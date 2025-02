https://www.middleeastmonitor.com/20250224-eu-and-israel-resume-dialogue-with-focus-on-gazas-future/



EU und Israel nehmen Dialog mit Schwerpunkt auf der Zukunft des Gazastreifens wieder auf

24. Februar 2025

Die Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik Kaja Kallas und die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für Demokratie und Demografie Dubravka Suica (R) begrüßen den israelischen Außenminister Gideon Saar (M) am Rande des EU-Außenministerrats am 24. Februar 2025 am Hauptsitz der EU in Brüssel. [JOHN THYS / AFP / Getty Images]

Der israelische Außenminister Gideon Saar forderte einen konstruktiven Dialog, stellte sich aber auf Kritik aus einigen europäischen Ländern ein, als er am Montag zu Gesprächen in Brüssel eintraf, wie Reuters berichtete.

Der israelische Minister trifft mit hochrangigen europäischen Beamten zusammen und belebt damit den Dialog mit der Europäischen Union, die nach dem fragilen Waffenstillstandsabkommen vom letzten Monat eine Rolle beim Wiederaufbau des Gazastreifens in Betracht zieht.

„Ich strebe einen konstruktiven Dialog an, einen offenen und ehrlichen, und ich glaube, dass es genau so sein wird“, sagte Saar bei seiner Ankunft gegenüber Reportern. “Wir wissen, wie man mit Kritik umgeht. Das ist in Ordnung, solange die Kritik nicht mit Delegitimierung, Dämonisierung oder Doppelmoral verbunden ist … aber wir sind bereit, alles unvoreingenommen zu diskutieren.“

Saar wird gemeinsam mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas den Vorsitz bei einer Sitzung des Assoziationsrates EU-Israel führen, der ersten Sitzung dieser Art seit 2022. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die humanitäre Lage im Gazastreifen, die israelisch-palästinensischen Beziehungen und die sich verändernde regionale Dynamik.

Der israelische Außenminister sagte, dass es innerhalb der EU „sehr freundliche Länder und weniger freundliche Länder gibt“, dass aber das Treffen am Montag die Bereitschaft zeige, die normalen Beziehungen wiederherzustellen.

Der grenzüberschreitende Einfall der Hamas am 7. Oktober 2023 und die völkermörderische Reaktion Israels legten die tiefen Gräben innerhalb der EU offen. Während alle Mitglieder den Einfall der Hamas verurteilten, verteidigten einige den Krieg Israels in Gaza vehement, während andere die Militäraktion Israels und ihren Tribut an palästinensischen Zivilisten verurteilten.

Im Februar 2024 forderten die Staats- und Regierungschefs Spaniens und Irlands in einem Schreiben an die Europäische Kommission eine Überprüfung, ob Israel seinen Menschenrechtsverpflichtungen aus dem Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Israel aus dem Jahr 2000 nachkommt, das die Grundlage für die politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten bildet.

Vor dem Treffen am Montag haben die 27 Mitgliedsländer des Blocks jedoch einen Kompromiss ausgehandelt, in dem Bereiche der Zusammenarbeit mit Israel gelobt, aber auch Bedenken geäußert werden.

Bei dem Treffen wird die EU sowohl das Engagement Europas für die Sicherheit Israels als auch ihre Ansicht betonen, dass „den vertriebenen Bewohnern des Gazastreifens eine sichere und würdevolle Rückkehr in ihre Häuser in Gaza ermöglicht werden sollte“, wie aus einem von Reuters eingesehenen Entwurf hervorgeht.

Anfang dieses Monats schockierte US-Präsident Donald Trump die arabischen Nationen und westlichen Verbündeten mit dem Vorschlag, die Vereinigten Staaten sollten Gaza „übernehmen“ und seine palästinensischen Bewohner dauerhaft vertreiben, um eine „Riviera des Nahen Ostens“ zu schaffen.

Die israelische Offensive hat mindestens 48.300 Palästinenser getötet und 90 Prozent der 2,3 Millionen Einwohner der Enklave vertrieben.

LESEN: 1 Palästinenser getötet, 4 verletzt nach israelischem Panzerfeuer im südlichen Gaza

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …