EU droht mit Konsequenzen: Wer am 9. Mai nach Moskau fährt, riskiert Ärger Eldar Mamedov

Siegesparade in Moskau: Mit der versuchten Einmischung in die Außenpolitik ihrer Mitglieder stellt sich die EU selbst ein Bein, meint unser Gastautor (Bild: ID1974/Shutterstock.com)

Die EU-Außenbeauftragte Kallas warnt vor Teilnahme an Russlands Siegesparade. Warum sich Brüssel damit selbst ein Bein stellt. Ein Gastbeitrag.

Die jüngste Warnung der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas, dass es Konsequenzen für die Mitglieds- und Kandidatenstaaten haben könnte, wenn ihre Anführer an der Siegesparade am 9. Mai in Moskau teilnehmen (die dem Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg gewidmet ist), ist eine eindringliche Erinnerung daran, wie die EU ihre Kompetenzen auf gefährliche Weise überschreitet.

„2025 ist nicht 1939“

Unser Gastautor Eldar Mamedov (Bild: RS)

Obwohl Kallas keine konkreten Sanktionen androhte, sollte ihre Warnung ignoriert werden, würde die EU eine Teilnahme an der Parade in Moskau „nicht auf die leichte Schulter nehmen“. Einige Staatsoberhäupter interpretierten ihre Worte als diplomatische Erpressung, was erwartungsgemäß zu einer Gegenreaktion führte.

Der slowakische Premierminister Robert Fico wies Kallas zurück und bestätigte seine eigenen Pläne, an den Feierlichkeiten zum Sieg über den Nationalsozialismus in Moskau teilzunehmen. „Das Jahr ist 2025, nicht 1939“, sagte Fico. Weiterlesen in telepolis.de

