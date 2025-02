https://www.commondreams.org/news/gideon-saar



„Unverantwortlich“, dass die EU dem israelischen Außenminister den roten Teppich ausrollt, sagt Amnesty

„Die Diskussionen über die künftigen Beziehungen der EU zu Israel sollten vor allem auf der Forderung basieren, dass Netanjahu und Gallant für die Verbrechen, die sie begangen haben sollen, vor dem IStGH zur Rechenschaft gezogen werden.“

Jessica Corbett

21. Februar 2025

Amnesty International fordert die Europäische Union auf, den israelischen Außenminister Gideon Sa’ar am kommenden Montag in Belgien willkommen zu heißen, obwohl gegen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant Haftbefehle wegen Israels völkermörderischen Angriffs auf die Palästinenser im Gazastreifen vorliegen.

Die Menschenrechtsgruppe schloss sich im Dezember der Verurteilung der israelischen Aktionen in Gaza als Völkermord an, ebenso wie Historiker, politische Führer und Experten der Vereinten Nationen – nur zwei Wochen nachdem der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) formell Haftbefehle gegen Netanjahu, Gallant und den Hamas-Führer Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri erlassen hatte.

„Es ist skandalös, dass die EU Außenminister Sa’ar, dessen Chef, Premierminister Netanjahu, vom IStGH gesucht wird, den roten Teppich ausrollt“, sagte Eve Geddie, Direktorin des Büros für europäische Institutionen von Amnesty International, in einer Erklärung vom Donnerstag über die Reise des Außenministers nach Brüssel zu einem Treffen des Assoziationsrates EU-Israel.

„Die Diskussionen über die zukünftige Beziehung der EU zu Israel sollten vor allem auf der Forderung basieren, dass Netanjahu und Gallant sich für die ihnen vorgeworfenen Verbrechen vor dem IStGH verantworten müssen, sowie auf der Einhaltung des Völkerrechts durch Israel und der Beendigung der Apartheid“, argumentierte Geddie. “Die Staats- und Regierungschefs der EU müssen ihr Engagement für das Völkerrecht, die Menschenrechte und den IStGH über sorgfältig geplante diplomatische Konferenzen mit Israel stellen.“

„Die Staats- und Regierungschefs der EU sollten entscheiden, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um zu verhindern, dass die EU den israelischen Völkermord, die Apartheid und die rechtswidrige Besetzung unterstützt, anstatt diese Themen für einen diplomatischen Handschlag in Brüssel unter den Teppich zu kehren.“

Geddie wies auch auf die Drohungen gegen den IStGH hin, darunter die jüngste Exekutivverordnung von US-Präsident Donald Trump, mit der das Gericht sanktioniert wird. Trump hatte die Verordnung kurz nach seinem Empfang von Netanjahu im Weißen Haus Anfang dieses Monats angekündigt. Kritiker prangerten die Sanktionen an, die folgten, nachdem die US-Regierung – hauptsächlich unter dem ehemaligen Präsidenten Joe Biden – Israel die Zerstörung des Gazastreifens mit Militärhilfe in Milliardenhöhe ermöglicht hatte.

Agnès Callamard, Generalsekretärin von Amnesty, sagte damals, dass die „aggressive“, „rücksichtslose“ und „rachsüchtige“ Anordnung darauf hindeutet, dass „Trump die Verbrechen der israelischen Regierung billigt und Straflosigkeit befürwortet“. Sie forderte außerdem Regierungen und regionale Organisationen auf, „alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Auswirkungen der Sanktionen abzuschwächen und zu blockieren“.

Geddie sagte am Donnerstag, dass „das beschämende Schweigen der EU zu den Drohungen gegen den IStGH und das Fehlen dringender praktischer mildernder Maßnahmen, die sie bereits nach den ungeheuerlichen Sanktionen von Präsident Trump gegen den IStGH hätte ergreifen müssen, den festen Eindruck erwecken, dass die EU die Beziehungen zu einer Regierung, die in die Begehung von Völkermord und Kriegsverbrechen verwickelt ist, über die Unterstützung einer Institution stellt, die die individuelle Rechenschaftspflicht für diese Verbrechen verfolgt.“

„Die EU-Führungskräfte sollten entscheiden, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um zu verhindern, dass die EU den israelischen Völkermord, die Apartheid und die rechtswidrige Besetzung unterstützt, anstatt diese unter den Teppich zu kehren, um in Brüssel einen diplomatischen Händedruck zu erhalten“, schloss sie.

Die Erklärung von Amnesty, die die Aufmerksamkeit der israelischen Presse auf sich zog, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die propalästinensische Hind Rajab Foundation (HRF) einen Haftbefehl des IStGH gegen Sa’ar anstrebt, und zwar wegen „Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die während des andauernden militärischen Angriffs Israels auf Gaza seit dem 7. Oktober 2023 begangen wurden“.

„Da Belgien das Römische Statut unterzeichnet hat, ist es gesetzlich verpflichtet, mit dem IStGH zusammenzuarbeiten und gegen Personen vorzugehen, die schwerer internationaler Verbrechen beschuldigt werden“, erklärte die HRF am Sonntag unter Bezugnahme auf den Vertrag, mit dem der Gerichtshof gegründet wurde. “Die Hind Rajab Foundation fordert die belgischen Behörden auf, dafür zu sorgen, dass Sa’ar sich nicht der Justiz entzieht, während er sich auf europäischem Boden befindet.“

„Einem mutmaßlichen Kriegsverbrecher zu erlauben, Brüssel unangefochten zu besuchen, wäre ein Verrat an internationalen rechtlichen Verpflichtungen und den Grundprinzipien der Gerechtigkeit“, fügte die Gruppe hinzu, die nach einem fünfjährigen Mädchen benannt ist, das in Gaza durch israelisches Panzerfeuer getötet wurde.

Im vergangenen Monat trat in Gaza ein fragiler Waffenstillstands- und Geiselbefreiungsvertrag in Kraft, den Israel jedoch wiederholt verletzt hat, zusätzlich zu den Angriffen israelischer Streitkräfte und Siedler auf Palästinenser im gesamten illegal besetzten Westjordanland, die eskalieren.

„Die israelische Besatzung hat das Waffenstillstandsabkommen seit seiner Unterzeichnung mehr als 350 Mal verletzt und damit deutlich gemacht, dass sie ihre Verpflichtungen weiterhin missachtet und die internationale Gemeinschaft verhöhnt“, sagte Ismail al-Thawabteh, Leiter des Regierungsmedienbüros im von der Hamas regierten Gaza-Streifen, am Freitag, wie dieAnadolu Agency berichtet.

Angesichts der Androhung von Vergeltungsmaßnahmen durch Netanjahu gab die Hamas am Freitag außerdem bekannt, dass sie den Vorwürfen nachgeht, wonach die sterblichen Überreste, die die Gruppe am Donnerstag im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens an Israel übergeben hatte, nicht die der Geisel Shiri Bibas enthielten.

Die Hamas gab an, dass Bibas und ihre Söhne Kfir und Ariel bei einem israelischen Luftangriff getötet wurden – ihre sterblichen Überreste wurden nach der Übergabe an Israel eindeutig identifiziert. Al-Thawabteh sagte, dass Netanjahu „die volle Verantwortung für die Tötung von ihr und ihren Kindern trägt“. Er sagte am Freitag, dass der Körper von Bibas „in Stücke gerissen wurde, nachdem er offenbar mit anderen Körpern unter den Trümmern vermischt wurde“.

In Vorbereitung auf das Treffen am Montag berichtete der EUobserver am Freitag, dass die europäischen Außenminister laut einem Entwurf eines gemeinsamen Kommuniqués Sa’ar mitteilen wollen, dass „den vertriebenen Bewohnern des Gazastreifens eine sichere und würdevolle Rückkehr in ihre Häuser ermöglicht werden sollte“ und dass sie „jeden Versuch einer demografischen oder territorialen Veränderung im Gazastreifen ablehnen“.

„Die EU ist zutiefst besorgt darüber, dass die Besetzung palästinensischer Gebiete, die 1967 begann, bis heute andauert, und betont, dass der Internationale Gerichtshof die fortgesetzte Anwesenheit Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten für rechtswidrig erklärt hat“, heißt es in dem Dokument. Es wird auch davor gewarnt, dass die EU ‚bereit ist, einen Beitrag zu weiteren restriktiven Maßnahmen gegen extremistische Siedler [im Westjordanland] und gegen Einrichtungen und Organisationen, die sie unterstützen, zu leisten‘.

