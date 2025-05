https://www.aljazeera.com/news/2025/5/21/eu-arab-diplomats-come-under-israeli-fire-in-occupied-west-banks-jenin



EU- und arabische Diplomaten geraten in der besetzten Westbankstadt Jenin unter israelischen Beschuss

Mehrere Nationen verurteilen den Vorfall scharf und fordern eine transparente Untersuchung.

Israelische Armee schießt in der Nähe einer diplomatischen Delegation in Jenin, unter Berufung auf eine Routenverletzung, keine Verletzten gemeldet

Veröffentlicht am 21. Mai 2025

Eine diplomatische Delegation aus der Europäischen Union, arabischen und asiatischen Ländern ist bei einem Besuch im Flüchtlingslager Jenin im besetzten Westjordanland unter israelischen Beschuss geraten, wie die Palästinensische Autonomiebehörde und zahlreiche Länder bestätigen.

Die Diplomaten waren am Mittwoch auf einer offiziellen Mission, um die humanitäre Lage in Jenin zu beurteilen, wo ein groß angelegter israelischer Militäreinsatz, der Todesopfer und Vertreibungen gefordert hat, bereits in den vierten Monat geht.

Die israelische Armee erklärte, ihre Soldaten hätten Warnschüsse abgegeben, um die Delegation zu vertreiben, da sie von einer zuvor vereinbarten Route abgewichen sei und ein Gebiet betreten habe, in dem sie sich nicht aufhalten durfte. Es gab keine Verletzten.

Der Kommandeur der israelischen Zivilverwaltung im Westjordanland wies israelische Offiziere an, mit Vertretern der Länder der Delegation zu sprechen, die „in Kürze persönliche Gespräche mit den Diplomaten führen und sie über die Ergebnisse der ersten Untersuchungen in dieser Angelegenheit informieren werden“, teilte das Militär in einer Erklärung mit.

Hamdah Salhut von Al Jazeera, die aus Amman in Jordanien berichtet, da Al Jazeera aus dem Westjordanland und Israel verbannt wurde, sagte, der Vorfall zeige die Realität vor Ort und dass jeder im besetzten Westjordanland unter israelischen Beschuss geraten könne.

„Diese Orte im palästinensischen Gebiet sind vollständig abgeriegelt – Zehntausende Palästinenser wurden im Rahmen der anhaltenden Militäraktion in Jenin, Tulkarem und den umliegenden Gebieten im Norden des besetzten Westjordanlandes gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben“, fügte sie hinzu.

Videos in den sozialen Medien zeigen Delegationsmitglieder, die Medieninterviews geben, als in der Nähe der Gruppe Schüsse zu hören sind und sie gezwungen sind, in Deckung zu laufen.

Von der Faktenprüfungsagentur Sanad von Al Jazeera verifizierte Aufnahmen zeigten auch zwei israelische Soldaten, die in der Nähe standen und ihre Gewehre auf die Diplomaten richteten.

Etwa 20 Diplomaten wurden zu diesem Zeitpunkt über die Lage in Jenin informiert, wie ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation, der anonym bleiben wollte, der Nachrichtenagentur Associated Press mitteilte. Zeugen sagten, es sei unklar, woher die Schüsse kamen, und niemand sei verletzt worden.

Das palästinensische Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Auswanderer verurteilte „auf das Schärfste das abscheuliche Verbrechen der israelischen Besatzungstruppen, die mit scharfer Munition gezielt auf eine akkreditierte diplomatische Delegation geschossen haben“.

Verurteilung, Forderungen nach Untersuchung, Botschafter einbestellt

Andere europäische und arabische Regierungen schlossen sich der Verurteilung an und forderten Antworten.

Das türkische Außenministerium verurteilte die Schüsse „auf das Schärfste“ und erklärte, Ankara fordere eine sofortige Untersuchung und die Aufklärung der Vorfälle.

„Dieser Angriff, der das Leben von Diplomaten gefährdet hat, ist ein weiterer Beweis für die systematische Missachtung des Völkerrechts und der Menschenrechte durch Israel“, erklärte das Ministerium in einer Stellungnahme und fügte hinzu, dass ein Diplomat aus seinem eigenen Konsulat in Jerusalem in der Delegation gewesen sei.

Der französische Außenminister Jean-Noel Barrot kündigte an, den israelischen Botschafter in Paris einbestellen zu wollen. Barrot bezeichnete den Vorfall in einem Beitrag auf X als ‚inakzeptabel‘ und erklärte, der Botschafter müsse eine Erklärung abgeben.

Simon Harris, Irlands Außenminister, sagte: „Ich bin schockiert und entsetzt“, und wies darauf hin, dass zwei irische Diplomaten aus Ramallah im Westjordanland in der Gruppe waren. „Das ist völlig inakzeptabel, und ich verurteile es auf das Schärfste.“

Der spanische Außenminister Jose Manuel Albares sagte, sein Land habe ebenfalls den israelischen Botschafter in Madrid einbestellt. ‚Wir fordern Klarheit und Rechenschaft‘, fügte er hinzu.

Irland und Spanien sind zwei der stärksten Befürworter Palästinas in der EU und haben ein Ende des israelischen Krieges im Gazastreifen und des Leidens der Bevölkerung in der Enklave und im Westjordanland gefordert.

Die Regierung der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni forderte eine Erklärung und erklärte, ihr Vizekonsul sei unter denjenigen gewesen, die unter Beschuss geraten seien. Der israelische Botschafter in Italien wird zum Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit einbestellt, um eine Erklärung abzugeben.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sagte, selbst Warnschüsse seien inakzeptabel. Einen Tag zuvor hatte sie erklärt, dass die 27 Mitgliedstaaten aufgrund der „katastrophalen“ Lage in Gaza ihr Handelsabkommen mit Israel überprüfen würden.

Das jordanische Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und Auswanderer verurteilte die Vorfälle ebenfalls „auf das Schärfste … Wir fordern die internationale Gemeinschaft auf, ihrer rechtlichen und moralischen Verantwortung nachzukommen und Israel zu zwingen, seine Aggression gegen Gaza und die Eskalation im Westjordanland zu beenden“, hieß es in einer Erklärung auf X.

Das saudische Außenministerium forderte „die internationale Gemeinschaft und den Sicherheitsrat auf, die israelischen Verstöße gegen Zivilisten und diplomatische Vertretungen unverzüglich zu beenden“.

Jenin ist – zusammen mit Tulkarem und Nur Shams – seit Januar Schauplatz einer groß angelegten israelischen Militäroperation im nördlichen Westjordanland. Seitdem haben die israelischen Streitkräfte den bereits laufenden Prozess der Zwangsvertreibung, der Zerstörung von Häusern und der Massenverhaftungen von Palästinensern beschleunigt.

Nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten sind nach wie vor etwa 40.000 Palästinenser im nördlichen Westjordanland vertrieben.

