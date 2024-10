Wer verrät hier wohl deutsche Interessen, dass BSW sicherlich nicht!

https://www.n-tv.de/politik/Michael-Roth-im-Interview-ueber-Donald-Trump-die-Ukraine-und-Sahra-Wagenknecht-der-er-Verrat-an-deutschen-Interessen-vorwirft-article25314947.html



Europa, Trump und die Ukraine „Wir haben die Zeit der Biden-Präsidentschaft nicht genutzt“ Artikel anhören

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj und US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump (Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com)

Folgen auf:

Bald könnte Donald Trump die USA regieren und die bisherige Ukraine-Politik ihrer westlichen Verbündeten über den Haufen werfen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, SPD-Politiker Michael Roth, sieht Europa schlecht darauf vorbereitet. Aber: „Es ist nicht zu spät für Europa, alles in die Waagschale zu werfen“, sagt Roth im Interview mit ntv.de. Europa dürfe seine Ukraine-Politik nicht länger so sehr an russischen Eskalationsandrohungen ausrichten, fordert Roth weiter. Dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das bald in drei Ländern mitregieren könnte, wirft Roth „Verrat“ an deutschen Interessen vor. Weiterlesen bei n-tv.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …