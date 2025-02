Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Haaretz Today |

Israels Regierung will ein Monopol auf Grausamkeit gegenüber den Geiseln und ihren Familien

Wenn ein Arm der israelischen Regierung einen Komiker wegen Witzen über Geiseln einsperrt, dann sagt dies den Bürgern mit erschreckender Deutlichkeit, dass nur wir, die Herren des Landes, über die Geiseln lachen dürfen – und dass nur wir die Macht haben, die Würde der Toten zu beschmutzen, wenn es unseren Interessen dient

Premierminister Benjamin Netanjahu trägt während seines Strafprozesses in einem Gerichtsgebäude in Tel Aviv am Tag der Beerdigung von Shiri Bibas und ihren beiden Söhnen Kfir und Ariel am Mittwoch eine orangefarbene Krawatte. Bildnachweis: Liran Weinstein

Dahlia Scheindlin

27. Februar 2025, 22:26 Uhr IST

Die israelische Polizei hatte diese Woche eine sehr dringende Aufgabe: die Verhaftung des Komikers Nidal Badarny, eines palästinensisch-arabischen Bürgers Israels, der einige schwache Witze über die Geiseln in seine Programme aufgenommen hat. „Wer sagt eigentlich, dass die thailändischen Arbeiter entführt wurden?“, lautet einer von Badarnys Witzen, der in Social-Media-Clips zu sehen ist. „Wer hat gesagt, dass die Thailänder entführt wurden? Sie haben einen vorbeifahrenden Lieferwagen gesehen und einfach angenommen, dass sie zu ihrem Beitrag gebracht werden.“

Die Zertifikate, die die weiblichen Geiseln auf der Bühne in Gaza hochhalten mussten, bevor sie freigelassen wurden? Badarny scherzte: „Als ich sie in Sportkleidung gehen sah, dachte ich, es handele sich wahrscheinlich um ein Zertifikat für den Abschluss eines Pilates-Kurses.“

Diese Witze waren der Anlass für eine weitere politisch motivierte, willkürliche Verhaftung, die dazu dienen sollte, die Betroffenen – hauptsächlich Araber – einzuschüchtern, damit sie den Kopf einziehen und den Mund halten. Die Verhaftung von Badarny wegen „Störung der öffentlichen Ordnung“ ähnelt auf beunruhigende Weise dem, was zwei Wochen zuvor mit den Eigentümern des Educational Bookshop in Ostjerusalem geschah: Es ist einfacher, als einen Haftbefehl wegen Anstiftung zu erwirken, aber die Polizei kann die Betroffenen trotzdem verhaften, fesseln und verhören. Die Anklagen, die auf Gedankenverbrechen hinauslaufen, verwelken dann an ihrem unfruchtbaren Stamm, bevor sie fallengelassen werden.

Um ihre Professionalität zu beweisen, handelte die Polizei pflichtbewusst auf die Bitte eines Bürgers hin – nicht zum ersten Mal – von dem wütenden kleinen Mann Shai Glick. Dieser selbsternannte Kommissar für Gedankenverbrechen ist eigentlich eine Person, die ihr Leben Dingen wie dem Versuch widmet, Dokumentarfilme über die Geschichte Israels oder die Besatzung zu zensieren.

Die meisten Aktionen von Glick scheitern unweigerlich, aber es gibt nur eine Sache, die bei diesem Mann wirklich zählt: Die israelische Polizei, deren wichtigste Errungenschaft in dieser Amtszeit ein enormer Anstieg der Morde unter arabischen Bürgern ist, ist nun bereit, aktiv zu werden, wenn er Anstoß nimmt.

Dieselbe Polizei hatte kürzlich viel Spaß daran, eine junge arabische Lehrerin aus der nordisraelischen Stadt Tamra zu verhaften, nachdem sie am unglücklichen 7. Oktober ein paar Sekunden lang ein Video gepostet hatte, in dem sie – man stelle sich vor – einen Wirbel vollführte.

Warum ist es diesmal anders? Wenn ein Arm der derzeitigen israelischen Regierung einen Komiker wegen Witzen über Geiseln einsperrt, dann sagt dies den Bürgern mit erschreckender Deutlichkeit, dass nur wir, die Herren des Landes, über die Geiseln lachen dürfen. Wir haben das Monopol auf Grausamkeit gegenüber ihren Familien, wir allein haben die Macht, die Würde der Toten zu beschmutzen, wenn es unseren Interessen dient.

Insgesamt hat bisher nichts die Israelis davon überzeugt, dass die Regierung in Bezug auf die Geiseln in ihrem Interesse handelt.

In einer Channel 13-Umfrage, die vom Midgam Panel Project und Statnet (für die arabische Stichprobe) durchgeführt und am 10. Februar veröffentlicht wurde, wurden Israelis gefragt, welcher Faktor Premierminister Benjamin Netanjahu mehr leitet: die Geiseln zu befreien oder politisch zu überleben. 58 % entschieden sich für das politische Überleben und weniger als ein Drittel gab an, dass er die Geiseln zurückholen wolle. Zwei Drittel wollten zur zweiten Phase des Geisel-Freilassungsabkommens übergehen, während eine Ministerin in der israelischen Regierung, Orit Strock, diese Woche erklärte, dass der (fiktive) „Sieg über Gaza“ wichtiger sei als die Rettung jeder einzelnen Geisel.

Netanjahu seinerseits trug am Mittwoch eine orangefarbene Krawatte, während das Land um Shiri Bibas und ihre rothaarigen Kinder Ariel und Kfir Bibas trauerte. Vielleicht wollte Netanjahu sicherstellen, dass sich die öffentliche Diskussion an diesem Tag auf seine Krawatte und nicht auf den Ort konzentriert: ein Gerichtsgebäude in Tel Aviv, in dem er zwei- bis dreimal pro Woche in drei Korruptionsfällen gegen ihn aussagt – ein unvorstellbares Tief für eine Regierung, das nie zur Normalität werden wird.

Wenn es unfair klingt, Netanyahu vorzuwerfen, er würde die Geiseln auslachen, dann erinnert der Krawatten-Stunt an seine Geschichte mit komischen Requisiten, wie die Cartoon-Bomben-Skizze, die er 2012 vor den Vereinten Nationen schwenkte, um vor dem iranischen Atomprogramm zu warnen. Das war nicht sehr effektiv, wenn man bedenkt, dass der Iran unter seiner Aufsicht zu einem nuklearen Schwellenland geworden ist.

Wenn es unfair klingt, Netanjahu vorzuwerfen, er spucke Geiseln ins Gesicht, dann fügen Sie diesen Vorwurf hinzu: Die Familie Bibas bat die Regierung inständig, keine Einzelheiten darüber preiszugeben, wie die Kinder ermordet wurden. Diese Woche erzählte Netanyahu einer AIPAC-Besuchergruppe die Einzelheiten, was in den Medien bekannt wurde. Ofri Bibas-Levy, die Schwester von Yarden Bibas, sagte, dieses Verhalten sei nichts anderes als Missbrauch.Weiterlesen in haaretz. com

