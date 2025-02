Ethno-staatliche Strategie: Israels Unterstützung für drusische Milizen führt zu einer Neuordnung der Grenzen Syriens

https://www.mintpressnews.com/israel-weaponizing-druze-militias-carve-up-syria/289131/



Von Robert Inlakesh

28. Februar 2025

Als der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die syrische Armee aufforderte, sich aus dem Süden des Landes zurückzuziehen, und dabei die Notlage der drusischen Minderheit als Vorwand benutzte, tat er dies auf der Grundlage eines Jahrzehnte alten Plans zur Teilung des Landes. Nachdem Israel die Anführer der drusischen Milizen kooptiert hat, plant es, den syrischen Staat, wie wir ihn kennen, zu beenden.

„Wir fordern die vollständige Entmilitarisierung des südlichen Syrien in den Provinzen Quneitra, Daraa und Suwayda durch die Streitkräfte des neuen Regimes. Ebenso werden wir keine Bedrohung der drusischen Gemeinschaft in Südsyrien tolerieren“, kündigte Netanyahu am Sonntag an. Seine Aufrufe wurden vom Präsidenten der neuen syrischen Übergangsregierung, Ahmed al-Shara’a (auch bekannt unter dem Kriegsnamen Abu Mohammad al-Julani), verurteilt, der auch Hayat Tahrir al-Sham (HTS) leitet, den ehemaligen Ableger von Al-Qaida in Syrien.

Innerhalb der ersten vierundzwanzig Stunden nach der Absetzung des ehemaligen syrischen Präsidenten Baschar al-Assad kündigte das israelische Militär den Rückzugsvertrag von 1974 mit Damaskus auf. Es besetzte weitere syrische Gebiete und startete seine bisher größte Luftkampagne, die das Militär des Landes zerstörte. Als Reaktion darauf bot die neue syrische Führung Israel zunächst einen Olivenzweig an und brachte sogar die Idee einer Normalisierung der Beziehungen mit Tel Aviv ins Spiel.

Anstatt positiv auf die Rhetorik aus Damaskus zu reagieren, begann Israel, einen Plan zu entwickeln, um die missliche Lage zweier syrischer Minderheitengruppen auszunutzen: der Kurden und der Drusen. Die beiden Gebiete, in denen diese Minderheitengruppen leben, sind der Schlüssel zur Umsetzung eines Plans, der darauf abzielt, dass Israel seine De-facto-Kontrolle östlich des Euphrat ausdehnt.

Nach der „Operation True Promise“, dem iranischen Vergeltungsangriff mit ballistischen Raketen und Drohnen gegen Israel nach dem Angriff Tel Avivs auf die Teheraner Botschaft in Damaskus, erklärte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant, dass sich die Gelegenheit ergeben habe, eine neue strategische Beziehung „gegen diese schwerwiegende Bedrohung durch den Iran“ aufzubauen. Gallants Worte wurden weithin als Aufruf zur Bildung einer gemeinsamen Front mit arabischen Regimen und den kurdischen Bewegungen gegen den Iran interpretiert.

Im vergangenen November machte der israelische Außenminister Gideon Sa’ar deutlich, dass Tel Aviv vorrangig die von Kurden angeführten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) unterstützen sollte, die den Nordosten Syriens kontrollieren. In hebräischsprachigen Medienberichten wurde behauptet, die SDF hätten Israel offiziell um Hilfe gebeten. Die SDF werden seit langem von den Vereinigten Staaten unterstützt und fungieren als Stellvertreter, um Washington die Kontrolle über die syrischen Ölfelder und fruchtbaren landwirtschaftlichen Flächen zu ermöglichen.

Weniger bekannt ist, dass Israel seit langem eigene Beziehungen zu den SDF unterhält. Ein ehemaliger hochrangiger Militärbeamter der vorherigen syrischen Regierung, der anonym bleiben möchte, berichtete MintPress News, dass Israel bereits 2017 militärische Ausrüstung – wie Drohnen – in den Nordosten Syriens transferiert habe. Der Beamte behauptete, der Zweck sei die Durchführung von Operationen gegen irakische Milizen und Truppen des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) gewesen.

Die Strategie, drusische Separatistengruppen im Südwesten Syriens zu nutzen, war dagegen eine weitaus komplexere Operation, die erst 2020 ernsthaft Gestalt annahm.

Verschwörungen werden Wirklichkeit

Es ist allgemein bekannt, dass Israel bereits 2013 mindestens ein Dutzend syrische Oppositionsgruppen direkt finanzierte und ihnen medizinische sowie militärische Unterstützung zukommen ließ, um einen Regimewechsel in Syrien zu unterstützen. Eine dieser militanten Gruppen war die berüchtigt gewalttätige HTS, eine Gruppe, die vom derzeitigen syrischen Präsidenten Ahmed al-Shara’a angeführt wird. Damals wurde in der Presse kaum erwähnt, dass Israel Agenten innerhalb der drusischen Gemeinschaft rekrutierte.

Die drusische Bevölkerung ist hauptsächlich im Süden Syriens, im Libanon und im Norden des besetzten Palästinas verteilt, wobei jede Gemeinschaft einen eigenen historischen Werdegang hat. Während des britischen Mandats in Palästina schlossen sich die palästinensischen Drusen der zionistischen Bewegung an – eine Position, die sie während des Arabischen Aufstands von 1936–39 fest eingenommen hatten. Im Gegensatz dazu haben die drusischen Gemeinschaften in Syrien und im Libanon deutlich unterschiedliche politische und soziale Wege eingeschlagen.

Im Jahr 1925 führte Sultan al-Atrash, ein prominenter drusischer Anführer in Syrien, den Großen Syrischen Aufstand gegen die französische Kolonialherrschaft an und wurde zum Symbol des Widerstands in der gesamten arabischen Welt. Während sich die Drusen in Palästina später dem israelischen Staat anschlossen – sie dienten in dessen Militär und identifizierten sich als Israelis –, vertraten die Drusen in den besetzten Golanhöhen eine andere Haltung. Als Israel 1981 die syrischen Golanhöhen annektierte, lehnten die meisten Drusen dort die israelische Staatsbürgerschaft ab und blieben Syrien treu.

Drusische Geistliche stehen am 10. Januar 2020 im Dorf Majdal Shams an der Grenze zu Syrien unter einem Porträt von Baschar al-Assad. Ariel Schalit | AP

Während des Bürgerkriegs in Syrien stellten sich die Drusen größtenteils auf die Seite der syrischen Regierung, da sie historisch gesehen als Bollwerk gegen die Bedrohung durch Gruppen wie ISIS und Al-Qaida fungierten. Dies stellte eine Herausforderung für Israel dar, das seit langem versucht hatte, eine „Pufferzone“ innerhalb Syriens einzurichten.

Im Februar 2013 schlug Israel eine Pufferzone vor, die sich über 16 Kilometer in syrisches Gebiet erstrecken sollte, um strategisch wichtiges Land zu sichern, das es während des Krieges von 1973 gegen die Regierung von Hafez al-Assad nicht hatte halten können. Später im selben Jahr wurden in Abstimmung mit Jordanien und den Vereinigten Staaten zwei weitere Pufferzonen entworfen. Eine erstreckte sich vom Süden von Damaskus bis zur jordanischen Grenze, während die andere das Gebiet zwischen Dara’a und der mehrheitlich von Drusen bewohnten Provinz Suwayda umfasste.

Zur Stärkung dieser vorgeschlagenen Pufferzonen wurde vorgeschlagen, dass die Vereinigten Staaten als Sicherheitsgarantie eine Truppe von 20.000 Soldaten in Jordanien in Bereitschaft halten. Gleichzeitig verfolgte Israel eine Doppelstrategie: Es unterstützte militante sektiererische Gruppen, die gegen die Minderheitengemeinschaften Syriens vorgingen, und versuchte gleichzeitig, Beziehungen zu syrischen drusischen Fraktionen aufzubauen. Ziel war es, eine Schutzallianz gegen genau die Gruppen zu bilden, die Israel heimlich unterstützte.

Im Jahr 2015, als Israel die Al-Nusra-Front (heute Hay’at Tahrir al-Sham, HTS) unterstützte, verübte diese Gruppe ein Massaker an 20 drusischen Zivilisten. Diese Gräueltat wurde zur Grundlage für einen weiteren israelischen Vorstoß zur Einrichtung einer Pufferzone, wobei Beamte argumentierten, dass dies notwendig sei, um einen „Massenvölkermord“ an den syrischen Drusen zu verhindern. Trotz dieser Bemühungen konnte sich der Vorschlag für eine Pufferzone erneut nicht durchsetzen.

Israel gab jedoch nicht auf, seine Beziehungen zu den Drusen zu pflegen. Selbst als der Krieg in Syrien 2018 zum Stillstand kam, setzte Israel seine Bemühungen fort. In der Zwischenzeit erlebte die drusische Bevölkerung eine Reihe verheerender Angriffe, darunter ein Massaker des IS in Suwayda im Juli 2018, bei dem mehr als 200 Menschen starben.

Der Plan zur Unterstützung drusischer Separatisten

2019 genehmigte die Trump-Regierung die Sanktionen des Caesar Act, die im darauffolgenden Jahr in Kraft traten und der ohnehin schon schwachen Wirtschaft Syriens einen verheerenden Schlag versetzten. Als sich die Finanzkrise des Landes verschärfte, sahen Israel und die USA eine Gelegenheit, die wachsenden Spannungen zwischen Damaskus und den syrischen Drusen auszunutzen.

Im Juni 2020 waren die Auswirkungen der Sanktionen bereits vor Ort zu spüren. Der Wert des syrischen Pfunds stürzte ab, was die wirtschaftliche Notlage im ganzen Land verschärfte. Vor diesem Hintergrund entstanden Proteste, die anfangs noch klein waren, aber mit jedem Jahr an Umfang und Intensität zunahmen.

Am 7. Juli 2021 entstand eine drusische Separatistengruppe, die als Syrische Liwa-Partei bekannt ist, und knüpfte über die Provinz al-Tanf, ein von den USA besetztes Gebiet westlich von Suwayda, schnell Verbindungen zu Washington. Der Aufstieg der Gruppe markierte eine bedeutende Verschiebung der Machtverhältnisse in der Region, da sie sich trotz breiterer Opposition innerhalb der drusischen Gemeinschaft den amerikanischen Interessen anschloss.

Bewaffnete drusische Männer patrouillieren im Dorf Rami in der südlichen Provinz Suwayda, Syrien, nach einem Angriff des IS. Hassan Ammar | AP

Die syrische Liwa-Partei unterhielt direkte Verbindungen zu einer drusischen sektiererischen Miliz namens „Counter-Terrorism Force“, die öffentlich erklärte, ihre Hauptaufgabe bestehe darin, „die Unterstützung des Regimes für iranische Milizen, insbesondere die libanesische Hisbollah, einzudämmen“.

Im Jahr 2022, als die Proteste gegen die Regierung in Suwayda immer größer wurden, übernahm Israel eine aktivere Rolle bei der Gestaltung des politischen Kurses der Region. Scheich Mowafaq Tarif, der Anführer der drusischen Gemeinschaft Israels, wurde nach Moskau entsandt, um sich für die Föderalisierung Syriens einzusetzen, ein Schritt, der mit den israelischen Interessen, Damaskus zu schwächen, übereinstimmte.

Im September 2023 brachen erneut Proteste aus, doch diesmal interpretierten die westlichen Medienkonzerne sie als von Frauen angeführte Demonstrationen und verstärkten so ihre Sichtbarkeit auf der globalen Bühne. Im selben Monat beschloss der US-Kongress, seine bereits lähmenden Sanktionen gegen Syrien zu verschärfen, was die Wirtschaftskrise des Landes weiter verschärfte.

Nach dem Sturz des ehemaligen Präsidenten al-Assad entstand in Suwayda eine Gruppe, die sich Interims-Militärrat nannte und von Tareq al-Shoufi angeführt wurde. Am selben Tag, an dem der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu den Abzug aller syrischen Streitkräfte aus Südsyrien forderte, kündigte al-Shoufi die Bildung des Suwayda-Militärrats (SMC) an.

Der SMC, eine Koalition separatistischer drusischer Milizen, verbündete sich schnell mit Israel. Ihr Anführer, Kommandant al-Shoufi, begrüßte Netanyahus Versprechen, die syrischen Drusen zu „schützen“, offen. Der Rat vertritt jedoch nicht die Mehrheit der drusischen Bevölkerung Syriens, von denen viele weiterhin mit Damaskus im Dialog standen.

Prominente drusische Führer, darunter Hikmat al-Hajeri, der geistliche Führer der Gemeinschaft in Syrien, verurteilten die SMC, bezeichneten sie als illegitim und lehnten ihre Autorität ab. Trotz israelischer und westlicher Versuche, die Gemeinschaft zu spalten, lehnen bedeutende Teile der drusischen Führung Syriens weiterhin jegliche ausländische Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten ab.

Trotz der Frage der Legitimität hält Israel an seinen Bemühungen fest, im Süden Syriens einen drusischen Staat zu errichten. Es gibt bereits Pläne, syrischen Drusen Gehälter von etwa 100 US-Dollar pro Tag anzubieten, um beim Aufbau einer illegalen Siedlungsinfrastruktur in den besetzten Golanhöhen zu helfen. Die Strategie ist der israelischen Politik des „Good Fence“ aus den 1980er Jahren nachempfunden, mit der Israel durch den Einsatz lokaler Stellvertretertruppen, die damals überwiegend aus christlichen Milizen bestanden, im Südlibanon Fuß fasste.

Israelische Panzer dringen immer tiefer in syrisches Gebiet ein, wobei einige sogar mit der Flagge der Drusen gesichtet wurden. Unterdessen bombardieren israelische Luftangriffe ungestraft Ziele im ganzen Land und destabilisieren damit eine Nation weiter, die bereits am Rande der Zersplitterung steht.

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files". Er ist der Regisseur von „Steal of the Century: Trump's Palestine-Israel Catastrophe".

