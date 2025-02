EU-Mission im Gazastreifen Kabinett ebnet Weg für Entsendung von Polizisten nach Rafah

Deutschland ist bereit, sich mit Polizisten an EU-Missionen im Gazastreifen und im Westjordanland zu beteiligen. Am Mittwoch hat das Bundeskabinett grünes Licht für eine mögliche Entsendung gegeben. Konkrete Pläne gebe es zwar noch nicht – der Kabinettsbeschluss solle der EU aber signalisieren, dass Deutschland zur Beteiligung bereit sei, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin.