EU gewährt Apologeten des Völkermords „ungehinderten Zugang“

David Cronin Lobby Watch 16. April 2025

Chuck Wald (links) hat Entschuldigungen für Israels Völkermordtaktiken im Gazastreifen vorgebracht. (US European Command)

Der neue Chefredakteur des Jewish Chronicle hat sich entweder nicht ausreichend über die Vergangenheit dieser Publikation informiert oder bewusst getäuscht.

Als er im Februar sein Amt antrat, behauptete Daniel Schwammenthal, dass „dies immer eine zionistische Zeitung war und immer eine zionistische Zeitung bleiben wird“.

Diese Behauptung war unzutreffend.

The Jewish Chronicle wurde 1841 gegründet, mehr als fünf Jahrzehnte vor der Veröffentlichung des Grundlagentextes des Zionismus – Der Judenstaat von Theodor Herzl. Die Zeitung war keineswegs von der Ideologie in ihren Anfängen begeistert, sondern warnte, der Zionismus sei „unüberlegt, rückschrittlich, undurchführbar, ja sogar gefährlich“.

Schwammenthal ist bekannt dafür, Dinge zu sagen, die er nicht belegen kann.

Im Oktober 2023 twitterte er, dass „die Hamas ihren Hauptsitz“ entweder im oder unter dem Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza habe.

Das war eine dreiste Lüge – erzählt, um Israel einen Vorwand für Angriffe auf medizinisches Personal zu liefern, wie es während des Völkermords mit erschreckender Regelmäßigkeit geschehen ist.

Als er diese Lüge erzählte, leitete Schwammenthal das Brüsseler Büro des American Jewish Committee (AJC), einer pro-israelischen Lobbygruppe. Obwohl die Europäische Union eine Politik zur Bekämpfung von Desinformation verfolgt, unterhielten ihre Beamten trotz seiner Unehrlichkeit freundschaftliche Beziehungen zu Schwammenthal.

Die Beziehungen waren so freundschaftlich, dass Schwammenthal einige von ihnen zu seiner Abschiedsparty im Februar einlud – kurz bevor er nach London ging, wo The Jewish Chronicle seinen Sitz hat.

Seine Einladung versprach „großartiges israelisches Essen, Getränke und hoffentlich nicht zu viele Reden“. Hélène Le Gal, Geschäftsführerin für den Nahen Osten und Nordafrika im diplomatischen Dienst der EU, gehörte zu denjenigen, die die Einladung annahmen.

Willkommen

Le Gal – zuvor französische Botschafterin in Israel und Marokko – hat sich gegenüber dem AJC äußerst wohlwollend gezeigt.

Ende letzten Jahres organisierte das AJC einen Besuch des pensionierten US-Generals Chuck Wald in Brüssel.

Obwohl Wald eine führende Rolle in dem katastrophalen Krieg gegen Afghanistan gespielt hat, gilt er nach wie vor als glaubwürdiger Berater in militärischen Fragen. Er gehörte zu den „Experten“, die vom Jewish Institute for the National Security of America (JINSA) – einer weiteren Lobbyorganisation – mit der Analyse des aktuellen Krieges Israels gegen Gaza beauftragt wurden.

Der im Mai 2024 veröffentlichte Bericht des JINSA kam zu dem Schluss, dass die israelische Armee „ihre Mission zur Beseitigung der Bedrohung durch die Hamas mit operativer und taktischer Exzellenz erfüllt hat“. Insgesamt habe Israel die Gesetze zu bewaffneten Konflikten eingehalten, fügte er hinzu.

Der Bericht wurde wenige Wochen nach Beginn der Bodenoffensive Israels in der südlichen Stadt Rafah veröffentlicht. Diese gewaltsame Offensive führte zu massiven Vertreibungen und erschwerte die Verteilung von Hilfsgütern zusätzlich, was zu einem starken Anstieg von Hunger und Unterernährung führte.

Wäre Le Gal loyal gegenüber der Brüsseler Hierarchie, hätte sie sich empört darüber gezeigt, wie „Experten“ wie Wald versucht haben, solche Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu entschuldigen. Josep Borrell, damals Außenbeauftragter der EU, hatte sich gegen die Invasion von Rafah ausgesprochen und zutreffend vorausgesagt, dass sie „viele zivile Opfer“ fordern würde.

Le Gals Mitarbeiter versicherten dem AJC dennoch, dass sie sich „sehr freuen“ würde, Wald zu treffen, wie aus einem Dokument hervorgeht, das über eine Informationsfreiheitsanfrage erhalten wurde. Während Walds Name geschwärzt wurde, stimmen die begleitenden biografischen Angaben mit seinen überein.

Wald und ein weiterer Militärexperte würden „reibungslosen Zugang“ zum Hauptquartier des diplomatischen Dienstes der EU erhalten, versprachen Le Gals Mitarbeiter. Das bedeutet, dass sie im Gegensatz zu vielen anderen Besuchern keine Sicherheitskontrolle durchlaufen mussten.

„Reibungsloser Zugang.“ Dieser Ausdruck sagt alles.

Übersetzt mit Deepl.com

