Jüdische Aktivisten demonstrieren im New Yorker Trump Tower und fordern die Freilassung des palästinensischen Protestführers

13. März 2025 um 17:20 Uhr

Demonstranten der Menschenrechtsorganisation Jewish Voice for Peace veranstalten am 13. März 2025 eine Aktion zivilen Ungehorsams im Trump Tower in New York. [TIMOTHY A. CLARY / AFP / Getty Images]

Hunderte Aktivisten einer jüdischen Friedensgruppe veranstalteten am Donnerstag ein Sit-in im Hauptsitz von US-Präsident Donald Trump in New York und forderten die sofortige Freilassung des palästinensischen Aktivisten Mahmoud Khalil, wie Anadolu berichtet.

Mit Sprechchören wie „Free Mahmoud, Free them all!“ (Befreit Mahmoud, befreit sie alle!), „Wir wollen Gerechtigkeit, Sie sagen wie? Bringen Sie Mahmoud jetzt nach Hause!“ und „Kämpft gegen Nazis, nicht gegen Studenten!“ füllten die Demonstranten mit der Gruppe „Jewish Voice for Peace“ die Lobby des Trump Tower und brachten ihren Widerstand gegen die Inhaftierung des Aktivisten zum Ausdruck.

Viele Demonstranten trugen rote T-Shirts mit den Slogans „Nicht in unserem Namen“ und „Hört auf, Israel zu bewaffnen“.

Khalil, der eine Green Card besitzt und vor kurzem an der Columbia University studiert hat, half letztes Jahr bei der Organisation von Campus-Protesten und wurde am Samstag in seiner von der Universität verwalteten Unterkunft verhaftet. Seine Anwälte sprechen von einem politisch motivierten Abschiebeversuch der Trump-Regierung.

Trump, der letztes Jahr für die Wiederwahl zum Präsidenten kandidierte, schwor hinter verschlossenen Türen, pro-palästinensische ausländische Studenten, die protestieren, „rauszuwerfen“, falls er gewählt würde, wie die Washington Post berichtet.

Khalil wurde von Beamten der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) festgenommen, die behaupteten, sein Studentenvisum sei widerrufen worden, obwohl er einen legalen ständigen Wohnsitz hat und nicht mit einem Studentenvisum in den USA ist. Die Beamten teilten ihm dann mit, dass seine Green Card widerrufen worden sei.

Er ist mit einer US-Bürgerin verheiratet, die im achten Monat schwanger ist. Seine Frau verurteilte die Verhaftung und sagte, sie frage sich, wann Mahmoud die Gelegenheit bekomme, sie anzurufen.

VIDEO: Die Frau des inhaftierten palästinensischen Columbia-Studenten sagt, sie sei naiv gewesen zu glauben, er sei vor einer Verhaftung sicher.

