Elon Musk applaudiert zusammen mit der Frau des Sprechers des Repräsentantenhauses, Mike Johnson (R-La.), während einer Sitzung der republikanischen Repräsentantenhauskonferenz am 13. November 2024.

(Foto: Andrew Harnik/Getty Images)

Watchdogs sagen, der reichste Mann der Welt, Elon Musk, habe der sozialen Sicherheit den Krieg erklärt“.

„Elon Musks Auftrag ist ein Komplott, um unsere Sozialversicherung zu zerstören, indem er sie den Führungskräften der Wall Street gibt – so dass Sie nichts bekommen und sie alles bekommen“, warnte ein Befürworter.

Von Jake Johnson

03. Dezember 2024

Eine lange Reihe von X-Posts, in denen die Sozialversicherung als „Albtraum“ angegriffen wird, erregte die Aufmerksamkeit des Mega-Milliardärs und Besitzers der Plattform, Elon Musk, der als Mitvorsitzender einer Beratungskommission, die die zu kürzenden Bundesausgaben ermitteln soll, bald das geliebte New-Deal-Programm ins Visier nehmen könnte.

„Interessanter Thread“, schrieb Musk, der reichste Mann der Welt, am späten Montag als Antwort auf die Beiträge von Senator Mike Lee (R-Utah), der einmal sagte, er hoffe, die Sozialversicherung ‚an den Wurzeln zu packen und sie loszuwerden‘, zusammen mit Medicare und Medicaid.

In seinem neuen Thread bezeichnete Lee die Sozialversicherung – die mehr Amerikaner über die Armutsgrenze hebt als jedes andere Bundesprogramm – als „Steuerplan“, der heimtückisch als Rentenplan getarnt ist, und verurteilte das Sozialversicherungsgesetz von 1935 als eine von vielen „betrügerischen Verkaufstechniken, die die US-Regierung beim amerikanischen Volk angewandt hat“.

Max Richtman, Präsident und CEO des National Committee to Preserve Social Security and Medicare (NCPSSM), entgegnete am Dienstag, dass Lees Beiträge auf eine „falsche Darstellung der Geschichte der Sozialversicherung und der Beiträge des Programms“ hinauslaufen.

„Es gibt nichts Täuschendes an der Sozialversicherung. Das Sozialversicherungsprogramm leistet seit fast 90 Jahren einen guten Beitrag und hat noch nie eine Zahlung versäumt“, sagte Richtman. „Die Art von Propaganda, die Sen. Lee verbreitet hat, untergräbt die öffentliche Unterstützung für die Sozialversicherung und macht es einfacher, das Programm zu kürzen oder zu privatisieren. Es ist vielleicht kein Zufall, dass die Wertpapier- und Investmentbranche Sen. Lees zweitgrößter Wahlkampfspender ist.“

„Das Geld gehört uns, Mike Lee, Elon Musk und Donald Trump. Ihr werdet keinen Penny davon bekommen.“

Lee behauptete auch, dass die Bundesregierung den Social Security Trust Fund „routinemäßig plündert“ – ein langjähriges und irreführendes Argument der Rechten.

Social Security Works (SSW), eine fortschrittliche Interessengruppe, sagte am Dienstag, dass Musk, indem er Lees Beitrag an seine Hunderte von Millionen von Anhängern weitergab, „der sozialen Sicherheit den Krieg erklärte“.

„Seit 89 Jahren, durch Krieg und Frieden, Boom und Pleite, Gesundheit und Pandemien hindurch, hat die Sozialversicherung nie eine einzige Zahlung verpasst“, sagte Alex Lawson, der Geschäftsführer von SSW. „Verglichen mit den riskanten Alternativen an der Wall Street ist die Sozialversicherung ein Fels in der Brandung der Altersvorsorge. Wenn Milliardäre wie Elon Musk mit ihrem gesamten Einkommen genauso viel in die Sozialversicherung einzahlen würden wie der Rest von uns, könnten wir die Leistungen für alle ausweiten und sie für immer in voller Höhe auszahlen.“

„Dies ist eine Kriegserklärung an Senioren, Menschen mit Behinderungen und die amerikanische Öffentlichkeit“, sagte Lawson. „Die Republikaner haben es auf die Sozialversicherung abgesehen, die sie einen ‚Albtraum‘ nennen. Die Kommission von Elon Musk ist ein Komplott, um unsere Sozialversicherung zu zerstören, indem sie den Führungskräften der Wall Street gegeben wird – so dass Sie nichts bekommen und sie alles bekommen.“

„Wir haben dieses Spiel immer wieder gesehen“, fügte er hinzu. „Als die Republikaner die leistungsorientierten Pensionspläne zerstörten, behaupteten sie, dass der Markt in der Lage sein würde, erstaunliche Renditen für alle zu erzielen. Stattdessen bekamen die Arbeitnehmer einen Pfennig, während die Manager der Wall Street Milliarden erhielten. Das ist immer der Plan. Wir werden diesen Versuch der Republikaner, unsere verdienten Leistungen zu stehlen, vereiteln. Das Geld gehört uns, Mike Lee, Elon Musk und Donald Trump. Ihr werdet keinen einzigen Penny davon bekommen.“

Richard Fiesta, geschäftsführender Direktor der Alliance for Retired Americans, prangerte in ähnlicher Weise Lees Thema und Musks Werbung dafür an und sagte, beides „sollte jeden einzelnen Amerikaner, der in die Sozialversicherung eingezahlt hat, erzürnen und beunruhigen.“

„Senator Mike Lee träumt seit mehr als einem Jahrzehnt davon, die Sozialversicherung und die Leistungen, die Generationen von Amerikanern verdient haben, abzuschaffen. Seine schlechten Ideen wurden zu Recht ignoriert, aber gestern Abend bekam er eine große Unterstützung von Elon Musk, der Lees falsche Ansichten über die Sozialversicherung auf X verstärkte.“

„Die Sozialversicherung ist ein feierliches Versprechen zwischen dem amerikanischen Volk und der Regierung“, so Fiesta weiter. „Wir zahlen mit jedem Gehaltsscheck für die garantierten Leistungen der Sozialversicherung und erwarten, dass sie auch dann noch da sind, wenn wir in Rente gehen, einen Ehepartner oder Elternteil verlieren oder arbeitsunfähig werden. Niemand hat dafür gestimmt, die Sozialversicherung auslaufen zu lassen oder die Wall Street mit ihren verdienten Leistungen spielen zu lassen. Ältere Amerikaner werden zu Recht jeden Politiker bestrafen, der versucht, ihre Leistungen zu kürzen oder das System, das über Generationen hinweg funktioniert hat, auszuhöhlen.“

Im Wahlkampf hat der designierte Präsident Donald Trump versprochen, die Sozialversicherung zu verteidigen, während er gleichzeitig Vorschläge unterbreitet hat, die die Finanzen des Programms ruinieren würden.

Viele republikanische Gesetzgeber, die bald in beiden Kammern des Kongresses die Mehrheit stellen werden, haben eine Anhebung des Rentenalters für die Sozialversicherung gefordert– eine Änderung, die zu Leistungskürzungen auf breiter Front führen würde. Am Dienstag sagte der republikanische Abgeordnete Rich McCormick (R-Ga.) gegenüberFox Business Network, dass „wir einige harte Entscheidungen“ in Bezug auf die soziale Sicherheit, Medicaid und Medicare treffen müssen – ein Euphemismus für Leistungskürzungen.

Richtman von NCPSSM sagte, dass die Art des Angriffs von Lee und anderen Republikanern „im Widerspruch zu Präsident Trumps Versprechen steht, die verdienten Leistungen der Amerikaner nicht anzutasten“.

„Sie signalisiert, wohin Trumps MAGA-Verbündete im Kongress steuern – in Richtung Privatisierung und Leistungskürzungen, etwas, das die Mehrheit der Amerikaner über alle Parteigrenzen hinweg ablehnt“, so Richtman weiter.

