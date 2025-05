Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Katastrophenhelfer sagt: „Nichts ist vergleichbar mit dem, was in Gaza geschieht“

Dr. Tomo Potokar war bereits in mehreren Kriegsgebieten, darunter im Südsudan und in der Ukraine. Er sagt, dass die gezielten Angriffe der israelischen Streitkräfte auf zivile Infrastruktur beispiellos sind: „Hier ist die Situation ganz anders.“

Dr. Tomo Potokar bei der medizinischen Versorgung im Gazastreifen. Bildquelle: Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Tomo Potokar

Nir Hasson

20. Mai 2025

Dr. Tomo Potokar, ein britischer Chirurg, der als Freiwilliger in Gaza tätig ist, verbrachte die vergangene Woche mit Beiträgen in zwei Krankenhäusern im südlichen Gazastreifen. Eines wurde von Israel angegriffen und aufgegeben, das andere wurde durch einen IDF-Angriff in der Nähe durch Granatsplitter beschädigt. Am Sonntag ordnete die IDF die Evakuierung des Gebiets um das Krankenhaus an, in dem sich Hunderttausende Menschen aufhielten.

Im Gespräch mit Haartez beschrieb Potokar die schrecklichen Zustände, unter denen seine Patienten leiden, die unter einer brutalen Kombination aus schweren Verletzungen und Hunger leiden.

Potokar hat viele Jahre als Freiwilliger in Katastrophengebieten gearbeitet, darunter drei Einsätze in der Ukraine während des Krieges, sowie in Syrien, Jemen, Afghanistan, Somalia, Mali, Nigeria, Südsudan und mehrfach in Gaza – zuletzt zu Beginn des Krieges.

Auf die Frage, wo Gaza im Jahr 2025 auf der Skala des menschlichen Leidens stehen wird, zögert er nicht mit seiner Antwort.

„Ich denke, dass das, was im Sudan geschieht, genauso schlimm und schrecklich ist wie das, was dort vor sich geht. Aber nichts ist vergleichbar mit dem, was im Gazastreifen geschieht. Ich war dreimal in der Ukraine, aber was die Zivilbevölkerung angeht, ist das absolut nicht vergleichbar mit dem, was hier vor sich geht. In der Ukraine hört man gelegentlich von Angriffen auf zivile Infrastruktur, das ist wahr, aber in der Mehrheit kämpfen Streitkräfte gegen Streitkräfte. Hier ist das ein ganz anderes Szenario.“

Laut Potokar sieht Gaza aus wie nach einem Erdbeben oder „wie Stalingrad nach dem Zweiten Weltkrieg“.

Am vergangenen Dienstag leistete Potokar seinen Beitrag im Europäischen Krankenhaus in der Nähe von Khan Yunis im Süden Gazas. Gegen 17:30 Uhr beendete er eine Operation und kehrte zu seiner Unterkunft zurück.

Palästinenser evakuieren Patienten aus dem Europäischen Krankenhaus in Khan Yunis, Gaza, nachdem es letzte Woche von der israelischen Armee angegriffen wurde. Bildnachweis: Mariam Dagga/AP

„Ich war erschöpft“, sagte er. “Ich legte mich auf das Bett, und gegen 18:20 Uhr gab es eine Reihe massiver Explosionen. Es war eine nach der anderen, was ungewöhnlich ist. Normalerweise hört man eine Drohne oder ein Flugzeug und dann ein oder zwei Explosionen, aber diesmal war es sehr intensiv. Ich dachte, das könnte das Ende sein [für mich], weil es sich anhörte, als kämen sie sehr nahe. Ich rannte dann die Treppe hinunter zum Eingang.“

„Es gab zwei riesige Krater und verwundete Menschen lagen auf dem Boden. Ich ging durch das Krankenhaus, um zu meinem Kollegen auf der Intensivstation zu gelangen, und im Inneren herrschte ziemliches Chaos. Die Menschen waren offensichtlich in völliger Panik und niemand wusste, was los war.“

Der Luftangriff in der Nähe des Krankenhauses galt dem hochrangigen Hamas-Führer Mohammed Sinwar. Mindestens sechs Raketen schlugen auf dem Krankenhausgelände ein, woraufhin die meisten Patienten, zumindest diejenigen, die noch stehen konnten, mit ihren Familien evakuiert wurden.

Laut Potokar kehrten am nächsten Tag einige Patienten und das medizinische Personal ins Krankenhaus zurück, doch dann trafen drei weitere Luftangriffe direkt außerhalb der Station, in der sie sich befanden.

Nach dem zusätzlichen Angriff beschloss das Krankenhaus, den Betrieb einzustellen. Potokar gehörte zu den letzten Ärzten, die bei den verbleibenden Intensivpatienten blieben, die auf den Transport in andere Krankenhäuser im Gazastreifen warteten.

Unter den Evakuierten befand sich ein zweijähriger Junge mit einer schweren Beinverletzung, der am Samstag erneut operiert werden sollte. Nach der Evakuierung brach jedoch der Kontakt zu seiner Familie ab, sodass unklar ist, ob er operiert wurde.

Die Bombardierung des Europäischen Krankenhauses in Khan Yunis letzte Woche. Quelle: SOCIAL MEDIA/Reuters

Nachdem er einen Tag im Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis verbracht hatte, wurde Potokar in das Al-Amal-Krankenhaus verlegt, eine relativ kleine Einrichtung des Roten Kreuzes, die sich ebenfalls in der Stadt befindet. Ihm zufolge verlief die Nacht zum Montag relativ ruhig, aber gegen 6:00 Uhr morgens setzten die Angriffe wieder ein und trafen erneut in der Nähe des Krankenhauses.

„Ich glaube, der nächste war etwa 400 Meter entfernt, aber ein großes Stück Schrapnell landete in der Notaufnahme. Glücklicherweise wurde niemand verletzt“, sagte er. Palästinensischen Quellen zufolge sollte der Angriff eine Operation der israelischen Spezialeinheiten decken, die versuchten, einen hochrangigen Führer der Islamischen Dschihad zu fassen.

„Wenn der Schlag trifft und man den Lärm der Bombe hört, hört man nur noch Schreie und Wehklagen“, sagte er. “Jeder, der ein Herz hat, sieht nur menschliches Leid.“ Weiterlesen in haaretz.com

