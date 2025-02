https://www.leftvoice.org/the-american-historical-association-council-betrayed-its-members-and-the-people-of-gaza/



Der Rat der American Historical Association hat seine Mitglieder und die Menschen in Gaza verraten

Daniel Nath

21. Februar 2025

Im Januar stimmten die Mitglieder der American Historical Association mit überwältigender Mehrheit dafür, die israelische und die US-Regierung wegen Kriegsverbrechen zu verurteilen. Die Führung der Vereinigung legte umgehend ein Veto gegen diese Entscheidung ein.

Die American Historical Association (AHA) ist der Berufsverband der US-Geschichtsprofessoren. Anfang Januar fand in New York City ihre Jahreskonferenz statt, die zum Schauplatz von Auseinandersetzungen über den von den USA unterstützten israelischen Völkermord in Gaza wurde.

Die AHA hat 10.450 eingeschriebene Mitglieder. Fast 4.000 kamen zu der viertägigen Konferenz. Am dritten Tag (5. Januar) fand das jährliche „Business Meeting“ statt, das für Mitglieder, die daran teilnehmen möchten, offen ist. Mitglieder können auf dieser Versammlung Resolutionen vorschlagen, wenn sie drei Monate im Voraus die Unterschriften von mehr als 2 Prozent der Mitglieder erhalten.

Auf der Versammlung wurde eine Resolution verabschiedet, in der die israelische Regierung wegen Kriegsverbrechen in Gaza und die US-Regierung wegen Finanzierung und Unterstützung dieser Verbrechen verurteilt wurden. Die Resolution wurde mit 428 zu 88 Stimmen angenommen (eine Mehrheit von 83 Prozent). In der Resolution wurde darauf hingewiesen, dass die israelische Armee 80 Prozent der Schulen in Gaza, alle 12 Universitäten und 227 Moscheen zerstört hat, und es wurde ein dauerhafter Waffenstillstand gefordert. Es wurde argumentiert, dass Israel „Scholastikide“ begangen habe, und darauf hingewiesen, dass die IDF 356 Pädagogen getötet habe.

Fünf Historiker sprachen sich für die Resolution aus und fünf dagegen. Die Versammelten stimmten ab. Als das Ergebnis bekannt gegeben wurde, riefen viele: „Befreit Palästina!“ Die New York Times berichtete, dass die Versammlung den zugewiesenen Raum sprengte.

Eine der fünf Rednerinnen, die die israelische und die US-amerikanische Regierung verteidigten, die Professorin Natalia Petrzela von der New School, wurde von der New York Times, Inside Higher Ed und dem Chronicle of Higher Ed mit den Worten zitiert, dass die Verabschiedung der Konferenzresolution die Vorwürfe der Rechten bestätigen würde, die Fakultät sei linkslastig.

Auf ihrer persönlichen Website wird sie als „Wissenschaftlerin, Autorin, Lehrerin, Aktivistin“, „Beraterin“ und als Mitarbeiterin der „New York Times, der Washington Post, CNN und The Atlantic“ sowie von MSNBC und BBC beschrieben. Sie rühmt sich, dass ihre Beiträge „von den Stiftungen Spencer, Whiting, Rockefeller und Mellon, der Carnegie Corporation und dem National Endowment for the Humanities unterstützt wurden“. Sie ist Mitbegründerin eines Gesundheits- und Wellnessprogramms für Hochschulen. Zwischen ihrem College-Studium (Columbia) und ihrem Graduiertenkolleg (Stanford) leistete sie fast ein Jahr lang einen Beitrag als „Investmentbanking-Analystin“ und etwa ein Jahr lang als Lehrerin an einer öffentlichen Schule in New York City. Derzeit ist sie als prominente Lehrplanberaterin für das New York City Department of Education tätig und schreibt „eine kurze Geschichte der Schulkulturkriege und eine Geschichte der Hamptons“.

Die New York Times veröffentlichte einen Gastkommentar ihrer ehemaligen Buchrezensionsredakteurin Pamela Paul, in dem sie die Resolution als „fehlgeleitet“ und „kontraproduktiv“ bezeichnete und einen weiteren der fünf pro-zionistischen Redner der Debatte zitierte, den pensionierten Professor der University of Maryland, Jeffrey Herf: „Wenn diese Abstimmung erfolgreich ist, wird sie die AHA zerstören.“

Eine dritte regierungsfreundliche Rednerin war die designierte AHA-Präsidentin Suzanne Marchand. Sie ist die höchstrangige Professorin für Geisteswissenschaften an der Louisiana State University, zuvor war sie in Princeton tätig.

Der AHA-Geschäftsführer James Grossman, ehemaliger Professor für afroamerikanische Geschichte an der University of Chicago, gab während der Einreichungsfrist für die Unterschriften unter die Resolution vor der Konferenz eine Erklärung im Stil einer päpstlichen Bulle ab:

Die AHA kann, darf und sollte nicht überall intervenieren. Wir äußern uns nicht zu Kontroversen in anderen Disziplinen. Als Mitgliederverband halten wir uns von Themen fern, die innerhalb und zwischen unseren Mitgliedern umstritten sind. Und wir bedenken, dass unsere Effektivität auf unserer Legitimität, unserem Ruf der Unparteilichkeit, unserer professionellen Integrität und angemessen engen Grenzen beruht.

Dies ist ein kaum verhülltes Argument, das Professoren formell gegenüber der bürgerlichen öffentlichen Meinung, den Beamten des US-Imperialismus, den Universitätsverwaltungen und den kapitalistischen Medien loyal halten soll. „Unsere Legitimität“ gegenüber wem? Jemandem, der 83 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder übertrumpft.

Am 17. Januar legte der 16-köpfige AHA-Rat mit einer viersätzigen „Aktualisierung der Resolution des Geschäftstreffens“ ein Veto gegen die Gaza-Resolution ein. Sie bestritten nicht, dass die israelische Armee vier Fünftel der Schulen in Gaza zerstört hat, deuteten aber an, dass dies möglicherweise nicht „absichtlich“ geschehen sei. Sie erklärten, dass die Resolution selbst „außerhalb des in der Satzung festgelegten Aufgaben- und Zweckbereichs der Vereinigung“ liege.

Die Führung hat zwei Argumente gegen fünf Sechstel des einzigen Mitgliederforums der AHA: Kollateralschäden und politische Neutralität.

Gemäß der Satzung ist ein Veto des Rates (und nicht eine „Nichtübereinstimmung“) auch eine Entscheidung, keine Abstimmung der allgemeinen Mitgliedschaft für oder gegen die Resolution abzuhalten.

Der Rat behauptet, dass die AHA durch eine verfassungsrechtliche Mauer von Kriegsfragen getrennt sei. Dieses magische Kraftfeld wurde bereits früher geöffnet: 2022 (mit einer Resolution zur Ukraine), 2007 (zum Irak) und, mit einem heftigen internen Konflikt, 1969 (zu Vietnam).

Der Rat ist ein gewähltes Gremium, aber es handelt sich auch um eine kleine Gruppe äußerst erfolgreicher Wissenschaftler von Eliteuniversitäten, die die Meinung von Hunderten von Vertretern akademischer Arbeitnehmer überstimmen. Die pro-palästinensischen Historiker sind nicht nur zahlreicher. Sie sind jünger, haben weniger Lehrstühle inne, sind weniger sicher beschäftigt, werden schlechter bezahlt und haben weniger Verbindungen zur herrschenden Klasse der USA.

Das Veto ist antidemokratisch. Der AHA-Rat unterstützt die US-Regierung. Seine Neutralität ist eine Lüge.

Ist das Wahlverfahren des AHA-Rates mehr oder weniger partizipativ als die Abstimmung von 500 Mitgliedern, die nach New York reisen, in einen zu kleinen Sitzungsraum passen und in einem Verfahren abstimmen mussten, das mehr als drei Monate im Voraus vorbereitet werden musste, gegen den Exekutivdirektor, den neuen Präsidenten, viele hochrangige Mitglieder und die desinteressiert interessierte New York Times?

Wollen Geschichtsprofessoren, dass ihr AHA-Rat sein Veto gegen eine politische Entscheidung mit großer Mehrheit über einen von den USA unterstützten blutigen Krieg einlegt, oder betrachten die meisten Mitglieder den Rat als Verwaltungsorgan?

Eine schriftliche öffentliche Resolution ist ein erster und minimaler Schritt in Richtung internationaler Arbeitersolidarität, die erste Sprosse einer Leiter von Aktionen, um mit anderen Sektoren in Kontakt zu treten, die die Befreiung des palästinensischen Volkes unterstützen, darunter US-Studenten, europäische Transportarbeiter, die gewaltsam zum Schweigen gebrachte Arbeiterklasse Ägyptens und viele mehr.

Die AHA-Resolution ist ein Echo der Palästina-Proteste auf dem Campus im Frühjahr 2024. Der Rat übernimmt die Rolle der Universitätsverwaltung und der Polizei.

„Wenn wir uns einig sind, entscheiden Sie. Wenn wir uns nicht einig sind, entscheide ich.“ Warum sonst blockiert der Rat ausdrücklich ein Mitgliedschaftsreferendum, um die Frage zu entscheiden?

Der AHA-Rat und die NFL-Kommission scheinen hypothetisch aus zwei völlig unterschiedlichen Bereichen des amerikanischen Lebens zu stammen, der eine ultramacho und ultranationalistisch, der andere der Gipfel der Kultur, der eine superkapitalistisch, der andere ein Hort respektierter gemeinsamer Regierungsführung. Warum verfolgen diese beiden Ausschüsse im Jahr 2025 die gleiche Politik gegenüber pro-palästinensischen Protesten: Vorgehen und Verbot?

Der Exekutivrat der Modern Language Associates (US-Literaturprofessoren) verhinderte auch, dass die Delegiertenversammlung dieser Organisation auf ihrer Jahresversammlung über eine Resolution abstimmte, in der Israel des Völkermords beschuldigt und BDS unterstützt wurde.

Am Tag vor dem AHA-Veto gab Joe Biden in seinem letzten Interview als Präsident mit MSNBC zu, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu ihm im Oktober 2023 gesagt habe, er werde Gaza mit Flächenbombardements überziehen.

Dann erklärte Donald Trump ab dem 4. Februar, dass die USA Gaza annektieren und seine gesamte Bevölkerung dauerhaft nach Jordanien und Ägypten deportieren würden.

Mit Unterstützung der USA droht die israelische Regierung ständig mit einem Bruch des Waffenstillstands. Die israelische Besatzung griff Dschenin im Westjordanland an und hat die Lieferung von Lebensmitteln, medizinischer Versorgung, Zelten und Betonbewegungsmaschinen nach Gaza sowie die Einreise von medizinischem Personal und Beobachtern von außerhalb eingeschränkt.

Gegner der Gaza-Resolution appellieren häufig, sich aus der Politik herauszuhalten, aber dies verschleiert nur notdürftig ihre mangelnde Bereitschaft, den Völkermord selbst direkt zu diskutieren. Das ist verständlich.

Ende 2024 kam Omer Bartov, ein israelischer Professor im Ruhestand an der Brown University, in einem Interview mit Democracy Now! zu dem Schluss, dass die israelische Regierung „einen systematischen Versuch unternommen hat, Gaza unbewohnbar zu machen“, indem sie öffentliche Gebäude, Häuser und Infrastruktur bombardierte und den Norden des Streifens ausgehungert und bombardiert hat, um eine ethnische Säuberung durchzuführen. Bartov ist Historiker für den Holocaust und die deutsche Armee. In den 1970er Jahren war er Hauptmann der israelischen Armee (und kämpfte in Ägypten).

Das sagen nicht nur antinationalistische israelische Dissidenten. Im Dezember 2024 sagte Moshe Yaalon, ehemaliger Generalstabschef der IDF (2002–2005), Leiter des Militärgeheimdienstes der IDF (1995–1998) und später Verteidigungsminister unter Netanjahu (2013–2016), im Fernsehen: „Der Weg, auf dem sie uns hinunterziehen, ist zu besetzen, zu annektieren und ethnisch zu säubern … Was passiert dort? Es gibt kein Beit Lahia. Es gibt kein Beit Hanoun. Sie operieren jetzt in Dschabalija. Sie säubern im Grunde das Gebiet von Arabern. … Letztendlich begehen sie Kriegsverbrechen.“ Yaalon sagte, er spreche aus Gesprächen mit IDF-Offizieren in Gaza. Die New York Times veröffentlichte seine Kommentare, die auf seiner früheren Position und dem Wunsch beruhten, Trump unter Druck zu setzen, den Krieg zu deeskalieren.

Ein Wehrdienstverweigerer der israelischen Armee namens Yuval Green sagte Mitte 2024 gegenüber dem +972 Magazine aus, dass seine Einheit in Gaza „nur um die Langeweile zu vertreiben“ Kugeln verschoss und sich in Häusern von Zivilisten verschanzte, die Israel zur Flucht gezwungen hatte, als Operationsbasen, bevor sie diese Häuser aus „Rache“ niederbrannten (wenn die Offiziere keine Bulldozer oder Bomben zum Abriss besorgen konnten).

Das UN-Satellitenzentrum schätzte im Dezember anhand von Bildern aus dem Weltraum, dass 69 Prozent aller Gebäude in Gaza beschädigt oder zerstört sind (mindestens 60.000 Gebäude sind zerstört).

Der AHA-Rat kann diese 15-monatige Geschichte nachlesen. Sie sind nicht verwirrt. Sie haben gehandelt, um den von den USA unterstützten Völkermord mit liberalen Methoden zu unterstützen.

Die brutale koloniale Situation in Palästina, mit massiven Waffenlieferungen und politischer Einmischung der USA, ist tiefer denn je. Die Gefahr einer ethnischen Säuberung in Gaza, durch Vereinbarungen mit unterwürfigen arabischen Diktaturen, die den Willen ihrer eigenen Bevölkerung unterdrücken, bedeutet weitere Katastrophen und Konflikte.

Vollzeit-, Teilzeit- und promovierte Historiker sollten gegen das Gaza-Veto rebellieren.

Es muss eine Abstimmung der Vollmitglieder über die Gaza-Resolution geben. Die 10.000, nicht die 16, sollten entscheiden. Beide Seiten können davon ausgehen, dass ein Referendum zu öffentlicher Solidarität mit dem palästinensischen Volk gegen den Völkermord Israels führen würde. Aus diesem Grund hat der Rat die Durchführung eines Referendums blockiert.

Im Juli 2024 nahmen die Mitglieder der American Anthropological Association (AAA) an einem Referendum teil, bei dem 2.016 gegen 835 Stimmen erklärt wurde, dass Israel „ein Apartheidregime vom Jordan bis zum Mittelmeer“ ist und akademische BDS unterstützt.

Um ein AHA-Referendum in Gaza zu erreichen, müssten lokale und regionale Aktionskomitees Gruppen von Aktivisten und Agitatoren in den Geschichtsabteilungen organisieren. Sie könnten Erklärungen abgeben, öffentliche Versammlungen abhalten und sich mit Studenten, Arbeitern und sozialen Bewegungen, einschließlich der Verteidigung von Einwanderern, vernetzen.

Es wird eine Oppositionsfraktion benötigt, die dazu beiträgt, den AHA-Rat aus dem Amt zu werfen. Sie könnten sich mit ihren Geschwistern in anderen akademischen Bereichen vernetzen.

Arbeitnehmer in allen Ländern, auch Akademiker, müssen sich gegen die Unterdrückung des palästinensischen Volkes organisieren und die Verantwortlichen beim Namen nennen: alle Flügel der US-Regierung. Universitäten können über Jugendmeinungen, Internationalismus, Antirassismus und Solidarität mit Arbeitnehmern in Kontakt treten – Funken, die der AHA-Rat zu ersticken versuchte.

