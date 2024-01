Turkish police arrest 33 alleged Mossad spies in nationwide sweep Ankara nabbed the alleged operatives weeks after Israel’s Shin Bet chief threatened to hunt down Hamas officials living in the country

Die türkische und die israelische Flagge, ausgestellt im Panzermuseum Yad La-Shiryon in Latrun, Israel (AFP/Gil Cohen-Magen)

Ankara nahm die mutmaßlichen Agenten fest, nachdem der israelische Shin Bet-Chef Wochen zuvor gedroht hatte, im Land lebende Hamas-Funktionäre zu jagen

Türkei: Polizei verhaftet 33 mutmaßliche Mossad-Spione bei landesweiter Razzia

Von Ragip Soylu in Istanbul

2. Januar 2024

Die türkische Polizei hat 33 Personen verhaftet, die sich im Land aufhalten, weil sie angeblich für Israel spioniert haben sollen, teilte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya am Dienstag mit.

Die Polizei nahm die Personen in Istanbul und sieben weiteren Provinzen unter dem Vorwurf fest, im Auftrag des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad „internationale Spionageaktivitäten“ durchgeführt zu haben.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Agency sollen sie ausländische Staatsangehörige, die sich aus humanitären Gründen in der Türkei aufhalten, überwacht haben.

Die Istanbuler Staatsanwaltschaft behauptet, die Polizei habe ein Netzwerk von Personen aufgedeckt, die beabsichtigten, Aufklärungs-, Verfolgungs-, Überfall- und Entführungsaktionen gegen ausländische Staatsangehörige in der Türkei durchzuführen.

Die türkische Polizei hat bereits früher Spionagenetzwerke zerschlagen, die auf im Land lebende Palästinenser abzielten.

Die jüngsten Verhaftungen folgen jedoch auf Äußerungen von Ronen Bar, dem Leiter des israelischen Inlandsgeheimdienstes Shin Bet, der im vergangenen Monat eine Sprachaufnahme veröffentlichte, in der er ankündigte, Israel sei entschlossen, Hamas-Führer „an jedem Ort“ zu töten, auch in der Türkei.

„Im Gazastreifen, im Westjordanland, im Libanon, in der Türkei, in Katar, überall“, sagte er in Aufnahmen, die der öffentlich-rechtliche Sender Kan im Dezember ausstrahlte. „Es wird ein paar Jahre dauern, aber wir werden da sein, um es zu tun“.

Daraufhin sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, wenn sie „einen solchen Fehler begehen“, sollten sie wissen, dass sie „einen sehr hohen Preis“ dafür zahlen werden.

Yerlikaya sagte, die Verdächtigen seien im Rahmen einer Operation mit dem Codenamen „Mole“ sofort festgenommen worden.

Ein hoher Beamter des türkischen Geheimdienstes erklärte gegenüber Middle East Eye, Ankara wolle sicherstellen, dass kein ausländischer Geheimdienst ohne Genehmigung im Lande operieren könne.

„Im Einklang mit unserer früheren Warnung, dass jeder Versuch, illegal in der Türkei zu operieren, schwerwiegende Folgen haben würde, raten wir allen Beteiligten nachdrücklich davon ab, sich in Zukunft an ähnlichen Aktivitäten zu beteiligen“, so der Beamte.

Eine andere Person, die mit der Angelegenheit vertraut ist, sagte Middle East Eye, dass sich unter den Festgenommenen auch Ausländer befinden.

Das vom türkischen Innenminister veröffentlichte Filmmaterial zeigt die Operation der Polizei und des türkischen Geheimdienstes zur Festnahme mutmaßlicher Spione, die für Israel arbeiten.

„Wir werden niemals Spionageaktivitäten gegen die nationale Einheit und Solidarität unseres Landes zulassen“, sagte Yerlikaya in einem Beitrag in den sozialen Medien.

„Bei den Durchsuchungen während der Operation wurden 143.830 Euro, 23.680 Dollar, verschiedene Bargeldbeträge aus verschiedenen Ländern, eine große Anzahl von Patronen und digitale Materialien wurden beschlagnahmt“, fügte er hinzu.

Yerlikaya erklärte, die Türkei sei entschlossen, gegen das organisierte Verbrechen und ausländische Geheimdienste vorzugehen.

Frühere Verhaftungen

Nach Angaben der Agentur Anadolu sind 13 Verdächtige noch auf freiem Fuß. Die Türkei hat in den letzten Jahren systematisch ähnliche Polizeiaktionen gegen Personen durchgeführt, die angeblich für Israel spionieren.

Im Dezember nahmen der türkische Geheimdienst und die Polizei 44 Verdächtige fest, die für den Mossad gearbeitet haben sollen, um in der Türkei lebende Palästinenser zu bespitzeln.

Die türkische Tageszeitung Sabah berichtete, dass die Verdächtigen vorgaben, als private Berater zu arbeiten, in Wirklichkeit aber die Palästinenser überwachen sollten.

Die Türkei kritisierte zunächst die Hamas für den Anschlag vom 7. Oktober und forderte ihre Führer auf, das Land vorübergehend zu verlassen.

Israels verheerende Bombardierung des Gazastreifens, bei der mindestens 22.000 Menschen, zumeist Frauen und Kinder, getötet wurden, hat Ankara jedoch zu einer härteren Haltung gegenüber Israel gezwungen.

Erdogan hat den türkischen Botschafter zu Konsultationen abberufen und gefordert, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu wegen Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt werden sollte. Außerdem beschuldigte er die israelische Armee, eine Terrorkampagne im Gazastreifen zu führen.

Die Türkei hat es bisher vermieden, Strafmaßnahmen gegen Israel zu ergreifen, da der Handel weitergeht und die diplomatischen Kanäle offen bleiben.

Anmerkung der Redaktion, 2. Januar: In einer früheren Version dieses Artikels wurde Ali Yerlikaya als Justizminister der Türkei bezeichnet. Dies ist nicht korrekt, Yerlikaya ist Innenminister.

Übersetzt mit Deepl.com

