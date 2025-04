https://electronicintifada.net/content/gaza-and-end-humanitarian-law/50599



Gaza und das Ende des humanitären Rechts

Dalal Yassine

T he Electronic Intifada

18. April 2025

Die USA helfen Benjamin Netanjahu, sich der Verhaftung zu entziehen.

Andrew Leyden ZUMA Press

„Verzeih mir, Mutter, dies ist der Weg, den ich gewählt habe – Menschen zu helfen.“

Dies waren einige der letzten Worte des palästinensischen Rettungssanitäters Rifaat Radwan, die aufgezeichnet wurden, bevor er kürzlich zusammen mit 14 seiner Kollegen von israelischen Truppen in Gaza getötet wurde.

Dies ist eine weitere Gräueltat, die das israelische Militär seit Oktober 2023 in den palästinensischen Gebieten begangen hat.

UN-Organisationen, Menschenrechts- und humanitäre Organisationen haben in den letzten 19 Monaten zahlreiche Berichte veröffentlicht, in denen sie vor der sich verschärfenden humanitären Krise im Gazastreifen warnen. Sie wurden jedoch von der internationalen Gemeinschaft weitgehend ignoriert, während Israel weiterhin Bombenangriffe fliegt und verhindert, dass lebenswichtige Hilfe die belagerte palästinensische Bevölkerung erreicht.

Die Handlungen Israels bedrohen die Grundlagen des humanitären Völkerrechts.

Seit mehr als 30 Jahren haben westliche Geberländer Hunderte Millionen Dollar dafür aufgewendet, die Grundsätze der Menschenrechte und des Völkerrechts in Bildungsprogramme und staatliche Institutionen im gesamten Nahen Osten zu integrieren. Sie haben auf deren Umsetzung und Aufnahme in lokale Gesetze bestanden.

In Gaza jedoch ignorieren westliche Politiker weiterhin Israels eklatante Missachtung des Völkerrechts und die Verletzungen der Menschenrechte der Palästinenser.

Ignorierung des Haftbefehls gegen Netanjahu

Wie die Biden-Regierung ignoriert auch das Weiße Haus unter Trump den Haftbefehl gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, der im November 2024 vom Internationalen Strafgerichtshof ausgestellt wurde. US-Präsident Donald Trump hat außerdem den IStGH und den leitenden Ankläger Karim Khan wegen des Haftbefehls mit Sanktionen belegt.

Die anhaltende Unterstützung der USA für den Völkermord Israels und die Feindseligkeit gegenüber dem IStGH haben das Völkerrecht weiter ausgehöhlt.

Die letzten 19 Monate des Völkermords haben nicht nur die Doppelmoral gegenüber den Palästinensern in Gaza deutlich gemacht, sondern auch, dass es überhaupt keine Standards gibt.

Dies wurde von Amnesty International in seinem Bericht „You Feel Like You Are Subhuman“ (Du fühlst dich wie ein Untermensch) vom Dezember 2024 dokumentiert. Amnesty beschrieb detailliert die von Israel in Gaza begangenen Völkermordakte, die gemäß der Völkermordkonvention verboten sind.

Diese Handlungen waren bewusst darauf ausgerichtet, das Leben der Palästinenser in Gaza vollständig zu zerstören. Sie wurden von Dutzenden von Äußerungen israelischer Beamter begleitet, die die Palästinenser entmenschlichten.

Die Genfer Konventionen von 1949 und ihre beiden Zusatzprotokolle sollten Zivilisten in Kriegszeiten schützen. Sie gewährten Zivilschutz- und Hilfsteams bei der Erfüllung ihrer humanitären Aufgaben sowie medizinischem Personal, Verwundeten und von internationalen humanitären Organisationen beherbergten Bevölkerungsgruppen einen besonderen Status.

Stattdessen hat Israel die Anwendbarkeit der Konventionen auf Palästinenser in Gaza zunichte gemacht. Die Israelis haben mit Unterstützung der Regierungen Biden und Trump darauf bestanden, dass die Verantwortung bei den Palästinensern liege.

Gefahr für Helfer

Bis Ende März wurden in Gaza mehr als 400 humanitäre Helfer und Rettungskräfte getötet. Mehr als die Hälfte davon waren Mitarbeiter des UN-Hilfswerks für Palästinaflüchtlinge (UNRWA).

Israel hat außerdem mehr als 742 Palästinenser in UNRWA-Unterkünften getötet. Bis heute hat es über 310 Einrichtungen zerstört, obwohl diese durch die Genfer Konventionen geschützt sind.

Israel behauptet weiterhin, dass es sich dabei um „Selbstverteidigung“ handele, und die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten stimmen dem zu.

Im jüngsten Fall der Tötung von 15 Mitarbeitern des Palästinensischen Roten Halbmonds beharrte die Trump-Regierung darauf, dass die Hamas schuld sei. Diese Behauptung wurde aufgestellt, obwohl die Männer von israelischen Streitkräften getötet wurden, nachdem sie einem Aufruf zur Evakuierung der Verwundeten und Verletzten aus Rafah gefolgt waren.

Die Helfer wurden mit gefesselten Füßen hingerichtet und zusammen mit ihren Fahrzeugen im Sand verscharrt. Auf dem von Rifaat Radwans Handy geborgenen Video waren die Fahrzeuge eindeutig als Krankenwagen gekennzeichnet und ihre Blaulichter waren eingeschaltet.

Israel entführte einen der Sanitäter, Asaad al-Nsasrah, dessen derzeitiger Verbleib unbekannt ist.

Dies ist nicht der erste Fall, in dem Israel gezielt humanitäre Helfer angegriffen hat. Im Januar 2024 tötete Israel zwei Sanitäter, die versuchten, die 6-jährige Hind Rajab zu retten.

Obwohl der Fall große Aufmerksamkeit erregte, weil Hind Rajabs tränenreicher Notruf und ihre letzten Momente in den sozialen Medien und in den Mainstream-Medien verbreitet wurden, war dies kein Einzelfall.

Vier Monate später tötete das israelische Militär sieben Helfer der World Central Kitchen. Obwohl es damals negative Berichterstattung in den Medien gab, setzte Israel seine Angriffe fort und tötete weitere medizinische und humanitäre Helfer, darunter auch Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen.

Dies sind nur die bekanntesten Fälle, weil sie die Aufmerksamkeit der Medien auf sich gezogen haben; andere Sanitäter und medizinisches Personal wurden beim Transport oder bei der Behandlung von Patienten getötet. Israel hat diese humanitären Organisationen als legitime militärische Ziele behandelt, wie Daphné Charlotte in dem Online-Magazin des Brüsseler Royal Institute for International Relations hervorhebt.

Gaza steht für die Grenzen des humanitären Völkerrechts und seiner Legitimität. Obwohl der Schutz von Zivilisten und humanitären Helfern in Kriegszeiten unerlässlich ist, wird er nur selektiv angewendet.

Die Massengräber in Gaza sind ein Beweis dafür, dass die Welt ihre eigenen Standards nicht einhält. Netanjahus Besuche in den Hauptstädten der Welt trotz eines Haftbefehls des IStGH zeigen, dass es überhaupt keine Standards gibt.

Der Völkermord in Gaza hat offenbart, wie hohl die Behauptungen des Westens über Moral und die Unantastbarkeit der Rechtsstaatlichkeit wirklich sind.

Und wir sollten niemals zulassen, dass seine Führer uns wieder belehren.

Dalal Yassine ist nicht-residente Fellow beim Jerusalem Fund/Palestine Center in Washington. Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die der Autorin und spiegeln nicht unbedingt die des Jerusalem Fund und des Palestine Center wider.

Übersetzt mit Deepl.com

