Europäische „Führungskräfte“ wollen den millionenschweren Militärjackpot retten

Hugo Dionísio

21. Februar 2025

Die Kinder fuhren nach Eurodisney in Paris, und die Erwachsenen fuhren nach Riad, Saudi-Arabien.

Es ist wirklich so: Die Kinder fuhren nach Eurodisney in Paris und die Erwachsenen nach Riad in Saudi-Arabien. Der Vergleich mag übertrieben erscheinen, ist es aber nicht, denn die große Frage, die sich aus der Haltung dieser europäischen „Führer“ ergibt, lautet: Inwieweit ist der Widerstand gegen den zwischen den USA und der Russischen Föderation eingeleiteten diplomatischen Prozess lediglich eine Ablenkung, ein Zirkus, der darauf abzielt, die angekündigten massiven militärischen Investitionen erneut zu rechtfertigen, die Konfliktsituation und die zugrunde liegenden Spannungen einzufrieren und das Gesicht der europäischen „Führer“ zu wahren?

Bei der ersten Sitzung versammelte Macron die wichtigsten Schwergewichte der EU um sich. Frankreich, Deutschland, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, Polen, die Niederlande, Dänemark (wegen Grönland?) und die beiden Anhängsel António Costa und Von Der Leyen. Die Ergebnisse wurden, wie wir wissen, in der nationalen Presse als „enttäuschend“ eingestuft, da diese Personen keinen Konsens erzielen konnten.

Da Macron nicht überzeugt war, lud er in einer zweiten Sitzung weitere zweitrangige Staaten ein, aber mit Ausnahme von Belgien Staaten, die der Russischen Föderation geografisch, kulturell oder wirtschaftlich nahe stehen. Die Auserwählten waren Norwegen, Kanada, die baltischen Staaten, die Tschechische Republik, Griechenland, Finnland, Rumänien, Schweden und Belgien. Portugal wurde ausgelassen und auf die gleiche Stufe gestellt wie Malta, Zypern, Irland, Slowenien und Kroatien. Die Slowakei und Ungarn zählen in dieser Hinsicht nicht. Macron wäre mit einer dritten Welle von „europäischen“ Drittstaaten zurückgekehrt, wenn er erfolgreich gewesen wäre.

Meiner Meinung nach war dies kein direkter Versuch, den Friedensprozess oder die Verhandlungen zwischen zwei direkten Konkurrenten zu sabotieren, von denen einer ein erklärter Feind ist und der andere immer noch der Kommandant dieses großen westlichen Schiffes ist. Es geht um viel mehr als das, in einem Netz von Zielen, die von der persönlichen Erlösung bis zur politischen Erlösung reichen, als Instrumente zur Rettung einer ganzen Dynamik von Interessen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt, die mit der Wahl von Trump nicht verschwunden sind.

Drei Jahre lang haben diese „Führer“ die Idee verkauft, dass es bei allem um eine „brutale, groß angelegte und unprovozierte Invasion“ der Ukraine durch die Russische Föderation ging; der Westen, angeführt von den USA, hatte keine Verantwortung oder Provokation für diese „Invasion“; die „Invasion“ lag allein in der Verantwortung eines „schrecklichen Diktators“ namens Wladimir Putin; ein „isolierter“ und „in die Enge getriebener“ Putin, der eine entschlossene, geeinte und bestimmte Antwort des Westens fand. Selbst heute behauptet Selenskyj noch immer, dass Trump Russland aus der „internationalen Isolation“ befreien wolle, ohne zu bemerken, dass er mit einem solchen Diskurs die internationalen Beziehungen des Landes, das er tyrannisiert, selbst gefährdet.

Die Logik der Aufrechterhaltung der russischen Bedrohung, gepaart mit der Unfähigkeit, die Ukraine mit den benötigten Waffen zu versorgen, hat in den Medien die Guillotine über unseren Köpfen aufgebaut und die Erhöhung der Militärausgaben gerechtfertigt, was sich beispielsweise im europäischen Vorschlag widerspiegelt, mehrjährige europäische Mittel zur Schaffung eines echten militärisch-industriellen Komplexes zu verwenden, was im Widerspruch zu Regeln steht, die einst als stabil galten und auf der Idee beruhten, dass die EU-Strukturfonds für Zusammenhalt, Entwicklung und den Aufbau Europas bestimmt waren. Der Jackpot, der aus diesem Prozess der psychologischen Eskalation resultiert, beläuft sich auf Billionen Euro und stellt die größte Steigerung der Militärausgaben seit dem Zweiten Weltkrieg dar, und das in einem Wirtschaftsraum, der sich in einer tiefen politischen, kulturellen und identitätsbezogenen Krise befindet.

Wenn Von der Leyen bereits vor einigen Monaten eine enorme Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 326 Milliarden im Jahr 2024 nach einer Steigerung von 31 % im Vergleich zu 2023 vorhergesagt hat, wird erwartet, dass der jährliche Betrag bis 2026 über das europäische Verteidigungskoordinierungssystem 614 Milliarden Euro erreichen wird, mit steigender Tendenz. Wir sprechen nur von der Europäischen Union, die etwa eine Billion Euro für Strukturfonds bereitstellt, das sind etwas mehr als 30 % des Betrags, der voraussichtlich jährlich für Verteidigung ausgegeben wird, aber für sieben Jahre. Die EU beabsichtigt, jedes Jahr fast genauso viel für Verteidigung auszugeben wie für Entwicklung und Kohäsion in sieben Jahren, oder drei- oder viermal mehr als für den Europäischen Sozialfonds, der sich mit Ungleichheit und Armutsbekämpfung befasst. Dies geschieht vor dem Hintergrund zunehmender wirtschaftlicher Sparmaßnahmen, sich verschlechternder Lebensbedingungen für die Menschen und sinkender europäischer Entwicklungsstandards.

Von der Leyen, die ins Abseits gedrängt wurde, scheint nach dem Treffen mit Peter Hegseth in Brüssel nun Lebenszeichen von sich zu geben, indem sie eine „massive Erhöhung der Verteidigungsausgaben“ ankündigt und Änderungen der bürokratischen Vorschriften vorsieht, um eklatante Verschwendung zu erleichtern. Als würde sie rufen: „Herr Trump, sehen Sie mich an, ich kaufe Ihnen jede Menge Waffen.“ Kein Wunder, dass das WSJ nach den Gesprächen über die Erhöhung der Militärausgaben innerhalb der NATO einen Anstieg des Wertes von Aktien im Zusammenhang mit dem europäischen Verteidigungssektor meldet. Es ist daher leicht zu erkennen, was hinter diesem Notfall von Macron steckt.

Um den Ernst der Lage, den Wahnsinn, der die Gedanken und Wahrnehmungen dieser Menschen leitet, und die erbärmliche Rolle, die sie spielen, zu verstehen, gab uns Annalena Baerbock einen Einblick in das, was in ihren kranken Köpfen vor sich geht, indem sie ein „beispielloses Hilfspaket“ für die Ukraine im Wert von 700 Milliarden Euro ankündigte! Um zu töten und zu sterben, wenden sie den gleichen Betrag an, den diese Menschen für die gesamte Europäische Union als Covid-19-Wiederherstellungsinstrument für 5 Jahre bewilligt haben!

Wenn man bedenkt, worum es wirklich geht, können wir mit all dem Trubel und dem Versuch, eine „Europäische Friedenstruppe“ auf den Plan zu rufen, in vier sehr einfachen Ideen zusammenfassen, was Macron und die europäischen „Führer“ wollen:

Die Spannungen mit der Russischen Föderation aufrechterhalten, um einen Konflikt offen zu halten und den Jackpot des Waffengeschäfts zu rechtfertigen

Obwohl man weiß, dass die EU derzeit nicht in der Lage ist, sich der Russischen Föderation entgegenzustellen, obwohl man weiß, dass die EU ohne die „Führung“ der USA kaum die notwendige Unterstützung der NATO für ein solches Unterfangen erhalten würde, und obwohl man weiß, dass Europa und die EU in dieser Geschichte auf einen zweitrangigen Platz verwiesen werden, einen Platz, den sie schon immer eingenommen haben, wurden im Laufe der Zeit hohe Investitionen in die Rüstung versprochen, an denen die größten europäischen Industrieunternehmen und -konglomerate beteiligt sind, die, wie wir wissen, euro-amerikanische Kapitalbeziehungen teilen.

Angesichts des Sieges der Trump-Fraktion wurde die Bedeutung der demokratischen Fraktion unter Biden, die im milliardenschweren Rüstungsgeschäft tätig ist, auf eine untergeordnete Ebene verwiesen. Derzeit lenkt die Trump-Fraktion ihre Mittel in die Sektoren, die sie unterstützt haben, und hat einen Krieg gegen das Pentagon selbst eröffnet. Bedeutet dies, dass weniger für die Verteidigung ausgegeben wird? Nein! Es bedeutet, dass Trump seine eigenen Vertrauens- und Unterstützungskreise schaffen wird, in die sich die Europäer integrieren müssen. Macron und Starmer haben bereits ein Treffen geplant, um diese und andere Aspekte zu koordinieren.

Für die „Investoren“ hinter der demokratischen Fraktion und hinter der Nomenklatur der europäischen „Führer“, die ideologisch mit dem übereinstimmen, was heute die Demokratische Partei der USA repräsentiert, ist das versprochene Geld bereits in ihren Taschen, vielleicht sogar schon als Grundlage für Investitionen in Futures und Derivate. Es muss alles getan werden, um sicherzustellen, dass diese Unternehmen nicht verloren gehen. Dies ist die Rolle, die von diesen „Führern“ erwartet wird.

Wir können nicht ausschließen, dass viele dieser „Investoren“ die europäische Realität einfrieren wollen, in einer Art Schwebezustand, der in einen latenten Konflikt übergeht, und dabei die unmittelbaren Geschäfte ausnutzen, aber davon ausgehen, dass es in vier Jahren möglich sein wird, zur Konfrontation mit der Russischen Föderation zurückzukehren, einem Land, in dem die Rettung der westeuropäischen Volkswirtschaften traditionell hinterlegt ist.

Das politische Gesicht der europäischen „Führer“ vor den Menschen zu wahren, die sie angeblich vertreten

Wenn man bedenkt, dass die Russische Föderation die Anwesenheit von Friedenstruppen in der Ukraine abgelehnt hat, ist die Wahrheit, dass die Formulierung dieser Forderung die Absicht darstellte, den Friedensplan zu sabotieren. Ich denke jedoch, dass dieser Anspruch nicht besteht, weil Europa und Macron ihre eigene Vision in dieser Angelegenheit haben. Diese „Führer“ brauchen vor allem eine Geschichte, die sie vor ihren Wählern nicht wehrlos dastehen lässt, sei es, um das erste Ziel zu erreichen, die massiven Militärausgaben zu rechtfertigen, oder weil sie den Frieden jetzt nicht einfach vorantreiben können, nachdem sie drei Jahre lang den Krieg verkauft haben.

Wir sprechen hier von Führern, die noch vor wenigen Tagen keinen Zweifel daran hatten, dass der Krieg weitergehen sollte und dass Verhandlungen mit Wladimir Putin inakzeptabel seien. Diese „Führer“ hofften auch nach Trumps Amtseinführung noch, dass der Krieg weitergehen würde, dass sie ihn mit dem Kauf von Waffen und den vom Usurpator in Kiew versprochenen Mineralreserven davon überzeugen könnten, die Idee einer Beendigung des Konflikts aufzugeben.

Für diese „Führer“ war es ein Zeichen der zugegebenen Niederlage, über die Entsendung einer europäischen Friedenstruppe zu sprechen, von der sie wissen, dass sie für die Russische Föderation inakzeptabel ist, für diejenigen, die zwischen den Zeilen lesen konnten. Nach außen und gegenüber den Medien würde die Erzählung immer lauten, dass „Europa“ Putin eine europäische Truppe in der Ukraine aufgezwungen hat, die eine effektive NATO-Präsenz darstellt, was der Hauptgrund für den Krieg war. Es war die „Niederlage“ Putins, die diese „Führer“ präsentieren mussten. Die Spaltung in Europa ist jedoch so tief, dass der Konsens schnell auseinanderfiel, da es keinen gemeinsamen Nenner in Form der Demokratischen Partei gab.

Nachdem Trump so lange abgestritten hat, dass die USA und der Biden-Clan hinter dem Konflikt stecken, er sich bereit erklärt hat, die europäische Wirtschaft zu opfern, und alles durch die Auferlegung undenkbarer Militärausgaben noch verschlimmert hat, kommt er nun, um die gesamte Erzählung zunichte zu machen, indem er die USA an die Spitze der Verhandlungen stellt und die europäischen „Führer“ als Handlanger behandelt. Trump weiß, dass sie nur als Stellvertreter für die Interessen der USA fungieren, und behandelt sie auch so, indem er bestimmt, wann sie an Bord des Verhandlungsschiffs gehen.

Die Ukraine war das Schlachtfeld, auf dem drei Konkurrenten aufeinanderprallen sollten, von dem nur ein Sieger hervorgehen sollte, die USA. Nach drei Jahren scheint es, als würde nur die EU besiegt werden.

Das Überleben des globalistischen, hegemonialen Projekts, das von den USA befürwortet wird, sichern

Der Versuch der europäischen „Führer“, die US-Investitionen in der Ukraine zu ersetzen, wie es die Biden-Fraktion bereits geplant hatte, beweist den untergeordneten Charakter der EU in diesem ganzen Komplott. Die EU und die europäischen „Führungen“ folgen weiterhin den ursprünglichen Richtlinien und setzen die vom Weißen Haus Bidens festgelegten Direktiven vor Ort um. Es liegt an der EU und Europa, die gesamte westliche „Demokratie“ zusammenzuhalten, während der Trump-Hurrikan vorüberzieht. Nach seinem Durchzug wird es wieder „Business as Usual“ sein. Sie müssen Widerstand leisten, bis es wiederhergestellt ist, und dabei so weit wie möglich die Normalität der Situation aufrechterhalten.

Diese „Normalität“ hängt vom Überleben der Europäischen Union selbst ab, deren „Union“ auf Kosten des ukrainischen Fokus gestärkt wurde. Diesen Fokus verschwinden zu lassen, ist zu gefährlich, sowohl für die EU als auch für die globalistischen Projekte, die auf einer EU basieren, die Washington gegenüber unterwürfig und dem eurasischen Projekt abgeneigt ist, einem Projekt, das, sobald es verwirklicht wird, das hegemoniale Projekt der USA zunichte machen würde.

Zu diesem Zweck ist es absolut notwendig, die Spannungen mit der Russischen Föderation aufrechtzuerhalten, um den Tod des globalistischen, posthumanistischen und weltföderalistischen Projekts der USA, d. h. der demokratischen und neokonservativen Fraktionen, zu verhindern. Das Überleben dieses Projekts hängt von der Polarisierung des Diskurses und der Aufrechterhaltung der ideologischen Dualität ab, die typisch für den Kalten Krieg ist und von der viele dachten, sie sei der Beitrag der UdSSR.

Die ideologische Dualität des Kalten Krieges, die auf Sozialismus versus Kapitalismus basierte, wurde durch die Dualität „Demokratien gegen Autokratien“ ersetzt, eine idealistische Erfindung ohne materielle Bindung, die eher darauf abzielt, diejenigen im Inneren einzudämmen, als diejenigen außerhalb fernzuhalten. Sie zielt vor allem darauf ab, all jene, die sich als „Demokratien“ betrachten, wieder zu vereinen und ihr Handeln unter der Führung der Demokratischen Partei der USA und des neokonservativen republikanischen Zweigs zu instrumentalisieren. Diese Teilung der Gewässer, die mit dem Fall der UdSSR als beendet galt, ist für das Hegemonieprojekt von grundlegender Bedeutung, da es eine Möglichkeit darstellt, seinen Einflussbereich abzugrenzen und zunächst einzudämmen, um später den Einflussbereich einzukreisen, den es zerstören und übernehmen will.

Auch heute noch entspringt dieser Ausgabenwahnsinn, der in krassem Gegensatz zu der von ihnen verteidigten Sparsamkeit bei allem steht, was die Gewährleistung angemessener Lebensbedingungen für die Menschen bedeutet, und zu dem von ihnen geforderten „Haushaltssaldo“, wenn es um Investitionen in Wohlergehen und Entwicklung geht, weitgehend der Idee des „overspending“, d. h. mehr auszugeben als der Gegner, und ihn so in unverhältnismäßige Ausgaben zu verwickeln, die ihn aus dem Gleichgewicht bringen und zum Einsturz bringen. Dies geschieht in den Bereichen Rüstung, Halbleiter und allen entscheidenden Technologien und Sektoren. Wie sich zeigen wird, handelt es sich um ein anachronistisches Projekt, das mit der aktuellen Weltrealität kollidiert, deren Volkswirtschaften eng miteinander verbunden sind, anstatt isoliert zu sein, wie es bei der UdSSR möglich war.

Diejenigen, die miterlebt haben, was in München geschah, haben den Konflikt der Visionen nicht übersehen. Diejenigen, die miterlebt haben, was auf dem Weltwirtschaftsforum passiert ist, haben nicht übersehen, wie lebendig das föderalistische und hegemoniale, identitäre, individualistische und globalistische Projekt der Welt ist, das von den europäischen Eliten verteidigt wird, pro-westlich, nordamerikanisch unter der Führung der Demokratischen Partei und der neokonservativen Sektoren, heute geächtet, von der Demokratischen Partei und den Neokonservativen. Das bedeutet nicht, dass Trump keine hegemonialen Ansprüche hat.

Er hat den Verhandlungsprozess mit der Russischen Föderation erschwert, indem er die Bedeutung der EU und der NATO im Gegensatz zu Trumps Unilateralismus bekräftigte

Bis vor wenigen Tagen wurden zwei prominente Organisationen in der Strategie der „Eindämmung“ von „Autokratien“ nun aufgrund dieser nationalistischeren, bilateralen und multilateralen Vision, an der die neue US-Regierung festzuhalten scheint, völlig ins Abseits gedrängt. Man sollte jedoch nicht glauben, dass dies einen Verzicht auf die manifeste Bestimmung und die führende Rolle der USA bedeutet. Ganz im Gegenteil. Die Anerkennung der Multipolarität bedeutet nicht, sie zu instrumentalisieren und durch bilaterale Verhandlungen Vorteile zu erlangen, Block für Block, um „bessere“ Beziehungen zu jedem der Blöcke zu erreichen als zwischen den Blöcken untereinander.

Man kann auch nicht davon ausgehen, dass die Trump-Regierung nicht auch eine Art Hegemonie befürwortet, in dem Sinne, dass sie beabsichtigt, die Rolle des Dollars unangetastet zu lassen, den finanziellen Einfluss beizubehalten und die industrielle Kapazität zu erhöhen. Was passiert, ist, dass das Trump-Projekt im Gegensatz zum globalen föderalistischen Hegemonieprojekt der Demokraten, das alles auf die Schaffung globaler Strukturen, auf Soft Power (USAID und NGOs, multilaterale Strukturen wie die UNO, die WHO und multinationale Unternehmen, die in „offene Märkte“ verlagert wurden, die von der US-Finanzwelt dominiert und vom IWF und der Weltbank unterstützt werden) oder Hard Power (Militärstützpunkte und militärische Projektion durch Flugzeugträger und Marine) setzt, auf Kosten der inneren Zersetzung der USA selbst, stellt das Trump-Projekt meiner Meinung nach eine Rückkehr zum Anfang dar, einen Neustart, einen Rückzug in eine Zeit, in der die USA sich als Nation stärkten, solide interne Strukturen schufen, ihr Volk an das Projekt glauben ließen und diesen Glauben nach außen projizierten, indem sie ihn exportierten, mit dem uns bekannten Erfolg.

Ich glaube, das ist das Trump-Projekt, das mit dieser Verachtung für die EU und die NATO einhergeht, die aus einer eher unilateralistischen Logik resultiert: erst die USA, dann die anderen. Man kann jedoch nicht davon ausgehen, dass Biden die USA nicht zuerst bevorzugen wollte. Aber die USA von Biden und der Demokratischen Partei sind urbaner, weltoffener, raffinierter, transnationaler und multinationaler Die USA der Demokratischen Partei sind die Exportversion. Die Trump-Version ist für den Binnenkonsum, stärker verbunden mit der ländlichen Welt, den Rohstoffindustrien, den Arbeitslosen und den tiefen Vereinigten Staaten. In gewisser Weise schämt sich die Demokratische Partei zutiefst für diese USA, die an der Macht sind, die USA, die im globalistischen Projekt zurückgelassen wurden, die USA, die ihre Arbeitsplätze verloren haben, die weißen, christlichen, konservativen USA Die USA von Trump sind die Vereinigten Staaten, die die Demokratische Partei vor der Welt verbergen will. Daher die nach außen projizierte interne Fragmentierung einer identitären Demokratischen Partei, die die Klimaagenda, die Soros-Agenda, „verteidigt“, im Gegensatz zur Abschottung, zum Protektionismus und zum Traditionalismus von Trump.

Die EU und die NATO, die sich eher mit den USA Bidens als mit denen Trumps identifizieren, müssen lautstark verkünden, dass sie noch existieren, und zwar durch diese Treffen und Forderungen, von denen sie wissen, dass sie im Rahmen eines ernsthaften Dialogs inakzeptabel sind. Trump behandelt sie mit Verachtung, weil die EU umgekehrt die USA repräsentiert, mit denen er sich nicht identifiziert. Das bedeutet nicht, dass er nicht davon leben kann.

Und Trump, die derzeitigen USA, wie sehen sie diese „Ablenkungsmanöver“ der europäischen Staats- und Regierungschefs?

Die Trump-Nomenklatur scheint sich nicht sonderlich um diese Ablenkungsmanöver zu kümmern, zieht daraus vorteilhafte Ergebnisse und gibt zu, dass es möglicherweise sogar eine gewisse unterirdische Koordination mit einigen europäischen „Führern“ gibt, die ihm treu ergeben sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass einige der von Macron einberufenen Politiker aus politischen Familien stammen, die denen von Trump ähneln, wie Meloni, der Niederländer Dirk Schoof, Donald Tusk ist auch nicht weit davon entfernt (siehe seine Positionen zur Migration), aber andere wie Kurz in Österreich, Orban in Ungarn oder sogar Fico, der sich als Mitte-Links-Politiker konsequent für eine friedliche und pragmatische Beziehung zur Russischen Föderation entscheidet.

Das bedeutet, dass Trump vorerst einige Verbündete innerhalb der EU selbst hat und vielleicht sogar noch mehr. Daher ist nicht klar, ob diese Aktion die subversive Rolle spielt, die ihr viele zuschreiben wollen. Meiner Meinung nach handelt es sich eher um eine weitere Zirkusnummer, deren Opfer die Europäer selbst sein werden, die weiterhin die Zukunft aufschieben werden.

Diese scheinbar streitsüchtige und unnachgiebige Haltung von Macron und seiner EU kommt auch Trump im Rahmen der Verhandlungen mit Wladimir Putin gelegen. Die Idee zu vermitteln, dass die Russische Föderation Zugeständnisse machen muss, wenn sie die EU mit ins Boot holen will, und dass der Beitritt der EU zu diesem Prozess unerlässlich ist, wird auch eine Möglichkeit sein, Verhandlungsdruck auf den Gegner auszuüben. Ob Putin und seine Leute für diesen Druck empfänglich sein werden, bezweifle ich. Weniger Zweifel habe ich, dass Trump versuchen wird, dieses Instrument zu nutzen.

Daher werden Trump und seine Fraktion an der Macht unbeeindruckt und gelassen bleiben, denn abgesehen von der Rache, die von der Leyens EU ihnen antut, sieht er, dass diejenigen, die behaupteten, gegen ihn zu sein, jetzt das teuerste verfügbare Gas kaufen und vor allem versprechen, ihre Waffenverkäufe an ihn zu verdoppeln, wie er es sowohl persönlich als auch über Vermittler gefordert hatte. Solange Macron und die EU diesen Zirkus fortsetzen, wird Trump zuversichtlich bleiben, dass das Ziel von 5 % des BIP erreicht wird. Bei einem BIP der EU von rund 18 Billionen Euro entsprechen 5 % davon 900 Milliarden Euro. Wie bereits erwähnt, rechnet die EU bis 2026 mit Ausgaben von über 600 Milliarden Euro, wobei weder die von Von der Leyen und Baerbock vorgeschlagene massive Erhöhung noch die Erhöhungen der einzelnen Mitgliedstaaten für die NATO berücksichtigt sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Positionen nicht so widersprüchlich sind, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Die europäischen „Führer“ waren gezwungen zu reagieren und ein gewisses Maß an Autonomie zu zeigen. Aber es ist nicht die Ukraine, die Macron und seine Verbündeten zu retten versuchen … Das war sie nie, wie wir wissen. Was sie zu retten versuchen, ist das Waffengeschäft, in der brutalsten Investition seit dem Zweiten Weltkrieg. Und da diejenigen, die in Waffen investieren, diese auch einsetzen müssen …

werden wir ein Europa haben, das einem kannibalistischen militärisch-industriellen Komplex ausgeliefert ist, mit den Schäden, die wir aus der europäischen Geschichte kennen, und den Schäden, die das nordamerikanische Volk erlitten hat, das nun demselben Komplex ausgeliefert ist, der seinen Fokus auf die andere Seite des Atlantiks verlagert!

