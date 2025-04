Gefängnisstrafe in Deutschland wegen Kritik an einem israelischen Journalisten: Der Fall Hüseyin Dogru

https://www.mintpressnews.com/german-journalist-potter-israel/289421/



Alan MacLeod

18. April 2025

Inmitten einer Razzia gegen pro-palästinensische Stimmen in Deutschland drohen einem Journalisten, der regelmäßig als russischer Agent angegriffen wird, bis zu drei Jahre Gefängnis wegen Verleumdung eines in Israel ansässigen Journalisten. Hüseyin Dogru, Gründer von red. media, wurde wegen Verleumdung angeklagt, weil er sich in einem Streit mit Nicholas Potter, einem von Deutschland finanzierten Reporter der israelischen Zeitung The Jerusalem Post, geäußert hatte.

Im Dezember veröffentlichte Potter, ein selbsternannter Experte für Extremismusbekämpfung, einen langen Enthüllungsbericht in der Jerusalem Post, in dem er behauptete, red. media, MintPress News und The Grayzone seien Teil eines Netzwerks linksextremer Medien, die Extremismus und antisemitische Verschwörungstheorien verbreiten.

Schlimmer noch, er unterstellte allen dreien, von den Regierungen Russlands, Syriens und Irans gefördert und finanziert zu werden.

Die Vorwürfe sind falsch (siehe die Gegendarstellung von MintPress hier) und besonders ironisch, da sie von einem Journalisten stammen, der vom deutschen Außenministerium finanziert wird. Einem Journalisten, der inmitten eines Völkermords nach Israel gezogen ist, um für ein Medium zu arbeiten, das von einem ehemaligen Sprecher der israelischen Streitkräfte geleitet wird.

Darüber hinaus vertritt Potter selbst wohl extreme Ansichten zu diesem Thema. Nur wenige Wochen, nachdem er uns wegen unserer Berichterstattung angegriffen hatte, verfasste er einen Artikel mit dem Titel „Can Journalists Be Terrorists“ (Können Journalisten Terroristen sein?), in dem er versuchte, viele der Tötungen palästinensischer Medienmitarbeiter durch Israel zu rechtfertigen.

Sowohl red. als auch MintPress haben sofort auf diesen wichtigen Kontext hingewiesen, und unsere Inhalte wurden viral.

Von viraler Kritik zu Strafanzeigen

In Berlin wurde ein Aufkleber über Potter entdeckt, der auf einer Grafik von red. media basiert. Der Aufkleber griff die Kritik der Medienagentur an ihm auf und versah sie mit dem Schriftzug „The German Hurensohn“ – „Der deutsche Hurensohn“. Dieser Aufkleber ist das Kernstück der Anschuldigung der Staatsanwaltschaft, red. media habe eine koordinierte „Hasskampagne“ gegen Potter angeführt. Potter behauptet, er sei belästigt und mit dem Tod bedroht worden, und einige haben versucht, dies mit Dogrus Grafik in Verbindung zu bringen.

Die Anschuldigungen lösten eine Flut von Artikeln in deutschen Medien aus, die alle Potter unterstützten. Viele schlossen sich der Behauptung des US-Außenministers Antony Blinken an, dass red. media eine von der russischen Regierung kontrollierte Einflussoperation sei.

Ein Beitrag von Red Media, in dem der Journalist Nicholas Potter (links) kritisiert wird, erscheint in Deutschland als modifizierter Aufkleber (rechts). Foto zur Verfügung gestellt von MintPress

Dogru weist diese Vorwürfe zurück, obwohl er zuvor eine wichtige Rolle bei Red Fish spielte, einer Plattform, die von Ruptly finanziert wurde, einem in Deutschland ansässigen Medium, das teilweise vom russischen Staatsfernsehen RT finanziert wird. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 schloss Dogru Red Fish und gründete sein eigenes unabhängiges Medium. Er betont, dass es keine Verbindungen zu Russland habe und sich der Produktion revolutionärer und aufklärender Inhalte widme. Er bestreitet auch, Informationen über die Herstellung der Anti-Potter-Aufkleber zu haben oder daran beteiligt gewesen zu sein.

Deutschland kriminalisiert Solidarität mit Palästina

Potters Unterstützung für die israelische Politik hat sicherlich den Zorn vieler in der pro-palästinensischen Bewegung in Deutschland auf sich gezogen. Doch er ist bei weitem nicht allein. Die deutsche Regierung hat Israel ihre volle Unterstützung zugesagt und ist sogar so weit gegangen, pro-palästinensische Demonstrationen zu verbieten und unzählige Aktivisten, darunter auch Juden, zu inhaftieren. Der Slogan „Vom Fluss bis zum Meer“ wurde praktisch unter Strafe gestellt, und Berlin kündigte an, jedem, der ihn verwendet, die Staatsbürgerschaft zu verweigern. Neue deutsche Staatsbürgerschaftsgesetze verlangen von allen Antragstellern die Unterzeichnung einer Art Loyalitätserklärung gegenüber dem Staat Israel, in der sie dessen „Existenzrecht“ anerkennen.

Berlin deportiert derzeit ausländische Einwohner wegen ihrer Teilnahme an rechtmäßigen Protesten zur Unterstützung der palästinensischen Rechte. Dogrus Anwaltsteam hat ihm mitgeteilt, dass auch seine Frau und sein Sohn deportiert werden könnten.

Kommentatoren warnen, dass Deutschland mit diesen Maßnahmen auf einen autoritären Rechtsruck zusteuert. Angesichts des Aufstiegs der rechtsextremen AfD in den Umfragen (eine aktuelle Umfrage ergab, dass sie derzeit die beliebteste Partei in Deutschland ist) schlagen viele innerhalb des Landes Alarm.

„Seit Jahrzehnten hält Deutschland an Israel und dessen Narrativen im Nahen Osten fest“, sagte Dogru gegenüber MintPress und fügte hinzu: “Seit dem 7. Oktober sehen wir, dass die deutsche Regierung Aktivisten gewaltsam unterdrückt, um sicherzustellen, dass es in Deutschland keine kritischen Stimmen gegenüber Israel gibt. Aktivisten hier haben einen hohen Preis bezahlt, um sicherzustellen, dass sie protestieren können.“

Laut Dogru handelt es sich hierbei um einen Testfall. Letztendlich geht es bei der Unterdrückung der Meinungsfreiheit nicht um Israel, sondern um einen Angriff auf die eigene Gesellschaft.

Deutschland bereitet sich darauf vor, sich als führende militärische und politische Kraft in der NATO und der EU zu behaupten. Dazu muss es Widerstand beseitigen – nicht nur im Ausland, sondern auch im eigenen Land. Das geschieht nicht aus historischer Schuld oder Solidarität. Es geht darum, abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen und die Gesellschaft zu disziplinieren. Indem er die am stärksten marginalisierten Gruppen ins Visier nimmt, diszipliniert der deutsche Staat seine Bevölkerung – er bringt die Opposition zum Schweigen, bevor sie wachsen kann.

Die Botschaft der deutschen Regierung ist klar, behauptet Dogru: „Fügt euch oder werdet vernichtet.“

