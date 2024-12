https://electronicintifada.net/content/three-stories-israeli-detention/50223?utm_source=EI+readers&utm_campaign=a7a52902d8-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_e802a7602d-a7a52902d8-299229544



Drei Geschichten über israelische Inhaftierung

Tareq Zaqout

Die elektronische Intifada

19. Dezember 2024

Ein Gefangener wird untersucht, nachdem er am 20. Juni 2024 von der israelischen Armee in Deir Al Balah freigelassen wurde. Viele Gefangene waren durch ihre Zeit in israelischer Haft körperlich geschwächt, einige zeigten Anzeichen von Folter und Misshandlung mit Narben und Spuren von offensichtlichen Schlägen.

Omar Ashtawy APA-Bilder

Am 21. März wurden Khalil Skeik, 24, und mehrere Ärzte von israelischen Soldaten zum Verhör vorgeladen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte das israelische Militär das al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt bereits vier Tage lang belagert.

Skeik war Medizinstudent in seinem letzten Studienjahr. Zu Beginn des israelischen Angriffs auf Gaza im Oktober 2023 hatte er beschlossen, als Freiwilliger im al-Shifa zu arbeiten. Er hatte die große Zahl der Verwundeten und Verletzten gesehen, die das Personal dort überwältigten, und wollte helfen, wo er konnte.

Das israelische Militär hatte al-Shifa, das größte Krankenhaus des Gazastreifens, bereits mehrmals angegriffen, bevor es im März zu einer zweiwöchigen Belagerung kam.

Im November 2023 überzeugten die Israelis sogar die USA, den Krankenhauskomplex als Sitz einer Hamas-Kommandozentrale darzustellen, eine Behauptung, die das israelische Militär mit einer inzwischen berüchtigten Grafik zu untermauern versuchte, die ein mehrstöckiges Versteck im Stil eines James-Bond-Bösewichts unter dem Krankenhaus zeigte.

Eine solche Kommandozentrale wurde zwar nie gefunden, aber Israel hatte damit begonnen, nach einem bestimmten Muster jedes einzelne Krankenhaus in Gaza anzugreifen. Dies führte zur fast vollständigen Zerstörung von mehr als der Hälfte der 36 Krankenhäuser in Gaza, so dass heute nur noch 17 beschädigt und kaum noch funktionsfähig sind.

Im März begannen Skeiks persönliche Qualen. Tausende von Palästinensern aus dem Gazastreifen wurden in den letzten 14 Monaten inhaftiert, so viele und mit so wenig Transparenz, dass die tatsächliche Zahl – oder sogar der Aufenthaltsort vieler – nicht bekannt ist.

Die drei Personen, die in diesem Artikel vorgestellt werden, hatten das Pech, zu den Inhaftierten zu gehören, hatten aber das Glück, diese Erfahrung zu überleben und davon zu berichten.

Skeik war einer von ihnen. Und seine Geschichte steht stellvertretend für die Willkür des israelischen Militärs.

Falscher Ort

Als es schließlich soweit war, war das Verhör „hart“, so Skeik gegenüber The Electronic Intifada. Aber es schien den Soldaten nichts Nützliches zu bringen. Sie ließen Skeik gehen, forderten ihn aber auf, das Krankenhausgelände zu verlassen.

Sobald er dies jedoch versuchte, wurde er von einem israelischen Panzer beschossen, wie er sagte.

„Sobald ich das Krankenhaus verließ, wurde ich von einer Kugel aus einem Panzer getroffen und musste zur Behandlung zurückkehren“, sagte Skeik, der bei diesem Vorfall seinen Daumen verlor.

Zwei Tage später, am 23. März, ordneten die Soldaten die Evakuierung aller Patienten an, die noch gehen konnten. Skeik war einer von ihnen, aber da sein Name nicht auf der Liste der Patienten stand, die die Israelis zuvor erhalten hatten, wurde er festgehalten.

Gefesselt und mit verbundenen Augen wurde er in ein israelisches Gefangenenlager in der Negev-Wüste gebracht. Bei seiner Ankunft sei er brutal geschlagen worden, sagte er.

„Ich fiel mit dem Gesicht voran auf den Boden und konnte Blut riechen. Dann trat ein Soldat auf mein Gesicht.“

Skeiks Gesundheitszustand verschlechterte sich in der Haft so sehr, dass er wegen eines gebrochenen Kiefers operiert werden musste und in das Soroka Medical Center verlegt wurde.

„Ich wurde gezwungen, für eine Operation zu unterschreiben, während ich allein war, ohne Familienmitglieder an meiner Seite“, sagte er.

Nach der Operation wurde er direkt wieder in die Haftanstalt zurückgebracht, ohne dass ihm eine Nachbehandlung zuteil wurde.

„Aufgrund meiner Verletzungen konnte ich nicht essen“, sagte er.

Und die Bedingungen waren schlecht. Er wurde regelmäßig stundenlang in Handschellen und mit verbundenen Augen festgehalten, so Skeik. Aufgrund seiner Verletzungen konnte er die kärglichen Essensrationen, die die Gefangenen erhielten, kaum zu sich nehmen; das Essen war so schlecht, dass Skeik es als entwürdigend“ bezeichnete.

Er wurde am 2. Mai nach 40 Tagen Haft entlassen. Er hatte seinen rechten Daumen verloren und Frakturen an seinem Kiefer erlitten.

Doch obwohl er frei ist, empfindet er weder Erleichterung noch Freude, sagt er.

„Ich laufe durch die Straßen, während um mich herum die Geräusche von Flugzeugen und Bombardierungen widerhallen. Der Krieg wird immer intensiver, und meine Freunde sind immer noch inhaftiert.“

Traumland

Ahmad al-Ghazali, 34, sollte am Donnerstag vor dem 7. Oktober nach Gaza zurückkehren.

Als Bauarbeiter innerhalb der Grenzen von 1948 erklärte al-Ghazali gegenüber The Electronic Intifada, dass er seine Rückkehr verzögert habe, weil ein Freund, Ahmad Nasr, eine seltene israelische Arbeitserlaubnis erhalten habe und er ihm versprochen habe, ihm eine Grundausbildung zu geben.

Am Morgen des 7. Oktober weckte Nasr al-Ghazali mit der Nachricht, was vor sich ging. Draußen rannten die Menschen in die Schutzräume. Die beiden Arbeiter beschlossen, sich so lange wie möglich unsichtbar zu machen.

Doch ihre Anwesenheit wurde entdeckt. Am 10. Oktober telefonierte al-Ghazali mit seiner Mutter in Gaza und versuchte, sie von seiner eigenen Sicherheit zu überzeugen: „Mama, hier ist alles in Ordnung“, sagte ich ihr. „Mach dir keine Sorgen. Ich muss nur eine Weile bleiben“, als er durch lautes Klopfen an der Wohnungstür und wütende Stimmen, die draußen schrien, unterbrochen wurde.

Er rief sofort seinen israelischen Arbeitgeber Yair an, der die beiden Männer vor einem aufgebrachten Mob rettete, der sie mit Beleidigungen und Drohungen überschüttete.

Yair nahm sie mit zu sich nach Hause, wo sie trotz der wütenden Einwände der Nachbarn eine Nacht in einem Wohnwagen im Garten verbrachten.

Am nächsten Tag fuhr Yair die beiden Männer zum Militärkontrollpunkt Tarqumiya, um sie ins südliche Westjordanland zu bringen.

Nasr hatte Verwandte im Dorf Dura in der Nähe von Hebron, und die beiden Männer gaben das wenige Geld, das sie hatten, aus, um dorthin zu gelangen. Am nächsten Tag erkannte ein Mann al-Ghazalis Akzent aus dem Gazastreifen und schlug ihm vor, sich an eine lokale Organisation zu wenden, die Arbeiter aus dem Gazastreifen im Westjordanland unterstützt.

Al-Ghazali und vier weitere Männer wurden über eine kleine Wohnung in Hebron zu einer Ferienanlage namens Dream Land im Dorf Nuba in der Region Hebron gebracht.

Inhaftierung und Rückführung

In Dream Land befanden sich nun 13 Arbeiter aus dem Gazastreifen, so al-Ghazali gegenüber The Electronic Intifada. Da das israelische Militär Palästinenser mit Ausweisen aus dem Gazastreifen im Westjordanland festnahm, versuchten sie, sich unauffällig zu verhalten.

Das funktionierte, bis es nicht mehr funktionierte. Am 10. November stürmte die israelische Armee Nuba und Dream Land und nahm alle fest. Al-Ghazali versteckte sich unter einem Tisch, wurde aber schließlich entdeckt und für seinen Versuch, sich der Festnahme zu entziehen, bestraft.

„Sie schlugen mich so heftig, als sie mich fanden, dass ich dachte, ich würde diesen Moment nicht überleben.“

Die Arbeiter wurden in das Militärgefängnis Ofer bei Ramallah gebracht. Dort konfiszierten die Soldaten ihre persönlichen Gegenstände und brachten sie in einem Freiluftbereich des Gefängnishofs unter. Nach stundenlangem Warten riefen die Soldaten die Namen von sieben Gefangenen, darunter al-Ghazali, zum Verhör auf.

Es sollte der erste von vier Tagen intensiver Verhöre sein, in denen die Gefangenen schwersten Zwang ausübten.

Al-Ghazali wurde gebeten, sein Haus in Gaza-Stadt auf einer Karte zu lokalisieren. Er wurde gefragt, ob Hamas-Mitglieder in seinem Wohngebiet lebten. Er wurde gefragt, ob jemand in seiner Gegend mit der Hamas „sympathisiert“.

„Ich kenne niemanden“, sagte al-Ghazali seinen Vernehmungsbeamten. „Ich bin nur ein Arbeiter, der versucht, den Lebensunterhalt für seine Familie zu verdienen.“

Er wurde auf verschiedene Weise psychologisch unter Druck gesetzt. Einmal sagte er: „Sie ließen mich stundenlang in leichter Kleidung auf kalten Steinen in einem offenen Hof sitzen. Sie wollten mich brechen.“

Ein anderes Mal wurde ihm gesagt, er sei ein Kriegsgefangener und die Soldaten hätten den Befehl, ihn zu exekutieren.

„Einer von ihnen zählte abwärts, ‚3, 2, 1‘, und richtete sein Gewehr auf meinen Kopf. Ich schloss meine Augen und dachte, es sei vorbei. Dann brachen sie in Gelächter aus und sagten, es sei ein Scherz.“

Nach fünf Tagen wurden er und einige andere in einen Bus „geschleudert“, zum Kerem-Shalom-Übergang in den Gazastreifen gebracht und angewiesen, von dort aus zum Rafah-Übergang zu laufen.

Al-Ghazali wohnt jetzt bei einem Verwandten in Deir al-Balah. Er konnte nicht nach Gaza-Stadt zu seiner Frau Huda und den drei kleinen Kindern zurückkehren: Lana, 8, Muhammad, 6, und Ahlam, 18 Monate.

Reporter inhaftiert

Als das Haus von Muhammad Obeid im Stadtteil Sabra in Gaza-Stadt Mitte November 2023 unter schweren Beschuss geriet, beschlossen er und andere, ihre Häuser zu verlassen und zu versuchen, an einen sichereren Ort zu ziehen.

Obeid – ein Journalist von Press House – trug nur die Kleidung, die er trug. Er winkte mit einem weißen Tuch, um den Soldaten zu signalisieren, dass er keine Bedrohung darstellte. An der Ecke seiner Straße, in der sich auch das Hauptquartier des UN-Entwicklungsprogramms in Gaza befindet, war ein Panzer stationiert.

„In der Gegend wimmelte es von Soldaten, die mit Scharfschützengewehren und Kameras bewaffnet von einem 100 Meter entfernten Hügel aus das Geschehen beobachteten“. sagte Obeid gegenüber The Electronic Intifada.

Als er ging, hörte er eine Stimme zu sich rufen.

„’Du, der mit der weißen Hose, komm her!‘ Der Soldat zeigte auf mich und sagte: ‚Ja, du.‘ Ich ging auf ihn zu, und er befahl mir, mich vor ihnen vollständig auszuziehen, während ein Scharfschütze auf mich zielte.“

Er wurde an Händen und Füßen gefesselt und bekam die Augen verbunden, bevor er etwa 200 Meter weit geschleift und auf scharfen Schotter geworfen wurde. Die Soldaten verhöhnten ihn und beschuldigten ihn, Mitglied der Qassam-Brigaden der Hamas zu sein und Soldaten zu töten.

Er wurde in eine Vernehmungseinrichtung gebracht, wo er wiederholt zu seinem Aufenthaltsort am 7. Oktober befragt wurde, wobei ihm immer wieder ähnliche Fragen gestellt wurden, sagte er.

„Wo waren Sie am 7. Oktober?“

„Kennen Sie die Standorte der Tunnel?“

„Wo sind die Raketen versteckt?“

Obeid war zu Hause gewesen. Er hat versucht, die Soldaten zu überzeugen. Er versuchte, es ihnen zu beweisen, aber niemand wollte zuhören, und die Bedingungen wurden immer schlimmer. Einmal, so erzählte er gegenüber The Electronic Intifada, musste er sechs Stunden am Stück stehen, sagte er.

„Es war der kälteste Tag des Jahres, und ich war nur mit Unterwäsche bekleidet. Sie setzten mich in einen offenen Bereich, der dem Wind ausgesetzt war, und als der Regen einsetzte, wurde es noch schlimmer.“

Propaganda

Eines Tages zerrten ihn die Soldaten heraus und stellten ihn vor eine Kamera mit einer israelischen Flagge hinter ihm. Doch als ein Vernehmungsbeamter sah, dass sein Gesicht blutverschmiert war – nach einer Schlägerei – wurde ihm befohlen, sich zu waschen.

In einem anderen Fall sagte Obeid: „Sie sagten mir, ich solle vor der Kamera lachen, obwohl ich vor Schmerzen kaum stehen konnte.“

Während eines Verhörs sah der Ermittler Obeids Telefon durch, auf dem sich Bilder von Kindern befanden, die bei Luftangriffen in Gaza getötet worden waren.

Der Soldat sagte ihm, die Kinder seien „menschliche Schutzschilde“ gewesen. Obeid sagte, er habe darauf wütend reagiert: „Das sind Kinder, Zivilisten, die ihr ohne Grund ermordet habt!“

Seine größte Sorge galt während der ganzen Zeit seiner Familie.

„Alles, woran ich denken konnte, war, zurückzukehren und sie sicher zu finden.

Am 23. Dezember 2023, nach 40 Tagen Haft, war er überrascht, dass sein Name auf der Liste derer stand, die freigelassen werden sollten.

„Ich habe es nicht geglaubt, bis ich die Entlassungspapiere unterschrieben habe“, sagte Obeid.

Und der letzte Tag in der Haft war „anders“, sagte er.

„Sie gaben uns saubere Kleidung, Hausschuhe und Seife zum Duschen. Als wir den Grenzübergang Kerem Shalom erreichten, wurden wir von Kameras umringt, und sie verteilten vor den Augen der Medien Schokolade und Wasser.“

Tareq Zaqout ist ein Schriftsteller und Lehrer aus Gaza.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …