Krieg gegen Gaza: Wie die Hamas Israel in eine tödliche Falle lockte

Von David Hearst

4. Juli 2024

Die Strategie der Hamas war effektiver, als man es vor neun Monaten für möglich gehalten hätte. Israel hat nun einen echten Krieg vor sich, und zwar an allen Fronten. Er kann nicht einfach gestoppt werden.

Ein israelischer Soldat springt aus einem Panzer in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen am 2. Juli 2024 (AFP)

Eine der wichtigsten Fragen zu den Anschlägen der Hamas vom 7. Oktober ist bis heute unbeantwortet geblieben.

Was hat die Hamas gedacht, was passieren würde, wenn sie Israel in diesem Ausmaß angreift?

Anfangs glaubte ich an die Chaostheorie. Sie lautete wie folgt. Eine begrenzte Operation mit dem Ziel, israelische Militärziele anzugreifen und hochrangige Geiseln zu nehmen, geriet dank des unerwarteten Zusammenbruchs der israelischen Gaza-Brigade außer Kontrolle. Die Hamas rechnete damit, dass die meisten der 1 400 Kämpfer, die sie an diesem Tag über den Zaun schickte, getötet werden würden. Die meisten von ihnen kehrten lebend zurück.

Als der Hamas und anderen bewaffneten Gruppen die vorherbestimmten Ziele ausgingen, schwärmten sie aus und stießen auf ein Musikfestival, von dem sie nicht wussten, dass es dort stattfand. Das darauf folgende Gemetzel wurde, in den Worten eines Golfdiplomaten: „die Mutter aller Fehleinschätzungen“.

Mit jedem Monat dieses Krieges, der auf den letzten folgt, bin ich mir immer weniger sicher, dass diese Theorie richtig ist.

Unmittelbar nach dem Hamas-Anschlag hat sie tatsächlich an Boden gewonnen, da die Verbündeten der Hamas ihrem Beispiel nicht folgten.

Am Tag des Anschlags rief der militärische Befehlshaber der Hamas, Mohamed Deif, die Verbündeten der „Achse des Widerstands“ auf, sich dem Kampf anzuschließen: „Unsere Brüder im islamischen Widerstand im Libanon, Iran, Jemen, Irak und Syrien, dies ist der Tag, an dem sich euer Widerstand mit eurem Volk in Palästina vereint“, sagte er in einer Audiobotschaft, die einige Zeit zuvor vorbereitet worden war.

Doch die Hisbollah war alles andere als begeistert von der Aussicht, in einen Krieg einzutreten, der nicht nach ihrem Zeitplan oder ihrer Wahl geführt wurde. Wie die israelische Gaza-Brigade war auch die Hisbollah überrascht worden.

Ihre Kämpfer waren in den Dörfern nahe der Grenze zu Israel nicht einmal in Alarmbereitschaft: „Wir sind in einem Krieg aufgewacht“, sagte ein Kommandeur. Eine angemessene Reaktion der Hisbollah stand eindeutig nicht im Drehbuch der Hamas.

Alles, was die Hamas nach dem 7. Oktober zu tun hatte, war abzuwarten, weiter zu kämpfen und Israels natürliche Aggression und Arroganz gegenüber seinen Nachbarn die Arbeit der Hamas erledigen zu lassen

Zwei Wochen vergingen, bevor Khaled Meshaal, der Leiter des Hamas-Büros in der Diaspora, der Hisbollah für ihre bisherige Reaktion dankte, aber mit Nachdruck hinzufügte, dass „der Kampf mehr erfordert“.

Hassan Nasrallah, der Generalsekretär der Hisbollah, schwieg drei weitere Wochen lang, bevor er erklärte, die Hamas-Operation sei „sowohl in der Entscheidung als auch in der Durchführung zu 100 Prozent palästinensisch“.

„Diese Operation hat keinen Einfluss auf die Entscheidungen oder Maßnahmen anderer Fraktionen innerhalb der Widerstandsachse“, sagte Nasrallah.

Dieser Punkt wurde deutlich, als Ayatollah Ali Khamenei dem politischen Führer der Hamas, Ismail Haniyeh, mitteilte, dass der Iran nicht direkt eingreifen werde, obwohl er die Gruppe weiterhin politisch und moralisch unterstützen werde.

Inzwischen hatten wir Mitte November, und die Strategie der Hamas, einen regionalen Krieg zu beginnen, schien zu scheitern.

Dammbruch

Vergleichen Sie diese Situation im November mit den Worten und Taten der Hisbollah und des Iran heute.

Als Israel präventiv immer mehr Ziele der Hisbollah angriff, antwortete die libanesische Gruppe in gleicher Weise. Die jemenitische Ansarallah-Bewegung (die Houthis) griff im November mit Angriffen auf Schiffe im Roten Meer in das Geschehen ein.

Der Wendepunkt kam im April, als Israel ein Gebäude der iranischen Botschaft in Damaskus angriff und dabei Brigadegeneral Mohammad Reza Zahedi, den für die Auslandseinsätze der Quds-Truppe zuständigen Offizier, und 15 weitere Personen, darunter sieben Offiziere des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), tötete.

Der Iran reagierte massiv: 170 Drohnen, 30 Marschflugkörper und bis zu 120 schwere ballistische Raketen wurden direkt auf israelische Ziele abgefeuert, von denen mehrere israelische Militärstützpunkte trafen.

Damit war ein Rubikon überschritten und der Boden für einen regionalen Krieg eindeutig bereitet. Von da an war es nur noch eine Frage des Wann, nicht des Ob.

Am Dienstag erklärte der Chef der Luft- und Raumfahrttruppen der IRGC, Brigadegeneral Amir Ali Hajizadeh, dass der Iran auf eine weitere Gelegenheit warte, das Gleiche zu tun.

Heute steht die Hisbollah am Rande eines Krieges, und Nasrallah warnte Israel, dass Hunderttausende von Kämpfern bereit seien, sich ihr anzuschließen – Hilfe, die die Hisbollah im Moment nicht brauche. Er drohte sogar damit, Zypern anzugreifen, wenn es israelischen Kampfflugzeugen die Nutzung seiner Basen gestatte.

Wie sich herausstellte, musste die Hamas nach dem 7. Oktober nur abwarten, weiterkämpfen und Israels natürliche Aggression und Arroganz gegenüber seinen Nachbarn die Arbeit der Hamas erledigen lassen.

Ihre Strategie funktioniert. Aber wurde diese Strategie nach einer verpfuschten Razzia zusammengeschustert, wie alle am 7. Oktober dachten?

Offenbar nicht. Schauen Sie sich die Reden von Yehya Sinwar, dem Führer der Hamas in Gaza, an.

Die Zukunft vorhersagen

Im Dezember 2022, zum Jahrestag der Gründung der islamistischen Gruppe, sagte Sinwar: „Die Eskalation des Widerstands in all seinen Formen und die Aufforderung an die Besatzungsbehörde, die Rechnung für die Besatzung und die Besiedlung zu zahlen, ist das einzige Mittel zur Befreiung unseres Volkes und zur Verwirklichung seiner Ziele der Befreiung und Rückkehr.

„Wer heute nicht die Initiative ergreift, wird es morgen bereuen. Das Lob gebührt demjenigen, der als Erster handelt und sich als wahrhaftig erweist. Lassen Sie nicht zu, dass man Sie auf die Plätze der internen Streitigkeiten, der Beschießung und der Kämpfe zurückbringt. Dafür haben wir keine Zeit, solange die Gefahr des Faschismus über unseren Köpfen schwebt.

Monate später hielt Sinwar eine Rede, die die Zukunft genau vorhersagte.

„Innerhalb einiger Monate, und nach meiner Einschätzung wird dies nicht länger als ein Jahr dauern, werden wir die Besatzungsbehörde vor eine von zwei Möglichkeiten stellen; entweder wir zwingen sie, das Völkerrecht umzusetzen, internationale Resolutionen zu respektieren, [d.h.] sich aus dem Westjordanland und Jerusalem zurückzuziehen, die Siedlungen aufzulösen, die Gefangenen freizulassen und die Rückkehr der Flüchtlinge [zu erlauben]…

Israel wusste, dass seine Manövrierfähigkeit eingeschränkt sein würde, wenn sunnitische und schiitische Kräfte zusammenkämen. Dies geschieht jetzt

„Oder wir versetzen diese Besatzung in einen Zustand des Widerspruchs mit dem gesamten internationalen Willen und isolieren sie dadurch stark und immens, und beenden den Status ihrer Integration innerhalb der Region und in der gesamten Welt und [machen] den Status des Zusammenbruchs rückgängig, der im Widerstand und allen Fronten [der Ablehnung], die in den vergangenen Jahren existierten, eingetreten ist.“

Und genau das ist geschehen. Israel ist international isoliert wie nie zuvor. Es sitzt auf der Anklagebank vor zwei der höchsten internationalen Gerichtshöfe, und seine wichtigsten Unterstützer, die USA und das Vereinigte Königreich, versuchen in einem Rückzugsgefecht , die Verschärfung internationaler Sanktionen zu verhindern .

Sinwar hatte seine Kritiker innerhalb der Hamas, als er zum politischen Führer des Gazastreifens aufstieg. Sein Versuch, sich mit seinem ehemaligen Schul- und Gefängniskameraden, dem Fatah-Führer Mohammed Dahlan, zu versöhnen, scheiterte wie ein Bleiballon.

Starke Bedenken wurden auch gegen die Annäherung der Hamas an Syrien geäußert, nachdem der Bürgerkrieg bittere Risse hinterlassen hatte. Die Fraktion in der Hamas, die eng mit der Türkei verbündet war, mochte die Annäherung an Syrien und den Iran überhaupt nicht und scheute sich auch nicht, dies zu sagen.

Jetzt stellt sich heraus, dass diese Annäherung ein wesentlicher Bestandteil von Sinwars Strategie war, Israel anzugreifen und einen langen Krieg zu beginnen.

Wieder Brüder

Die Annäherung zwischen den ehemaligen erbitterten Feinden im syrischen Bürgerkrieg geht tiefer als die Bereitschaft der Hisbollah, der Hamas zu gestatten, Angriffe gegen Israel in ihrem Operationsgebiet im Südlibanon entlang der Grenze zu Israel zu starten.

Al-Fajr ist der bewaffnete Flügel der Al-Jama’a al-Islamiya (JAI), der Muslimbruderschaft im Libanon. Lange Zeit waren ihre Kräfte zahlenmäßig unbedeutend.

Heute schätzt man ihre Zahl auf etwa 500 Kämpfer, aber ihre Bedeutung geht über ihre Zahl hinaus – und sie hat zugenommen, als Israel seine Angriffe auf hochrangige Hisbollah-Kommandeure nach den Anschlägen vom 7. Oktober vervielfachte.

In der Kondolenzerklärung der JAI, die veröffentlicht wurde, nachdem der ranghohe Hamas-Befehlshaber Saleh al-Arouri im Januar bei einem israelischen Angriff getötet worden war, hieß es, dass sich „libanesisches und palästinensisches Blut vermischt, um den Befreiungsprozess gemeinsam zu vollenden“.

Als im Juni ein hochrangiger Hisbollah-Kommandeur, Talib Sami Abdallah, bei einem israelischen Angriff auf die südlibanesische Stadt Jwaya getötet wurde, hob Nasrallah in seiner Würdigung hervor, dass dieser altgediente Kämpfer den sunnitischen Muslimen in Bosnien zu Hilfe gekommen sei.

„Übrigens, weil von Schiiten und Sunniten die Rede ist, sind sie [die Bosnier] keine Schiiten, es gab zumindest keine Schiiten in Bosnien, als diese liebe Gruppe von Brüdern unsere Kader und Führer verließ und dort jahrelang in Kälte und Schnee weit weg von zu Hause ausharrte“, sagte Nasrallah.

Es gab auch hochkarätige Treffen zwischen ehemaligen Gegnern im syrischen Bürgerkrieg, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar gewesen wären. Nasrallah traf den Chef der JAI, Scheich Mohammed Taqoush. Die Hisbollah-nahe Mediengruppe Al Mayadeen kommentierte dies: „Es ist bemerkenswert, dass seit dem 8. Oktober 2023 mehrere Kämpfer der al-Fajr-Kräfte, des militärischen Flügels der Islamischen Gruppe im Libanon, durch ihre Teilnahme an Operationen gegen israelische Militärziele entlang der Grenze zum besetzten Palästina den Märtyrertod erlitten haben.“

Der neue Pakt zwischen der Hisbollah und den Muslimbrüdern im Libanon hat innenpolitische Folgen für die sunnitische Gemeinschaft, die seit dem Abgang des ehemaligen Premierministers Saad Hariri im Jahr 2019 ohne Führer ist.

Als die Arabische Liga in der vergangenen Woche die Hisbollah aus der Klassifizierung der terroristischen Organisationen strich, reagierte der ehemalige libanesische Ministerpräsident Fouad Siniora, ein Sunnit aus der konventionellen Führung, empört. „Es ist notwendig, der Hisbollah keine Geschenke mehr zu machen“, sagte er gegenüber Al Arabiya.

Eine wichtige regionale Verschiebung

Die teilweise Heilung der sektiererischen schiitisch-sunnitischen Kluft – auch wenn sie von einem Teil der sunnitischen Bevölkerung, der die Ereignisse in Syrien nicht verzeihen wird, nicht begrüßt wird – stellt eine wichtige Veränderung in der regionalen Landschaft dar.

Israel hat schon immer mit einer Politik des Teilens und Herrschens Erfolg gehabt. Es wusste, dass Israels Manövrierfähigkeit begrenzt wäre, wenn sunnitische und schiitische Kräfte zusammenkämen.

Israels fortgesetzte Operation im Gazastreifen hat in der arabischen Welt so viel Wut und Demütigung hervorgerufen, dass sie die tiefen Gräben, die nach dem Arabischen Frühling entstanden sind, unter sich begräbt.

Dies geschieht jetzt, und es hat reale Konsequenzen. Die Militäroperationen im Westjordanland sind weitgehend unter dem Radar verschwunden, aber Israel setzt jetzt F16-Flugzeuge ein, um palästinensische Flüchtlingslager zu bombardieren. Das letzte Mal geschah dies während der Zweiten Intifada.

Im Gegenzug haben die Widerstandskämpfer ihr Vorgehen qualitativ verbessert. Sie locken die israelischen Truppen jetzt in ausgeklügelte, tödliche Fallen. Hightech-Bomben am Straßenrand sind aufgetaucht, wie sie auch gegen die Amerikaner im Irak eingesetzt wurden.

Ein israelischer Soldat wurde getötet und weitere schwer verletzt, als ein schwer gepanzertes Fahrzeug in Tulkarm durch eine Bombe am Straßenrand in die Luft gesprengt wurde.

Der Anschlag wurde von den Al-Quds-Brigaden gefilmt, die sich zu dem Anschlag bekannten. Einige Tage zuvor waren in Dschenin ein Soldat getötet und 16 Personen verletzt worden, als Sprengsätze tief unter einer Straße versteckt waren.

Die Zahl der israelischen Todesopfer im Westjordanland ist deutlich angestiegen. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind seit dem 7. Oktober 540 Palästinenser im Westjordanland getötet worden. Im gleichen Zeitraum starben 25 Israelis, die meisten von ihnen Soldaten.

Die Palästinensische Autonomiebehörde hat Israel offenbar gewarnt, dass der Schmuggel von hochentwickelten Waffen und Teilen aus Jordanien in das Westjordanland in einem solchen Ausmaß zunimmt, dass es den Militanten gelingen wird, innerhalb eines Jahres Raketen herzustellen und auf Israel abzufeuern.

Eine erfüllte Strategie

Selbst wenn Sinwar morgen sterben würde, hätte der Hamas-Führer sein Lebenswerk als vollendet betrachtet.

Die Bühne ist bereitet für eine israelische Invasion im Libanon und damit für einen regionalen Krieg, dessen Ende Jahrzehnte dauern könnte.

Amerikas Strategie, Israel nach dem Hamas-Angriff bis zum Äußersten zu unterstützen und dann zu versuchen, es in einer „Bärenumarmung“ zu bändigen, hat jedem US-Soldaten, der in der Region arbeitet, ein großes Zielschild auf den Rücken geklebt, so 12 ehemalige Regierungsbeamte, die wegen der Politik von Präsident Biden zurückgetreten sind.

Die Nahostexperten des Außenministeriums sind in offener Rebellion, und diese Woche ist ein zweiter Brief aufgetaucht, in dem sie vor der Torheit des Handelns von Joe Biden warnen.

„Amerikas diplomatische Deckung für Israel und der kontinuierliche Fluss von Waffen an Israel hat unsere unbestreitbare Mitschuld an den Morden und dem erzwungenen Verhungern der belagerten palästinensischen Bevölkerung in Gaza sichergestellt“, so die ehemaligen Beamten in der Erklärung.

Die arabische öffentliche Meinung ist überwiegend antiamerikanisch. Israels fortgesetzte Operation im Gazastreifen hat in der arabischen Welt so viel Wut und Demütigung hervorgerufen, dass sie die tiefen Gräben zwischen nationalistischen und islamistischen politischen Kräften, die nach dem Arabischen Frühling vor über 13 Jahren entstanden sind, unter sich begräbt.

Das ist ein großer Erfolg.

Eine Umfrage nach der anderen spiegelt diesen Trend wider. Im November letzten Jahres stellte das Washingtoner Institut für Nahostpolitik fest, dass durchschnittlich 40 Prozent der Befragten in Ägypten, Irak, Jordanien, Libanon, Palästina und Syrien der Meinung waren, dass sich die Maßnahmen des Iran positiv auf den Krieg auswirkten.

Das Arabische Barometer stellte fest, dass der Oberste Führer des Iran die Zustimmungswerte des saudischen Kronprinzen oder des emiratischen Präsidenten übertroffen hat.

Demonstranten in Amman, Jordanien, demonstrieren am 28. Juni 2024 zur Unterstützung der Palästinenser in Gaza (Reuters)

Das Gleiche geschah nach der israelischen Invasion im Libanon 2006, aber der Unterschied ist, dass der Widerstand heute viel besser bewaffnet ist und die arabischen Staaten militärisch viel schwächer sind.

Die eigentliche Ironie besteht darin, dass Israel bereitwillig in eine von der Hamas gestellte Falle getappt ist.

Hätte es sich dem Druck von Biden und der UNO gebeugt, den Krieg in Gaza zu beenden, ohne die Hamas zu zerschlagen, hätte es eine taktische Niederlage erlitten, die die Rechtskoalition zerbrochen hätte.

Wenn aber die Hamas, wie von ihr durchaus erwartet, den Krieg in Gaza ohne Rücksicht auf die menschlichen Kosten fortsetzen würde, würde sie einen regionalen Krieg provozieren, den die USA weder eindämmen noch stoppen könnten.

Das ist der Kurs, auf den sich Israel jetzt festgelegt hat. Selbst wenn ein Waffenstillstandsabkommen zwischen der Hamas und Israel zustande kommt, ist man sich in Israel darüber im Klaren, dass dies nur eine vorübergehende Atempause wäre, eine Gelegenheit für die Reservisten der Armee, sich vor dem unvermeidlichen Angriff auf den Libanon zu erholen.

Wenn Israel, wie von der Hamas erwartet, den Krieg in Gaza ohne Rücksicht auf die menschlichen Kosten fortsetzt, würde es einen regionalen Krieg auslösen, den die USA weder eindämmen noch stoppen können.

Avigdor Lieberman, ein Gegner von Premierminister Benjamin Netanjahu und ein unerbittlicher Feind seiner rechtsextremen religiösen zionistischen Verbündeten, sagte, Hisbollah und Hamas könnten nur besiegt werden, wenn auch der Iran besiegt würde.

Er schrieb auf X: „In dieser Konfrontation zwischen Israel und der Achse des Bösen müssen wir gewinnen, und ohne den Iran zu besiegen und sein Atomprogramm zu eliminieren, können weder die Hisbollah noch die Hamas besiegt werden.

„Um das iranische Atomprogramm zu stoppen, das sich bereits in der Waffenphase befindet, müssen wir alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen. Es sollte klar sein, dass es in diesem Stadium nicht möglich ist, Atomwaffen aus dem Iran mit konventionellen Mitteln zu verhindern.“

Die Palästinenser in Gaza haben in den letzten neun Monaten großes Leid erfahren. Der Hungertod ist ein noch grausamerer Tod als wahllose Bombenteppiche. Der Preis für diese Strategie ist hoch.

Aber unter einer zunehmend brutalen Besatzung, deren einziges Ziel darin besteht, so viele Palästinenser wie möglich zum Verlassen des Landes zu zwingen, ist der bewaffnete Widerstand unter einer militanten Führung, die sich weigert, zu kapitulieren oder ins Exil zu gehen, zur kollektiven Entscheidung der Palästinenser geworden, wo auch immer sie leben.

Dies ist eine dauerhafte Veränderung des Kalküls, das Israel im Laufe der Jahrzehnte angestellt hat, um sowohl die palästinensische Bevölkerung als auch die Region, der es sich aufgedrängt hat, zu unterwerfen.

Doch was auch immer jetzt geschieht, die Strategie der Hamas war effektiver, als man es vor neun Monaten für möglich gehalten hätte. Israel hat nun einen echten Krieg vor sich, und zwar an allen Fronten. Und es ist ein Krieg, der nicht leicht zu beenden sein wird.

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Zum Guardian kam er von The Scotsman, wo er als Bildungskorrespondent tätig war.

Übersetzt mit deepl.com

