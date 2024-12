„Jews Say No to Genocide ist eine „auf direkte Aktionen ausgerichtete Koalition, die von Mitgliedern von World Beyond War, IfNotNow, Showing up for Racial Justice, United Jewish People’s Order, Independent Jewish Voices Toronto-York Region und dem Jewish Faculty Network gebildet wurde“, heißt es auf der Website des Public Studio.“

Etwa 100 jüdische und andere pro-palästinensische Demonstranten besetzen das kanadische Parlamentsgebäude

3. Dezember 2024

Demonstranten versammeln sich vor dem israelischen Generalkonsulat in Toronto, um gegen die israelischen Angriffe auf den Libanon und Gaza am 24. September 2024 zu demonstrieren [Mert Alper Dervış – Anadolu Agency]

Jüdische und palästinensische Aktivisten haben am Dienstag vor dem Konföderationsgebäude in Ottawa, dem Sitz vieler Parlamentsabgeordneter, ein Sit-in veranstaltet, berichtet die Anadolu Agency.

Die Demonstranten hielten Schilder und forderten ein Waffenembargo gegen Israel.

„Unsere Politiker können nicht selbstgefällig in diesen marmornen Fluren sitzen, während Israel weiterhin Palästinenser bei lebendigem Leib in ihren Zelten verbrennt“, sagte Niall Ricardo, ein Organisator der Gruppe Independent Jewish Voices Canada, in einer Erklärung.

Die Demonstranten forderten die kanadische Regierung auf, „zuzugeben“, dass sie Israel aufrüstet, indem sie Waffen und Militärteile in die USA exportiert, die schließlich in Israel landen. Sie forderten auch, dass sie die Einfuhr von Militärgütern und -technologie aus Israel stoppt.

„Die Kampfflugzeuge und Kampfhubschrauber, die Zerstörung auf Zivilisten regnen lassen, könnten ohne Hunderte von in Kanada hergestellten Komponenten nicht fliegen“, sagte Ricardo, wie die Canadian Broadcasting Corporation berichtete. „Kanadas fortgesetzte Waffenexporte und diplomatische Unterstützung machen das Land zu einem Komplizen dieser Gräueltaten.“ Weiterlesen bei middleeastmonitor.com

Übersetzt mit Deepl.com

