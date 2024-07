https://www.middleeasteye.net/news/no-sign-israel-has-lowered-intensity-gaza-offensive-blinken-says



Keine Anzeichen dafür, dass Israel die Intensität der Gaza-Offensive verringert hat, sagt Blinken

US-Spitzendiplomat sagt, dass die „Dynamik“ auf einen Krieg im Libanon zusteuert

US-Außenminister Antony Blinken sprach am 1. Juli 2024 im Brookings Institute in Washington DC

Von Sean Mathews

1. Juli 2024

US-Außenminister Antony Blinken sagte am Montag, es gebe keine Anzeichen dafür, dass Israel die Intensität seiner Offensive auf den Gazastreifen heruntergeschraubt habe, trotz israelischer Erklärungen, dass es zu einer Phase geringerer Intensität übergegangen sei.

„Wir haben gehört, dass die Israelis von einer deutlichen Verringerung ihrer Operationen im Gazastreifen gesprochen haben. Das bleibt abzuwarten“, sagte Blinken auf einer Veranstaltung des Think Tanks Brookings Institute in Washington DC.

Seit Wochen haben israelische Offizielle signalisiert, dass sie ihre Offensive auf den Gazastreifen zurückfahren, obwohl das israelische Militär die Enklave weiterhin unter Beschuss nimmt und die Zahl der zivilen Todesopfer erschreckend hoch ist. Allein am Samstag wurden innerhalb von 24 Stunden mindestens 40 Palästinenser getötet und 224 verwundet.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums ist die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen auf mindestens 37.843 gestiegen, bei 86.858 Verletzten.

Letzten Monat erklärte der israelische Generalstabschef Herzi Halevi, dass Israel seine militärischen Ziele in der südlichen Gaza-Grenzstadt Rafah erreichen werde und sich auf eine geringere Intensität der Kämpfe einstelle.

„Wir nähern uns eindeutig dem Punkt, an dem wir sagen können, dass wir die Rafah-Brigade aufgelöst haben“, sagte Halevi.

Blinkens Einschätzung, dass die israelische Offensive nicht nachgelassen hat, wird wahrscheinlich vom Iran und seinem Verbündeten, der Hisbollah, die sich in einem eskalierenden Grenzkonflikt mit Israel befindet, aufmerksam verfolgt.

MEE berichtete im vergangenen Monat, dass der US-Gesandte Amos Hochstein der Hisbollah über Vermittler mitgeteilt hat, dass Israel noch etwa fünf Wochen intensiver Kämpfe im Gazastreifen erwartet, nach denen es seine Hauptoffensive in der Enklave einstellen wird.

Die USA haben erklärt, dass eine „Flaute“ der Kämpfe im Gazastreifen der Hisbollah und Israel die Gelegenheit bieten wird, einen eigenen Waffenstillstand zu erreichen, unabhängig davon, ob die Hamas und Israel einem Waffenstillstand zustimmen oder nicht – eine Prämisse, die die libanesische Gruppe abgelehnt hat.

„Israel will keinen Krieg, auch wenn es bereit ist, sich auf einen solchen einzulassen, wenn es aus seiner Sicht notwendig ist, um seine Interessen zu schützen, aber es will keinen Krieg. Ich glaube nicht, dass die Hisbollah wirklich einen Krieg will… und ich glaube nicht, dass der Iran einen Krieg will“, sagte Blinken.

„Einerseits will also niemand einen Krieg“, sagte er. „Auf der anderen Seite gibt es Kräfte – eine Dynamik, die in diese Richtung führen könnte.“

MEE berichtete am Freitag, dass US-Verteidigungs- und Geheimdienstbeamte besorgt sind, dass ein israelischer Einmarsch in den Libanon die Verbündeten des Irans in der Region weiter anheizen und die militärische Zusammenarbeit Teherans mit Russland festigen könnte.

Blinken deutete auch an, dass die USA in Gesprächen mit regionalen Staaten über einen Nachkriegsplan für den Gazastreifen fortgeschritten seien. Er sagte, die USA hätten ein Stadium erreicht, in dem sie „konkrete Ideen, konkrete Vorschläge“ mit regionalen Verbündeten für die Nachkriegszeit im Gazastreifen austauschen könnten, so dass sie im Falle eines Waffenstillstandsabkommens nicht „überholt“ würden.

Die politische Führung Israels hat einen Plan für die Zeit nach dem Krieg für die Enklave weiterhin ausgeschlossen, und Premierminister Benjamin Netanjahu hat eine Rückkehr der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) oder Gespräche über eine Zwei-Staaten-Lösung abgelehnt.

Da die Pläne für die Zeit danach jedoch ins Stocken geraten sind, hat sich die Hamas in Gebieten des Gazastreifens, in denen Israel zuvor glaubte, die Gruppe eliminiert zu haben, neu formiert.

Am Donnerstag bestätigte die israelische Armee, dass sie eine neue Operation im Gaza-Viertel Shujaiya eingeleitet hat. Palästinenser berichteten von schweren Bombardierungen, Panzervorstößen und Massenvertreibungen.

Ein Waffenstillstandsvorschlag, den Biden im Mai vorstellte, scheint ins Stocken geraten zu sein, da jede Seite des Konflikts eine andere Auffassung über die Bedeutung des Vorschlags vertritt.

Während die USA darauf bestehen, eine dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten im Gazastreifen zu garantieren, behauptet Israel, dass das Abkommen es ihm ermöglichen würde, die Zerstörung der militärischen und regierungstechnischen Kapazitäten der Hamas sicherzustellen.

Blinken betonte weiterhin, dass der Gaza-Chef der Hamas, Yahya Sinwar, allein für die Ablehnung von Bidens Vorschlag verantwortlich sei.

„So oder so, wenn dieser Konflikt endet, kann und darf er nicht mit einem Vakuum in Gaza enden“, sagte Blinken.

