulão

13. März 2025

Die Umwandlung des Gazastreifens oder zumindest seiner Küste in geschlossene Wohn- und Tourismusprojekte wurde bereits getestet und ist seit fast einem Vierteljahrhundert in Kraft.

Der Megabaubetreiber des globalen Geschäfts, der in der Präsidentschaft der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, beauftragt wurde, ignorierte angeblich die Filter des vorherrschenden politischen Zynismus und nahm die seinem Unternehmertum innewohnende Gier an. Er warf ein Auge auf die Mittelmeerküste des Gazastreifens und folgerte, dass dort eine neue, paradiesische und hochprofitable „Riviera“ gebaut werden könnte.

Ohne es zu wissen oder vielleicht schon, um sich zu positionieren, betrat der zivile Bauunternehmer-Präsident das Land, das von den zionistischen Siedlern beansprucht wurde, da diese seit langem eine Rückkehr in den Gazastreifen fordern, um das Paradies nach ihren eigenen Interessen zu erkunden.

Die Umwandlung des Gazastreifens oder zumindest seiner Küste in geschlossene Wohn- und Tourismusprojekte wurde bereits getestet und ist seit fast einem Vierteljahrhundert in Kraft. Die 19 zionistischen Siedlungen, die zwischen 1982 und 2006 im Gazastreifen existierten, waren private Luxus-Eigentumswohnungen, die von israelischen Truppen geschützt wurden; sie nahmen 120 Quadratkilometer ein, ein Drittel des Territoriums, mit siebentausend Einwohnern und einer Dichte von fast 60 Einwohnern pro Quadratkilometer. Etwa anderthalb Millionen Palästinenser lebten damals in zwei Dritteln der Enklave, ohne Zugang zum Meer und mit einer brutalen Bevölkerungsdichte von siebentausend Einwohnern pro Quadratkilometer, der mit Abstand höchsten der Welt. Zum Vergleich: In Indien leben 500 Einwohner pro Quadratkilometer, in China 145 und in Portugal 115. Im Jahr 2006 ordnete der damalige Premierminister und Kriegsverbrecher Ariel Sharon die Räumung der Siedlungen im Gazastreifen an, nicht wegen eines Angriffs gegen die Kolonisierung, sondern weil er beabsichtigte, regelmäßige terroristische Offensiven gegen das Gebiet zu starten, die von Netanjahu fortgesetzt wurden, und er wollte keine Beschränkungen für den Umfang der Militäroperationen, weil dort Zionisten leben.

Im Allgemeinen könnte es ein konkretes Hindernis geben, das gelöst werden muss, damit Trumps Plan verwirklicht werden kann. Sie lebten bis vor kurzem in der Enklave, bevor Benjamin Netanjahu diese neue Phase des Völkermords an der ursprünglichen Bevölkerung Palästinas, mehr als zwei Millionen Menschen, einleitete.

Für Trump gibt es schließlich kein Problem. Die Bewohner des Gebiets werden in arabische Länder geschickt, die sie aufnehmen und integrieren müssen, wobei er vielleicht ignoriert, dass dieser Prozess, die jüngste Version der „Endlösung“, seit fast achtzig Jahren andauert und ohne Integration. Er selbst erfand in der Person seines Schwiegersohns während der ersten Amtszeit die sogenannten „Abraham-Abkommen“, die auf der Umsiedlung von Palästinensern aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland auf die ägyptische Sinai-Halbinsel und in eine sehr moderne und riesige Stadt namens Neom basierten, die von Grund auf neu geschaffen wurde und sich bereits im Bau in der Provinz Tabuk in Saudi-Arabien befindet. Sie ist mit der oben genannten Sinai-Halbinsel verbunden, die durch den Golf von Aqaba und das südliche Jordanien führt. Um nicht vom Geist eines der Ziele des Projekts abzuweichen und den Bau von Neom in entvölkerten Gebieten durchzuführen, wurde auf Geheiß der saudischen Regierung bereits eine ethnische Säuberung des Gebiets durchgeführt, die vor allem den Stamm der Howeitat betraf. Die nach Neom und in den Sinai vertriebenen Palästinenser würden hauptsächlich millionenschweren Touristen dienen, die ausschließlich die Freuden des Roten Meeres bis zum Mittelmeer genießen könnten. Das neue „Palästina“ würde dann aus einer Umsiedlung der Bevölkerung von Gaza und der Westbank in ein Gebiet im Sinai durch den größenwahnsinnigen Neon entstehen.

Man sage nicht, dass Trump in seiner politischen und geschäftlichen Heterodoxie kein Visionär sei. Von Gaza bis Sharm-el-Sheik und Neom, vom Mittelmeer bis zum Roten Meer, in seinem Kopf entsteht der größte und paradiesischste Touristenkomplex der Welt, der einem halben Dutzend Mafiosi zugänglich ist, die die Welt zunehmend kontrollieren. Ist dies nicht eine herrliche Vorwegnahme des Geistes des Globalismus, dieser strahlenden Zukunft, für die der Westen so hart arbeitet, auch wenn dies das Leben und die Vertreibung von Millionen und Abermillionen Menschen aus ihren Geburts- und Wohnorten kostet?

Der König geht nackt

Aber der König geht nackt. Der ganze Unsinn, der diese (ernst zu nehmende) Extravaganz von Trump umgibt, ist nichts anderes als eine natürliche Frucht der immensen Strategie der Täuschung und Lüge, die von der Mainstream-Politik gepflegt wird, um die größten Gräueltaten zu begehen.

Von einigen Regierungen bis hin zur UNO wurden Trumps Worte mit einem nicht zu leugnenden Grund als Absicht zur Durchführung ethnischer Säuberungen interpretiert.

Seien wir doch mal ehrlich. Ethnische Säuberungen sind in Palästina schon lange im Gange. Der „Todesmarsch“ von Lydda im Jahr 1948, das Massaker an der Bevölkerung der Dörfer Deir Jassin oder Ramle im selben Jahr – als Beispiel für die Hunderte von palästinensischen Städten, die zur gleichen Zeit „entvölkert“ wurden – sind Episoden, die dem anhaltenden Massaker in Gaza oder der Massenvertreibung, die vor einigen Tagen in Dschenin im Norden des Westjordanlandes durchgeführt wurde, gleichkommen. Es ist dasselbe System, es ist derselbe Prozess: ethnische Säuberung.

Letztendlich sind diese kriminellen Vorfälle eine unvermeidliche Folge der Existenz der nationalsozialistischen, rassistischen und auf Vorherrschaft ausgerichteten Doktrin des Zionismus. „Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land“ war vor mehr als 130 Jahren das erste Gründungsprinzip des Zionismus. Mit anderen Worten: Palästina wäre unbewohnt und würde auf das jüdische Volk warten, dem es vor dreitausend Jahren durch Gott, durch die Feder des Moses, versprochen wurde.

Palästina war und ist jedoch von einem vielfältigen und alten Volk bevölkert, in dem es eine perfekt integrierte Gemeinschaft palästinensischer Juden gab, die nach den Thesen des Zionismus gleichzeitig auch Teil des „volk ohne land“ waren. Auf solchen Mystifikationen beruht die Existenz des Staates Israel, der sich nicht als Teil dieser Welt betrachtet, über allen anderen steht und nicht von irdischen Gesetzen, sondern von den Dogmen des Alten Testaments regiert wird, das zweifellos von Grausamkeit geprägt ist. All dies hindert den zionistischen Staat nicht daran, von praktisch allen anderen auf der Welt verehrt zu werden, als hätten sie ein schlechtes Gewissen wegen des von Hitler begangenen Holocaust, eines Grauens, das der Zionismus missbräuchlich für sich beansprucht und an das er sich beruft und bei dem nicht nur Juden abgeschlachtet wurden, wie die Geschichte sagt, was in Israel und seinen Hauptverbündeten nicht bekannt ist.

Eine wesentliche Anmerkung, die man ruhig wiederholen kann. Der Zionismus repräsentiert nicht „die Juden“, ob religiös oder ethnisch. Die beiden Gruppen, Zionisten und Juden, überschneiden sich bei weitem nicht, da es beispielsweise nicht wenige Christen gibt – wie die energischen Biden und Trump –, die sich als Zionisten bezeichnen.

Der Zionismus hat keine Vollmacht, sich auf den Holocaust zu berufen oder sich als Vertreter aller Juden zu betrachten, von denen sich viele – wer sagt uns, dass sie nicht die Mehrheit sind? – nicht mit den ethnischen Säuberungen und Völkermorden identifizieren, die in ihrem Namen begangen wurden und als unerlässlich für die Erreichung des zionistischen Ziels angesehen werden: die Schaffung eines Groß-Israels, zumindest vom Nil bis zum Euphrat. Dies war das vom Gott der Zionisten verheißene Land, dies ist das Land, das der Zionismus annektieren will, mit welchen Mitteln auch immer. Das Judentum wird nicht von diesen Zielen und Ambitionen bestimmt. Der Zionismus ist eine Verfälschung des Judentums, eine kolonialistische, menschenverachtende und rassistische Doktrin, die andere Völker als „Fremde“ betrachtet, die nicht dieselben Rechte haben. All dies hat nichts mit den Juden, dem Judentum und seiner immensen antiken Kultur zu tun, die großartige technische, wissenschaftliche, wirtschaftliche und künstlerische Beispiele hervorgebracht hat – von der Literatur bis zur Musik, von der Malerei, Bildhauerei und Architektur bis zum Kino.

Die Realität zeigte natürlich, dass Palästina bewohnt war. Damit „die Juden“ sich dort niederlassen konnten, war es daher notwendig, die Palästinenser zu vertreiben. Eine Maßnahme, die ergriffen werden sollte, so schrieben zionistische Theoretiker, um einen Staat „mit einem Regime nach europäischem Vorbild“ zu schaffen. Die sogenannte „einzige Demokratie im Nahen Osten“, deren Ergebnisse sichtbar sind.

Aber wenn Palästina bewohnt war, wurde ein Weg gefunden, die Dinge umzukehren und sie gewaltsam in die zionistische Doktrin einzupassen.

Deshalb ist es nur natürlich, dass israelische Minister von heute und gestern, rechtsextreme Aktivisten, religiöse Fanatiker oder Siedler ohne Wurzeln in Palästina – einige sind nicht einmal Juden im wahrsten Sinne des Wortes – behaupten, dass Palästinenser „keine Menschen“ seien; oder sie seien „Barbaren“, „Tiere“, „Wilde“ oder „Untermenschen“; oder „Palästinenser und andere “Goyim“ (Ausländer und Nichtjuden) eine Seele haben, die der Seele von Tieren näher ist als der Seele eines Juden“, wie es in diesem Fall von einem Zionisten zu lesen war. Kurz gesagt, minderwertige Wesen, die vertrieben werden müssen, damit ‚Gottes Wille‘ erfüllt und schließlich das verheißene Land geheiligt werden kann.

Donald Trump hat schließlich mit kruden und unbequemen Worten für schlechte Gewissen, insbesondere im Westen, ein Konzept zum Ausdruck gebracht, das dem Zionismus innewohnt, nicht dem Judentum.

Skandal um Trumps Ferienanlage in Gaza? Letztendlich handelt es sich um eine weitere Episode ethnischer Säuberung, die die Welt seit fast 80 Jahren beobachtet, manchmal wortreich, aber immer ruhig und gelassen. Einige Regierungen und ähnliche Einrichtungen in der Europäischen Union beharren wie ein Mantra auf der „Zwei-Staaten-Lösung“ , ohne einen Finger dafür zu rühren; andere wiederum bekunden ihre Solidarität mit Palästina und den Palästinensern und haben entweder keinen Einfluss oder meinen, dass sie auf diese Weise ihre Pflicht erfüllen; die UNO riskiert einige schärfere Worte, hat aber das Messer und den Käse in der Hand, um Gesetze durchzusetzen, die sie selbst verabschiedet hat und nicht einhält; um Resolutionen anzuwenden, die sie ignoriert und eine nach der anderen in diplomatische Archäologie und internationales Recht umgewandelt hat. Sie hat ihre „Friedenstruppen“, die sie lieber als Kolonialtruppen einsetzt; sie vertritt alle Länder der Welt, hat aber Angst vor Israel und ist nicht in der Lage, das schädliche und giftige Konzept des Zionismus anzuprangern. Die UNO hatte genug Mut und Autorität, um Sanktionen gegen das Apartheidregime in Südafrika zu verhängen, ist aber nicht in der Lage oder willens, dasselbe gegen die Apartheid in Israel zu tun. Skandal durch Trumps Offenheit? Vielleicht wird es einige einflussreiche Führungspersönlichkeiten dazu motivieren, sich über die Leichtfertigkeit zu empören, mit der der amerikanische Präsident über das beabsichtigte Schicksal der Palästinenser spricht, und ernsthaft an jene Menschen zu denken, die in der Hölle von Gaza in menschenunwürdigen Flüchtlingslagern und zerstörten Städten und Dörfern ums Überleben kämpfen; und dass sie nicht einmal, aufgrund des „Existenzrechts“ des zionistischen Staates, auf den Sand der Strände treten, mit der Hand fischen oder im warmen Mittelmeer baden können.

In politischen und Medienkreisen herrscht zumindest eine gewisse Unruhe, zweifellos auch wegen Trump. Was wäre, wenn Biden die gleichen Worte wie Trump ausgesprochen hätte? Wäre er ein kreativer Präsident, der eine wirksame Lösung für das Gaza-Problem vorschlägt? Oder nur ein weiterer christlicher Zionist, der sich an Völkermord und ethnischer Säuberung mitschuldig macht? Der Zweifel bleibt bestehen.

Besser spät als nie, wird man über die Aufregung sagen. In diesem Fall ist es schwierig, dass der Aphorismus wahr ist. Trump und sein Vertrauter Benjamin Netanjahu – der, seien wir ehrlich, neues Leben eingehaucht bekam, weil seine Chakren nicht sehr gut mit Bidens übereinstimmten – werden die Saga gegen das palästinensische Volk fortsetzen; die Welt, insbesondere im Westen, wird zu ihrer gewohnten Passivität zurückkehren, unfähig oder unwillig, über Worte hinauszugehen. Die Palästinenser werden weiterhin allein und ungeschützt sein, selbst mit ihrer unerschöpflichen Fähigkeit zu kämpfen und Widerstand zu leisten, und nur die weltweite Solidarität von Bürgern und Bürgerorganisationen an ihrer Seite kann ihnen etwas Mut machen und deren Wirksamkeit bei Entwicklungsbemühungen wird immer deutlicher.

Vorbeugende Klarstellung

Dieser Text ist nicht antisemitisch, er widersetzt sich lediglich dem zionistischen Erlass, der darauf abzielt, den Begriff des Antisemitismus erneut missbräuchlich mit der gesunden und demokratischen Ausübung von Kritik an der zionistischen Doktrin und dem Verhalten des Staates Israel gleichzusetzen. Der Zionismus ist in Theorie und Praxis das antisemitischste Konzept, das auf der Welt existiert, da er andere semitische Völker als antisemitisch definiert, nämlich die Palästinenser und sogar jüdische Gemeinden in Palästina, die gegen die Existenz des Staates Israel sind. Westliche Regierungen, die die zionistische Definition von Antisemitismus akzeptieren und sogar beabsichtigen, diejenigen zu kriminalisieren, die sich nicht fügen, und sie im Rahmen einer einzigen Meinung durchsetzen, sind selbst nichts anderes als Antisemiten.

José Manuel Goulão ist ein portugiesischer Journalist

