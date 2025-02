https://www.palestinechronicle.com/110-killed-since-gaza-ceasefire-began-euro-med-monitor-reports/



110 Menschen seit Beginn des Waffenstillstands in Gaza getötet, berichtet Euro-Med Monitor

13. Februar 2025

Israel führt weiterhin Massaker in Gaza durch. (Foto: via Social Media, QNN)

Von Palestina Chronicle Staff

Trotz des Waffenstillstands hat Israel mindestens 110 Palästinenser getötet und 901 verletzt, während es gleichzeitig wesentliche Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen blockiert, berichtet Euro-Med Monitor.

Der Euro-Med Human Rights Monitor gab an, seit Beginn des Waffenstillstands im Gazastreifen im vergangenen Monat „die Tötung von mindestens 110 Palästinensern“ dokumentiert zu haben, wobei durchschnittlich etwa sechs Menschen pro Tag starben.

„Zu diesen Opfern gehören sowohl neue Todesfälle, die direkt von der israelischen Armee getötet wurden, als auch Personen, die ihren früheren Verletzungen erlagen, nachdem Israel ihnen das Recht verweigert hatte, zur Behandlung ins Ausland zu reisen“, berichtete die in Genf ansässige Menschenrechtsorganisation kürzlich in einem Bericht.

Darüber hinaus wurden ‚seit dem Waffenstillstand 901 Palästinenser verletzt, was durchschnittlich 47 Verletzten pro Tag entspricht‘.

Trotz der Verkündung eines Waffenstillstands am 19. Januar 2025, so die Organisation, „verübt Israel weiterhin Völkermord im Gazastreifen, indem es den Palästinensern die grundlegenden Überlebensbedürfnisse verweigert und Lebensbedingungen auferlegt, die auf ihre physische Vernichtung abzielen.“

Es hieß, dass Israel “sich nicht mit den Massentötungen und Verwüstungen zufrieden gibt, die es in den letzten 15 Monaten im Gazastreifen angerichtet hat.“

Bedenken hinsichtlich humanitärer Hilfe

„Jetzt setzt es Maßnahmen durch, um die Bevölkerung durch eine illegale, totale Belagerung effektiv zu töten, die den Fluss von Grundversorgungsgütern und humanitärer Hilfe blockiert, die Reparatur der wesentlichen Infrastruktur verhindert und überlebenswichtige Dienstleistungen verweigert“, fügte Euro-Med Monitor hinzu.

Da es keinen nennenswerten internationalen Druck gibt, die anhaltenden Verbrechen zu beenden, ‚gehen diese Verstöße unvermindert weiter‘.

Die Organisation wies auch darauf hin, dass Tausende unter den Trümmern vermisst werden, die Bergungsarbeiten jedoch „immer noch durch Israels absichtliche Verzögerungen bei der Genehmigung der erforderlichen Ausrüstung“ in die Enklave behindert werden.

Die Bergungsarbeiten werden derzeit „mit manuellen Werkzeugen oder Grundausrüstung durchgeführt, die für den Umgang mit Tausenden Tonnen Schutt nicht geeignet ist“.

„Bis jetzt wurden im Gazastreifen 571 Leichen geborgen, das sind 30 pro Tag“, so die Menschenrechtsorganisation.

Medizinische Evakuierungen

Euro-Med Monitor wies außerdem darauf hin, dass seit dem Waffenstillstand ‚nur einer Handvoll verletzter und kranker Palästinenser aus Gaza erlaubt wurde, zur Behandlung ins Ausland zu reisen, wodurch Tausende dem Risiko ausgesetzt sind, zu sterben, da Israel ihnen weiterhin das Recht auf Behandlung verweigert‘.

Im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens sollten täglich 50 Palästinenser zusammen mit drei Begleitpersonen über den Grenzübergang Rafah an der Grenze zu Ägypten medizinisch evakuiert werden.

Israel habe auch die Wiederherstellung zerstörter Krankenhäuser behindert und die Einfuhr von medizinischen Hilfsgütern, Medikamenten und Ausrüstung blockiert, so die Organisation.

Die „anhaltenden und illegalen“ Beschränkungen durch Israel verhinderten die Einfuhr von Notunterkünften, Zelten und Grundversorgungsgütern für die Hunderttausenden Palästinenser, deren Häuser zerstört wurden, so Euro-Med Monitor.

Dies „verschlimmere“ ihr Leid unter den harten Wetterbedingungen, „da es keine angemessenen Unterkünfte gibt, weil Israel die meisten Häuser und Unterkünfte im Gazastreifen zerstört hat“.

Grundlegende Infrastruktur

Die Organisation wies auch darauf hin, dass Israel die Wiederherstellung der grundlegenden Infrastruktur, einschließlich der Wasser- und Abwassersysteme, „absichtlich behindere“, „das Leben von Zivilisten gefährde und die Umwelt- und Gesundheitskrise verschlimmere“.

Es gab auch Beschränkungen bei der Produktion von Grundnahrungsmitteln, was eine „große Hungersnot“ in Gaza „droht“.

Die Lebensmittelvorräte gehen zur Neige, und die Bewohner sind nicht in der Lage, Landwirtschaft zu betreiben, zu fischen oder Lebensmittel für ihre Familien zu beschaffen, heißt es.

„Durch diese Maßnahmen versucht Israel, die palästinensische Bevölkerung vollständig von seinen Entscheidungen über humanitäre Hilfe abhängig zu machen, die zur verbleibenden Hauptnahrungsquelle für die Menschen in Gaza geworden ist“, so die Organisation.

Aufruf an die UNO

Euro-Med Monitor forderte die internationale Gemeinschaft und die Vereinten Nationen auf, ‚dringend zu handeln‘, um Israel für ‚seine anhaltenden Verbrechen gegen die Palästinenser‘ zur Rechenschaft zu ziehen.

Dies beinhaltet die Durchsetzung wirksamer Sanktionen, die Einstellung jeglicher militärischer, finanzieller und politischer Unterstützung sowie die sofortige Aussetzung aller Waffenverkäufe, -transfers und -käufe, einschließlich Ausfuhrgenehmigungen und Militärhilfe, betonte die Organisation.

Am Donnerstag wurden Wohnmobile und schweres Gerät beim Grenzübergang Rafah zu Ägypten in den Gazastreifen gebracht, was auf Bemühungen hindeutet, die katastrophalen humanitären Bedingungen in der Enklave zu verbessern.

Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas hatte kürzlich angekündigt, die Übergabe israelischer Gefangener einzufrieren, da Israel die in der Vereinbarung festgelegten humanitären Verpflichtungen nicht einhält.

(The Palestine Chronicle)

