https://strategic-culture.su/news/2024/10/27/a-stunning-de-capitation-the-netanyahu-madness/



Eine atemberaubende Enthauptung? Der „Wahnsinn“ Netanjahus

Von Alastair Crooke

27. Oktober 2024

© Foto: Social Media

Alle „Kriegsspiele“, die über die Jahre hinweg gespielt wurden, haben dazu geführt, dass Amerika verloren hat.

Ein großer Krieg zwischen Israel und dem Iran steht wahrscheinlich kurz bevor – so der israelische Verteidigungsminister Gallant. Er wird beginnen, wenn Israel seinen seit langem diskutierten Angriff auf den Iran startet. Gallant hat versprochen, dass Israels Angriff auf den Iran „tödlich, präzise und besonders überraschend“ sein wird, und fügte hinzu, dass der Iran „nicht verstehen wird, was mit ihm passiert ist oder wie“.

„Wie“ – eine interessante Wortwahl.

Bis heute Morgen gibt es keine Anzeichen für die von Gallant versprochene tödliche Reaktion. Es scheint, als würde Israel, das anfangs Wert auf eine schnelle und direkte Reaktion legte, auf die Aufstellung der THAAD-Raketenabwehrbatterien warten – und darauf, dass die US-Truppen, die sie bedienen werden, in Israel eintreffen.

THAAD wird wahrscheinlich keine „Wende“ bringen. Der Iran hat am 1. Oktober mit zwei aufeinanderfolgenden Salven ankommender ballistischer Raketen seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, die israelischen Luftverteidigungsfähigkeiten zu sättigen und zu überwältigen. Der Punkt bei der Ankunft von THAAD ist, dass Israel einerseits nur noch wenige Abfangraketen hat und dass es für Netanjahu zweitens von enormer Bedeutung ist, die USA in einen Krieg zwischen den USA und dem Iran zu verwickeln, anstatt den Zeitplan einzuhalten.

Die THAAD-Batterien könnten paradoxerweise genau das bewirken (die USA in den Krieg hineinziehen). Mit den US-Streitkräften, die jetzt zur Unterstützung der militärischen kinetischen Aktion Israels gegen den Iran vor Ort stationiert sind, fügt Israel dem Kriegsdrama praktisch einen amerikanischen „Stolperdraht“ hinzu: Sollten amerikanische Soldaten getötet werden, befinden sich die USA im Krieg mit dem Iran; sie wären gezwungen, auf den Tod amerikanischer Soldaten mit aller Härte zu reagieren.

Netanjahu will diesen Krieg seit 25 Jahren. Jetzt kann er sehen, wie er konkrete Formen annimmt – direkt vor seinen Augen. Aus seiner Sicht kommt er auch zu einem günstigen Zeitpunkt – kurz vor den US-Wahlen, bei denen fast jeder Kandidat darum wetteifert, seine Treue zu Israel zu bekunden.

Um es klar zu sagen: Dies ist kein „kleines Bier“. Es könnte sich zu einem größeren Konflikt mit Russland entwickeln, sollte Teheran bedroht werden. Israels Völkermord in Gaza und seine unmenschliche – jenseits aller Kriegsregeln stehende – Bombardierung von Zivilisten im Libanon, um eine terrorisierte Unterwerfung zu erzwingen, hat Russland zu einem vollwertigen Partner des Iran gemacht. Russland hat daher hart daran gearbeitet, die iranischen Verteidigungsanlagen durch eigene Verteidigungssysteme der Spitzenklasse zu ergänzen.

Russlands Rolle wird sich jedoch wahrscheinlich darauf beschränken, dem Iran diese Verteidigungshilfe zukommen zu lassen: russische ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance); sein neuestes elektronisches Kampfsystem; bestimmte Raketen; und möglicherweise S-400-Luftverteidigungsraketen (obwohl ihre Ankunft im Iran nicht bestätigt wurde).

Russland wird ein vorrangiges Interesse daran haben, zu beobachten, wie diese Waffen gegen einen israelischen Angriff abschneiden.

Sollten sie gut funktionieren, wird dies der allgemeinen Abschreckung Russlands einen großen Schub verleihen.

Und hier liegt der springende Punkt: Für israelische Zionisten und amerikanische Neokonservative führt der Weg zu einem entkräfteten Moskau über ein enthauptetes und besiegtes Teheran. Ein Sieg des Iran – und damit des Widerstands – liegt im russischen Interesse.

Begeistert von Israels Enthauptung eines Großteils der Führungsspitze der Hisbollah und vielleicht ermutigt durch nicht autorisierte (und falsche) Signale aus dem Iran, dass dieser auf einen israelischen Angriff möglicherweise nur halbherzig reagieren würde, könnte das Biden-Team durchaus einen neuen, von Zionisten geführten Nahen Osten entstehen sehen.

Werden die Joint Chiefs im Pentagon eingreifen, um den Marsch in den Konflikt zu stoppen – wie sie es bei Blinkens Eskalationsplänen in der Ukraine getan haben? Das scheint unwahrscheinlich. Sie haben Israel bisher vorbehaltlos unterstützt. Und sie haben der Entsendung der THAAD-Batterien zugestimmt.

Die Joint Chiefs haben sicherlich die starke pro-israelische Stimmung im Kongress erlebt, die in deutlichem Gegensatz zur wachsenden Enttäuschung über die Ukraine steht.

Doch es ist keine Kleinigkeit, es mit dem Iran aufzunehmen – unterstützt von Russland und China: Ist es wirklich „gewinnbar“? Was ist, wenn nicht? Was ist, wenn Israel verliert – und damit Amerika verliert? Es wäre ein Erdbeben; eine Demütigung, die die westliche Welt erschüttern würde.

Ein Kommentator, James Kroeger, prognostiziert faszinierenderweise, dass „ein Angriff Israels, falls er kommt, ein weiterer Enthauptungsschlag sein wird: Diesmal auf noch beeindruckendere Weise ausgeführt als der, den sie gegen Nasrallah durchgezogen haben“.

„Sehen Sie, das Pentagon wird den Plänen der IDF, die Ölfelder des Iran oder sogar die unterirdische Nuklearindustrie des Iran anzugreifen, nicht zustimmen; aber sie haben eine Geschichte der Unterstützung Israels, wenn es gegen die Anführer des Widerstands geht, die sich Israel widersetzen. Hat die IDF nicht gerade 82-Pfund-Bomben in Beirut eingesetzt, um Nasrallah zu töten? Mit voller Komplizenschaft der USA?

„Grundsätzlich ist es wahrscheinlich, dass die USA einem ‚Enthauptungsschlag‘ gegen die wichtigsten iranischen Führer in Teheran zustimmen und ihn möglicherweise sogar ermöglichen, in der Annahme, dass der Iran zu fassungslos wäre, um mit einem ‚totalen Krieg‘ gegen Israel zu reagieren. Was hat der Iran schließlich getan, nachdem Nasrallah getötet wurde? Er hat einige Luftwaffenstützpunkte der IDF angegriffen, wobei keine Israelis getötet wurden. Hat dies Israel davon abgehalten, es erneut zu wagen, den Iran anzugreifen?“

„Was das Pentagon sicherlich nicht billigen würde, ist der Einsatz von Atomwaffen, um die iranische Regierung zu enthaupten – denn das könnte gerade ausreichen, um den totalen Krieg auszulösen, den das Pentagon so sehr fürchtet: Aber was wäre, wenn das listige Israel, nachdem es die Unterstützung Amerikas für einen Angriff mit einer konventionellen „Bunkerbrecher“-Bombe auf den Obersten Führer akzeptiert hat, eigenständig beschließt, auch eine taktische oder strategische Atombombe auf Teheran abzuwerfen, die die Befehlskette des Iran vollständig zerstört?“

„Verstehen Sie, Israels Absicht ist es nicht, einen totalen Krieg mit dem Iran zu vermeiden, sondern einen zu entfachen, und der Einsatz einer Atombombe auf Teheran würde genau das bewirken. 100 % garantiert. Bibi ist sich bewusst, dass er nach einem solchen Angriff, wenn der Iran mit allen Mitteln zurückschlägt, den Kongress dazu bringen kann, eine Kriegserklärung gegen den Iran zu verabschieden.“

„Die Massenmedien und das Außenministerium [zusammen mit dem Kongress] würden zuerst versuchen, den Einsatz von Atomwaffen zu leugnen, und dann emotionale Ausreden dafür finden, warum Israel seine Atomwaffen einsetzen musste, um sich zu verteidigen. Das Thema, das sie endlos wiederholen werden: Das arme Israel, das von Terroristen mit der Vernichtung bedroht wird, griff auf die einzigen Waffen zurück, die ihm noch blieben, um das Böse zu besiegen, mit dem es konfrontiert war …“.

„Wahnsinn? Ja. Netanjahus Wahnsinn“ … Doch Gallants rätselhafte Formulierung „tödlich, präzise und vor allem überraschend: Der Iran wird nicht verstehen, was mit ihm passiert ist oder wie“ – passt genau zu dieser Kroeger-These.

Große Unbekannte: Wird das Pentagon in der Lage sein, Stellung zu beziehen und sich zu weigern, dem Befehl Folge zu leisten? Tatsächlich hat sich das Pentagon konsequent gegen einen umfassenden Krieg zwischen den USA und dem Iran ausgesprochen.

Warum? Alle Kriegsspiele, die über die Jahre hinweg gespielt wurden, haben dazu geführt, dass Amerika verloren hat.

Alastair Crooke

Ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des in Beirut ansässigen Conflicts Forum.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …