https://strategic-culture.su/news/2025/02/18/eu-suffers-from-foot-in-mouth-once-again-over-ukraine-war/



EU erleidet erneut „Fettnäpfchen“-Fauxpas in Bezug auf den Ukraine-Krieg

Martin Jay

18. Februar 2025

© Foto: Public domain

Die völlige Realitätsferne hilft niemandem, nach Frieden und Wohlstand zu streben, aber das ist nicht das Ziel dieser elitären Clique in Brüssel.

Die Europäische Union hat ein Problem. Sie muss sich unbedingt weltweit und auch gegenüber ihren eigenen Bürgern als wichtiger Akteur auf der Weltbühne profilieren, mit einer soliden „Außenpolitik“ und den Mitteln, um entsprechend zu handeln, während sie in Wirklichkeit von den Supermächten der Welt – USA, Russland, China – nicht ernst genommen wird. Im Vorfeld des Friedensgipfels in Saudi-Arabien, zu dem der amtierende Präsident der Ukraine, Selenskyj, nicht eingeladen wurde, gerieten hochrangige EU-Beamte in Panik. Sie organisierten schnell ein eigenes Treffen, um ihren eigenen Leuten und der EU-Bruderschaft zu zeigen, dass sie immer noch relevant sind, aber das überzeugt niemanden wirklich. In solchen Momenten machen sich die EU-Leute Sorgen, dass die einfachen Menschen in Europa erkennen könnten, dass all das internationale außenpolitische Gehabe auf einem Stück Papier mit einigen Ideen oder Träumen darauf basiert.

Allein die Tatsache, dass Trump in der Lage ist, Friedensgespräche mit Putin zu führen und die EU dabei völlig zu umgehen, zeigt, wie ineffektiv sie ist. Es ist einfach, das Geld der EU-Steuerzahler auszugeben, schwieriger ist es, umsetzbare politische Maßnahmen zu entwickeln, insbesondere wenn die Mitgliedstaaten nicht das Vertrauen in Brüssel haben, seine globalen Ziele zu verwirklichen.

Es war, als würden sich hochrangige EU-Persönlichkeiten, meine Damen, darum streiten, wer die dümmsten Dinge über die Ukraine sagt. Eine gescheiterte Ukraine würde sowohl Europa als auch die USA schwächen? Wirklich? Um dann in der Kategorie „sich wie ein Idiot anhören“ nicht übertroffen zu werden, fügte Annalena Baerbock hinzu, dass es unmöglich sei, dass ein Friedensabkommen mit „uns“ (den Deutschen) zustande kommt; aber den Vogel schoss sicherlich Kaja Kallas ab, die sogenannte EU-Außenbeauftragte, die sagte, dass in der Ukraine keine russischen Zivilisten getötet würden.

Das Ausmaß an Dummheit, wenn nicht gar Ignoranz, ist ziemlich erstaunlich.

Kallas kann doch nicht so dumm und so schlecht informiert sein, oder? Viele werden sich fragen, wie eine so hochrangige EU-Beamtin überhaupt zu einer solchen Schlussfolgerung kommen kann, wenn sie über die Ressourcen verfügt, um die Statistiken und andere Daten über den Krieg zu verstehen? Vielleicht beschließt sie einfach, die Augen zu verschließen und die Hunderte von Kindern zu ignorieren, die durch Beschuss in den Regionen Donbas und Donezk getötet wurden – sowohl im jüngsten Krieg als auch davor im Jahr 2014. Oder die Zivilisten, die von ukrainischen Soldaten in Kursk wie Tiere abgeschlachtet wurden. Und das, ohne auch nur die russischen Zivilisten zu erwähnen, die durch die Drohnenangriffe in Russland getötet oder verstümmelt wurden.

Leider lassen solche Aussagen die EU gegenüber den Großmächten der Welt nur noch dümmer und ineffektiver aussehen. Die völlige Abkopplung von der Realität hilft niemandem, der sich für Frieden und Wohlstand einsetzt, aber das ist nicht das Ziel dieser elitären Clique in Brüssel. Sie stellen ihre eigenen hochbezahlten Jobs und ihren Lebensstil an erste Stelle und schützen sich gegenseitig.

Typischerweise wird der Posten des „Spitzendiplomaten der EU“, wie er oft genannt wird, immer an einen Trottel vergeben. Es ist, als hätten sich die Mitgliedstaaten und der EU-Kreis im Voraus darauf geeinigt, dass das Hauptkriterium für den Job darin besteht, dass er an jemanden vergeben werden muss, der unfähig ist, tatsächlich etwas zu tun, jemand, von dem garantiert werden kann, dass er auf der Weltbühne nichts erreicht, sondern nur reden kann. Dahinter steht der Gedanke, dass die EU-Mitgliedstaaten uneins darüber sind, wie die EU mit einer mutigen, glänzenden Außenpolitik vorankommen könnte, und es daher vorziehen, dass Brüssel eigentlich nichts tut, außer große Reden zu schwingen. Und sonst nichts. Und selbst das sollte nicht zu viel Einfluss haben, da dies weitere Probleme verursachen würde. Am besten eignet sich also ein Idiot für einen solchen Job, jemand, der in der Politik gescheitert ist, nicht besonders gut in der Öffentlichkeit sprechen kann und sehr dankbar für die Position wäre, aber bei dem man auch sicher sein kann, dass er nichts erreicht.

Alle bisherigen EU-Chefdiplomaten erfüllten diese Kriterien, aber die Dümmste von allen war Catherine Ashton, die unter Blair eine so schlechte Leistung als Juniorministerin erbrachte, dass sie nach Brüssel geschickt werden musste. Die arme Catherine war in ihrem Job so unfähig, dass sie selbst unter ihren eigenen Leuten zur Lachnummer wurde, die sich immer noch über die urkomische Anekdote amüsieren, wie sie ein fremdes Land besuchte und sich in einem der Ministerien verirrte. Jemand musste geschickt werden, um sie aus dem Gebäude zu holen, da sie mit den Aufzügen und den verschiedenen Knöpfen kämpfte.

Kallas ist nicht viel besser. Sie stammt aus einer korrupten politischen Dynastie in Estland, in der ihr Vater vor ihr Premierminister war, während auch er einen bequemen Job in Brüssel als EU-Kommissar erhielt. Die Korruption innerhalb der EU-Elite folgt einem Muster. Sie belohnt immer ihre eigenen Leute mit absurd gut bezahlten Jobs, die sonst niemand ernst nimmt. Kallas musste als Premierministerin ihres eigenen Landes zurücktreten, nachdem den Esten klar wurde, dass sie ein bisschen nutzlos war. Sogar eine Umfrage ergab, dass 70 Prozent der Esten ihr nicht das Vertrauen für die Regierungsführung entgegenbrachten. Wohin gehen völlig nutzlose EU-Politiker danach? Natürlich nach Brüssel!

Wenn man solche Dummköpfe in leitenden Positionen innerhalb der EU hat, wird es natürlich schwierig, Fortschritte in der Ukraine zu erzielen, da ihre engstirnige Sicht auf die Situation alles verlangsamt. Natürlich werden von der Leyen, Baerbock und Kallas niemals zugeben, dass ihre Strategie die Volkswirtschaften der EU-Mitgliedstaaten in den Ruin getrieben und die EU in Trümmern hinterlassen hat. Aber ihre Arroganz und Dummheit ist Teil des Problems und kann niemals Teil der Lösung sein. Trump weiß das, weshalb die EU nicht eingeladen wurde. Er hat gesunden Menschenverstand mitgebracht, um den verrücktesten Krieg der Geschichte zu beenden – einen Krieg, in dem sich die EU-Länder jeden Tag selbst ins Gesicht stechen, da die Sanktionen nach hinten losgehen – und der die USA unter Biden unendlich bereichert hat. Wenn die EU die Initiative zurückweist, könnte Trump seine Geduld verlieren und sich überlegen müssen, wie er sie wieder auf seine Seite ziehen kann, indem er wahrscheinlich damit droht, die USA aus der NATO und/oder einem Handelskrieg mit Zöllen zurückzuziehen. Wie werden diese drei Damen das den Wählern erklären, wenn die Inflation noch weiter ansteigt? Wie viele alte Menschen müssen im Winter in ihren Häusern erfrieren, damit die Menschen in diesen Ländern erkennen, dass der Ukraine-Krieg im Grunde ein Schwindel war?

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist, der in Marokko lebt, wo er als Korrespondent für die Daily Mail (UK) tätig ist. Zuvor berichtete er für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling in Marokko. Von 2012 bis 2019 war er in Beirut ansässig, wo er für eine Reihe internationaler Medien wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als Freiberufler für die britische Daily Mail, The Sunday Times und TRT World berichtete. Im Rahmen seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern in Afrika, im Nahen Osten und in Europa für eine Vielzahl großer Medienunternehmen Beiträge verfasst. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

Übersetzt mit Deepl.com

