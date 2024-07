https://english.almayadeen.net/news/politics/-europeans–you-call-them-allies–i-will-call-them-minions



Europäer, ihr nennt sie Verbündete, ich werde sie Lakaien nennen: Nebenzya

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Websites

2. Juli 2024

Der russische Vertreter bei der UNO, Vasily Nebenzya, kritisiert die europäischen Länder für ihr Versäumnis, neue globale Machtzentren anzuerkennen und ihr Beharren auf der Aufrechterhaltung ihrer historischen Dominanz.

Der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensya, hat am Montag eine bemerkenswerte Bemerkung über die sich vertiefende Kluft zwischen Russland, China und der Demokratischen Volksrepublik Korea auf der einen Seite und den europäischen Ländern und dem Westen auf der anderen Seite gemacht.

Er sagte: „Ihr nennt die Europäer Verbündete, ich nenne sie Lakaien“, und kritisierte diese Nationen dafür, dass sie den Aufstieg neuer Machtzentren nicht anerkennen und danach streben, die Vorherrschaft zu bewahren, die sie in den letzten fünf Jahrhunderten ausgeübt haben.

Nebenzya sagte, dass viele Länder in der Weltpolitik eine größere Rolle spielen wollen und dass sich dies in einer Reform des Sicherheitsrates widerspiegeln werde.

Zu Beginn der UN-Pressekonferenz erklärte Nebenzya, dass die Lage in Palästina während seiner Präsidentschaft „weiterhin im Mittelpunkt stehen wird“. Er kündigte außerdem drei „wichtige Veranstaltungen“ an, die von Außenminister Sergej Lawrow geleitet werden sollen.

Bei der ersten Veranstaltung handelt es sich um eine Debatte auf Ministerebene über die Wahrung des internationalen Friedens und der Sicherheit. Die zweite Veranstaltung ist eine hochrangige Sitzung über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und regionalen Organisationen. Bei der dritten Veranstaltung handelt es sich um eine offene Debatte über den Nahen Osten.

Russland schwört, westliche Waffen in der Ukraine zu zerstören

Angesichts von Berichten, wonach die USA die Lieferung von Patriot-Luftabwehrsystemen von „Israel“ an dieUkraine planen, hat Russland die Zerstörung von Waffen zugesagt, die in die Ukraine geliefert werden.

Auf die Frage nach Berichten über Gespräche der US-Regierung mit „Israel“ und der Ukraine über die Lieferung alternder Patriots an die Ukraine antwortete Nebenzya: „Wir raten allen Ländern, die dies noch nicht getan haben, davon ab, Waffen an die Ukraine zu liefern.“

Auf einer Pressekonferenz, nachdem Russland den einmonatigen Vorsitz im Sicherheitsrat übernommen hatte, sagte er: „Das Schicksal der Waffen, die letztendlich von wo auch immer in die Ukraine exportiert werden, ist klar. Sie werden genauso zerstört werden wie die anderen Waffen, mit denen der Westen und die USA die Ukraine beliefern.“

Auf die jüngsten Äußerungen Trumps, er könne den Krieg in der Ukraine innerhalb eines Tages beenden, falls er wiedergewählt werde, erklärte Nebenzya, dass sie diese Behauptungen schon einmal gehört hätten. „Die Krise in der Ukraine kann nicht an einem Tag gelöst werden“, sagte er.

Nebenzya wies darauf hin, dass der russische Präsident Wladimir Putin am 14. Juni eine Lösung präsentiert habe und dass Putin gesagt habe, die Situation vor Ort habe sich geändert und dies müsse berücksichtigt werden.

Am 14. Juni forderte Putin die Ukraine auf, ihre Truppen aus den Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja abzuziehen, die Gebietsgewinne Russlands während der im Februar 2022 eingeleiteten militärischen Sonderoperation anzuerkennen und ihren neutralen Status zu bestätigen. Außerdem forderte er die Aufhebung aller antirussischen Sanktionen durch den Westen.

Während die drakonischen Sanktionen des Westens gegen Russland die weltweite Wirtschaftskrise verschärfen und die russischen Truppen trotz des Zustroms von Militärhilfe in die Ukraine immer mehr an Boden gewinnen, wird die direkte Beteiligung der USA an den über ganz Osteuropa verteilten Biolabors und dem Aufstand der Neonazi-Gruppen aufgedeckt… Wie werden sich die Dinge entwickeln?

