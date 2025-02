Wer das teuflische Prinzip missachtet, der wird seine Heimat verlieren  von Yavuz Özoguz

von Yavuz Özoguz

Das teuflische Prinzip erscheint vielen sehr abstrakt. Dabei ist es eine Art Naturgesetz für politisches, psychologisches, soziales und wirtschaftliches Wirken und wirkt in vielen anderen Bereichen sehr konkret. Das teuflische Prinzip lässt sich vereinfacht folgendermaßen darstellen: Eine Art Teufel als System, in Menschengestalt, als krankhaft narzisstisches Ich oder in anderen Gestalten überredet jemanden zu einer Schandtat. Als die Schandtat offensichtlich wird, verabschiedet sich der Teufel und behauptet, er hätte mit der Schandtat nichts aber auch gar nichts zu tun. Der vom Teufel betrogene steht mit seiner Schandtat allein und vereinsamt da.

Um dieses teuflische Prinzip zu verstehen, ist ein kurzer Blick in den Heiligen Quran sinnvoll. Gemäß quranischen Verständnis besteht die Ursünde aller Sünden in der Anmaßung des Satans, welcher in den Satz mündet: „Ich bin besser als er“. Gleich zweimal wird diese Aussage des Teufels zitiert [1]. Er belässt es aber nicht bei der verbalen Anmaßung. Er will es auch beweisen. Dazu erhält der Teufel die eingeschränkte Möglichkeit, Menschen zu Schandtaten einzuladen. Er kann nur einladen; nicht mehr! Im göttlichen Plan befähigt der Teufel (ohne es zu ahnen) damit die Menschen dazu, sich frei für Gott zu entscheiden und damit die die höchste Stufe der Liebe in Freiheit zu erlangen. Ein Teil der Menschen folgt der Einladung des Teufels andere nicht. Das teuflische Prinzip wird dann verwirklicht, als jene Verführten und Satan eines Tages wieder zusammentreffen. Dazu heißt es im Heiligen Quran (14:22):

„Und der Satan wird sagen, nachdem die Angelegenheit entschieden ist: „Gewiss, Allah hat euch das wahre Versprechen gegeben, und ich habe euch (etwas) versprochen, aber ich habe euch getäuscht. Doch ich hatte keine Macht über euch, außer dass ich euch gerufen habe, und ihr seid mir gefolgt. So tadelt nicht mich, sondern tadelt euch selbst! Ich kann euch nicht helfen, und ihr könnt mir nicht helfen. Ich verleugne, dass ihr mich zuvor (Gott) beigesellt habt.“ Gewiss, für die Ungerechten gibt es eine schmerzhafte Strafe.“

Der Satan gesteht ein, dass seine Versprechen falsch waren. Er gibt zu, dass er keine tatsächliche Macht über die Menschen hatte – er konnte sie nur einladen. Er macht klar, dass jeder Mensch selbst für seine Taten verantwortlich ist. Er distanziert sich von denen, die ihm gefolgt sind, und betont, dass er ihnen nicht helfen kann. Diese Verse zeigen, dass der Teufel seine Anhänger am Ende im Stich lässt und ihre Hoffnung auf ihn eine Täuschung war.

Nach dieser abstrakten Darstellung zurück zu den Teufeln unserer Zeit. Es ist sicherlich kein Zufall, dass der Gründer der Islamischen Republik Iran, Imam Chomeini, ausgerechnet die USA als „großen Satan“ gebrandmarkt hat [2]. Alle oben genannten Verhaltensformen und Anmaßungen treffen exakt auf die USA zu. Wenn hier von „den USA“ die Rede ist, dann ist damit weder die Bevölkerung der USA als Gesamtheit noch jeder einzelne Politiker, Bänker, Soldat oder Medienschaffender gemeint. Es ist vielmehr ein System, das in Form des Götzen „Freiheitsstatue“ angebetet wird, obwohl jeder genau weiß, dass jene Statue selbst nichts bewirken kann.

Das Prinzip, das die USA für sich die globale Führungsmacht beansprucht, wird oft als „American Exceptionalism“ oder „U.S. Hegemony“ bezeichnet. Dieses Selbstverständnis beruht auf der Vorstellung, dass die USA eine einzigartige Rolle in der Weltpolitik spielen – sowohl als Verteidiger von Demokratie und Freiheit als auch als wirtschaftliche und militärische Supermacht. Unzählige Doktrinen und Konzepte untermauern diese Anmaßung wie z.B. die Monroe-Doktrin (1823), die unter anderem als Rechtfertigung für US-Interventionen in Lateinamerika genutzt wurde, die „Manifest Destiny“ mit der Idee, dass die USA eine göttliche Bestimmung habe, ihr Territorium und ihren Einfluss auszuweiten, die Truman-Doktrin (1947), die zur Grundlage für den Kalten Krieg und militärische Interventionen wurde, die Eisenhower-Doktrin (1957) mit der sich die USA das Recht nahmen, in West-Asien, das hier Naher Osten genannt wird, militärisch zu intervenieren, die Nixon-Doktrin (1969) mit dem verheerenden Krieg in Vietnam, die Bush-Doktrin (2001) mit der Legitimation von Präventivkriegen mit den mörderischen Invasion in Afghanistan und Irak und nicht zuletzt die Trump-Doktrin mit „Amerika First“.

In einer Veröffentlichung von der „Stiftung Wissenschaft und Politik“ – immerhin ein Beratungs-Think-Tank der Bundesregierung – heißt es: „Auf der allgemeinsten Ebene bezieht sich „amerikanischer Exzeptionalismus“ auf den Glauben, „dass sich die Vereinigten Staaten aufgrund ihrer einzigartigen Ursprünge, ihres nationalen Glaubensbekenntnisses, ihrer historischen Entwicklung und ihrer besonderen politischen und religiösen Institutionen qualitativ von anderen entwickelten Nationen unterscheiden“.“ [3]

Dieses „Glaubensbekenntnis“ führt dazu, dass die USA immer wieder andere Staaten und Völker zu Schandtaten einladen. Die beiden wohl aktuellen Beispiele sind das Gaza-Massaker und der Ukraine-Krieg. Und in beiden Fällen kann die Umsetzung des teuflischen Prinzips mehr als deutlich beobachtet werden. Wie sehr haben doch die USA die Europäer dazu gedrängt im Ukraine-Krieg zu intervenieren? Wie oft haben die Europäer Russland provoziert? [4] Wie viel hunderte Milliarden und Abermilliarden haben allein die Deutschen in der Ukraine pulverisiert? Wie oft haben deutsche Politiker von der Niederlage Russlands gefaselt, die erzielt werden müsse? Und was ist das Ergebnis? Der Satan sagt sich los von seinen treuen Dienern. Die USA verhandeln mit Russland über die Zukunft der Ukraine und die Europäer bekommen noch nicht einmal einen Stehplatz im Zuschauerraum. Anschaulicher lässt sich das teuflische Prinzip kaum vorführen.

Wie ist es mit dem Gaza-Massaker? Was haben die Europäer nicht einseitig Stellung bezogen auf der Seite des ewigen Besatzers? Wie viele Waffen haben die Europäer, insbesondere Deutschland, Israel für seinen Vernichtungsfeldzug gegen die Palästinenser geliefert, alles mit deutschen Steuergeldern! Wie tief sind wir Deutschen selbst in diesen Sumpf mit hineingeraten immer mit dem Argument, wir müssten das Selbstverteidigungsrecht des jüdischen Staates gewährleisten. Jeder Palästinenser, der sein Land verteidigt, gilt in Deutschland als Terrorist. Dafür wurden wir sogar mit auf die Anklagebank vor dem Internationalen Gerichtshof gesetzt. Deutschland hat das Völkerrecht auf den Kopf gestellt, um den USA und Israel zu dienen. Dem Staat, gegen dessen Staatschef ein Haftbefehl erlassen worden ist, haben wir weiterhin mit Waffen beliefert, weil wir weiterhin von der Rechtstaatlichkeit Israels, der einzige Demokratie in der Region und vielem anderen mehr lauthals gefaselt haben. Und was ist das Ergebnis? Israel realisiert mit deutschen Waffen immer mehr von seinen Groß-Israel-Träumen und besetzt Teile Syriens und des Libanon. Wir sind mitverantwortlich für das größte Massaker unserer Zeit an unschuldigen Zivilisten. Wir können nur hilflos zusehen, wie Pläne geschmiedet werden, zwei Millionen Menschen zu deportieren, was wir mit unseren Waffen mitzuverantworten haben. Und am Ende werden wir dafür auch noch zahlen und Flüchtlinge aufnehmen müssen. Das ist das Naturgesetzt des teuflischen Prinzips, auf das wir uns immer und immer und immer wieder einlassen!

Das teuflische Prinzip betrifft aber nicht nur Deutschland. In der Islamischen Republik Iran – immerhin einem Land, dass die wohl historisch auswirkungsreichste monotheistische Revolution unserer Epoche verwirklicht hat und bis heute dessen Bannerträger ist – gibt es einen Politiker namens Zarif, der im missbrauchten Namen der monotheistischen Revolution auftritt aber unbedingt einen Kompromiss mit den USA anstrebt. Dafür ist er gerne gesehener Gast auch in Europa. Er hat im Jahr 2015 die sogenannte Wiener Nuklearvereinbarung mitbewirkt, in der sich Iran verpflichtet hat auf viele Rechte in Bezug auf Nuklearforschung zu verzichten. Im Gegenzug sollten viele Sanktionen gegen Iran aufgehoben werden. Ich sehe noch die Jubelrufe jenes Zarif auf dem Balkon, wie er sich gefreut hat, mit dem großen Satan einen „Deal“ verabschiedet zu haben, obwohl das Revolutionsoberhaupt Imam Chamenei ihn mehrfach gewarnt hatte. Mitunterzeichner waren Frankreich, Großbritannien, Russland, China und Deutschland; Deutschland nur deshalb, weil Imam Chamenei Deutschland eine weitere Chance zur Souveränität geben wollte. Denn ansonsten waren es nur die Veto-Mächte, die den völkerrechtlich bindenden Vertrag, der unkündbar war (da Völkerrecht), unterzeichnet haben. Was war das Ergebnis? Russland, China und Iran haben sich an den Vertrag gehalten, die USA und Europa einschließlich Deutschland nicht. Doch es kam noch schlimmer. 2018 zerriss der damalige US-Präsident Trump den Vertrag. Die Deutschen gaben verbal zu Protokoll, dass sie den Vertrag aufrechterhalten wollten, aber das war gar nicht möglich, denn die USA drohten jedem, der sich nicht an seine Vorgaben hält, mit schweren Sanktionen. Doch Figuren wie Zarif – die es zu allen Zeiten in allen Völkern gegeben hat – sind offensichtlich nicht lernfähig. Weiterhin trat er für einen neuen Vertrag ein. Was ist das Ergebnis? Er müsste heute mit genau jenem Trump verhandeln, der damals den Vertrag zerrissen hat, und es kommt noch schlimmer. Trump ist der Mörder des iranischen Nationalhelden General Qassim Sulaimani [6], der auch die Europäer und vor allem die Christen in der Region vor dem Unheil des sogenannten „Islamischen Staates“ gerettet hat. Als wenn das nicht schlimm genug wäre, werden dieser Tage in den USA immer mehr Dokumente veröffentlicht, in denen deutlich wird, dass die USA jene Terrorbande namens „Islamischer Staat“ aufgebaut und finanziert haben. Wer mit dem Teufel ins Bett steigt, erzeugt lauter Missgeburten.

Zurück nach Deutschland: Wer hatte noch vor 20 Jahren die besten Autos der Welt? Es waren die Deutschen und die Japaner. Anstatt auf diesem Knowhow-Vorsprung aufzubauen, haben wir uns nicht nur den USA ergeben, sondern ihre unverschämten Forderungen sogar übertroffen. Es fing an mit dem sogenannten Diesel-Skandal, den uns die USA auferlegt haben, als wenn die USA, die ihr Uran in Form von strahlender Munition im Irak entsorgt haben, irgendein Interesse an Umwelt hätten. In der Folge haben wir den Verbrenner-Motor durch zunehmend chaotische politische Maßnahmen und dilettantische Unternehmerplanungen fast vernichtet. Die deutschen Spitzenerzeugnisse sind zurückgefallen, die Chinesen haben aufgeholt und überholt und wir hinken hinterher. Ähnliches droht uns bei Flugzeugen, die wir nicht nach Russland, Iran und weitere Länder verkaufen durften. China und Russland sind dabei uns zu überholen, und bald kaufen die sanktionierten Länder in China.

Ein besonders markantes Beispiel für das teuflische Prinzip sollte die deutsche Wirtschaft mit Monsanto erleben [7]. Für den läppischen Preis von nur dem 5-fachen Jahresgewinn des Unternehmens (es geht hier um zweistellige Milliardenbeträge) kaufte Bayer Leverkusen den umstrittenen Saatguthersteller. Doch kaum war der Kauf abgeschlossen überzogen Opfer aus den USA das Unternehmen mit Schadensersatzforderungen, die den Bayer-Konzern in eine Schieflage gebracht haben. Die europaweit höchsten Energiepreise in Deutschland, die wir uns als Musterschüler bezüglich Russland-Sanktionen eingehandelt haben, verstärkten die Schieflage, dass immer mehr Unternehmen daran denken in die USA auszuwandern.

Die Welt ist voll von teuflischen Prinzipien. Es gibt nur einen Ausweg: Der Einladung des Satans nicht zu folgen. Diese Ablehnung wird der Satan anfänglich als schmerzhaft erscheinen lassen. Aber mittelfristig führt es zur Befreiung der eigenen Heimat, die man sonst verliert. Russland hat es vorgemacht. China hat es vorgemacht. Und die Islamische Republik Iran hat es für Nichtgroßmächte noch viel eindrucksvoller vorgemacht. Obwohl der Iran die mit Abstand schlimmsten und vor allem längsten Sanktionen abwehren muss, gehört es in jeder Hinsicht zu den am weitesten entwickelten Ländern der Region. Weder das von den USA unterstützte Pakistan noch das faktisch von den USA besetzte Irak können bezüglich Lebensstandard mithalten. Und was die Kluft zwischen Arm und Reich angeht, so ist sie im Iran am niedrigsten, selbst wenn es noch weit vom islamischen Ideal entfernt ist.

Was also ist die Lösung für Deutschland? Die Lösung heißt: Souveränität. Souveränität ist echter Heimatschutz! Und echte Souveränität bedeutet auch Neutralität! Ein neutraler Staat kann sich auf eigenem Wunsch auf die Seite der Unterdrückten stellen, ein Vasall muss immer an der Seite der Unterdrücker stehen. Gerade erst wurde die Initiative „Für ein neutrales Deutschland“ unter anderem von Teilen der Partei Die Basis unterstützt von der Arbeiterfotografie und vielen anderen Akteuren gestartet [8]. Zu den Unterzeichnern gehören mehrere Mitglieder des BSW und anderen echten Alternativen. Kurz vor den Bundestagswahlen sei die Bemerkung erlaubt, dass die sogenannten Altparteien Deutschland noch weiter in den Abgrund führen werden. Daher wird es Zeit eine der Parteien zu wählen, die eine echte Alternative darstellen. Die Basis und BSW wurden schon genannt. Andere kleine Parteien gibt es sicherlich auch. Aber die AfD mit ihrem transatlantischen Flügel ist es ganz sicher nicht!

Im Heiligen Quran gibt es viele wirksame Gegenmittel gegen das Gift des teuflischen Prinzips. Die wohl wirkungsvollsten sind Demut und Dankbarkeit umgesetzt in Menschlichkeit, gesegneten Atemzügen und darauf aufbauen segenreichen Taten unter Führung von Vorbildern, die nicht von sich glauben, besser zu sein. Demütige Menschen, die nicht bereit sind, ihre Seele zu verkaufen, gibt es in jedem Land. Man muss sie nur suchen und finden. Und wie sagte Jesus so schön: „Wer bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan.“ In einer sich selbst als christlich definierenden Leitkultur schadet es sicherlich nicht, einen Blick in die Bergpredigt zu werfen, dessen ausführliche Version in den islamischen Quellen zu finden ist [9].

[1] http://www.eslam.de/begriffe/u/ursuende.htm

[2] https://www.eslam.de/begriffe/g/grosser_satan.htm

[3] https://www.swp-berlin.org/publications/…m_tmm_07_07.pdf

[4] http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=28698

[5] https://www.auswaertiges-amt.de/de/servi…amm-iran-202458

[6] https://www.eslam.de/begriffe/s/sulaimani_qassim.htm

[7] https://de.wikipedia.org/wiki/Monsanto

[8] https://deutschlandneutral.de/

[9] http://www.eslam.de/begriffe/b/bergpredigt.htm

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …