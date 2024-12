Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2024-12-19/ty-article/.premium/european-broadcast-union-warns-israel-against-closing-its-public-broadcasting-corp/00000193-dec0-d684-a9db-fec444520000



Europäische Rundfunkunion warnt Israel vor Schließung seiner öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt

Die Warnung vor einem Ausschluss Israels aus der Union wurde im Vorfeld der Knesset-Beratungen über die Schließung von Kan ausgesprochen. Der Direktor der EBU bezeichnete den geplanten Schritt Israels als „eine Abweichung von den Standards, die von demokratischen Nationen weltweit eingehalten werden“.

Noel Curran, Direktor der Europäischen Rundfunkunion (EBU). Die Privatisierung der IPBC würde diese Beziehung gefährden und mit ziemlicher Sicherheit zum Ausschluss Kanas aus unserer Union führen.

Ido David Cohen

Dez 19, 2024

Der Vorsitzende der Europäischen Rundfunkunion hat Israel gewarnt, dass es aus der Organisation ausgeschlossen wird, wenn es seine Pläne zur Schließung oder Beschädigung der Israel Public Broadcasting Corporation (IPBC) weiterverfolgt.

„Die Privatisierung der IPBC würde diese Beziehung gefährden und mit ziemlicher Sicherheit zum Ausschluss von Kan aus unserer Union führen“, schrieb Noel Curran, Direktor der Europäischen Rundfunkunion (EBU), am Dienstag in einem Brief an den Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses der Knesset, David Bitan (Likud), im Vorfeld der für Mittwoch angesetzten Beratungen zu diesem Thema. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

