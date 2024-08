https://strategic-culture.su/news/2024/08/18/the-baltic-states-and-finland-are-ruled-by-nazis/



Europäische Werte?… Die baltischen Staaten und Finnland werden von Nazis regiert

Sonja van den Ende

18. August 2024

© Foto: Social Media

Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie sehr die baltischen Staaten und Finnland radikalisiert wurden, ohne zu erkennen, dass sie faschistisch sind und den Prinzipien von Hitlers Nationalsozialismus folgen.

Dieser Artikel gibt einen Überblick darüber, wie sehr die baltischen Staaten und Finnland radikalisiert wurden, dass sie faschistisch sind und den Prinzipien von Hitlers Nationalsozialismus folgen. Diese unheilvolle Entwicklung hat ernste Auswirkungen auf die gesamte Europäische Union in ihren Beziehungen zu Russland.

Ironischerweise bezeichnen sich die baltischen Staaten und Finnland als Demokratien, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass sie den Grundsätzen des Nationalsozialismus folgen, wie er von der deutschen NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) unter Adolf Hitler in den 1930er und 1940er Jahren gepredigt wurde.

Kürzlich gab es einen weiteren Vorfall, einen von vielen, diesmal in Estland, wo in der Stadt Johvi das Denkmal zweier SS-Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg aus den Kellern des Museums geholt, gesäubert und wieder ausgestellt wurde.

Georg Sooden war Freiwilliger in der 20. estnischen SS-Division (der Waffen-Grenadier-Division der SS). In diesem Bataillon kämpften etwa 70.000 meist freiwillige Soldaten, vor allem gegen die Rote Armee der Sowjetunion, insbesondere in der Schlacht von Krivasoo. Georg Sooden wurde in dieser Schlacht getötet, ebenso wie sein Kamerad Raul Jüriado, der ebenfalls auf dem Denkmal erwähnt wird. Ein Mitglied des Johvi-Rates weihte die Gedenkfeier ein.

In den westlichen Medien wird über derartige Vorfälle kaum berichtet. Auch das übliche apologetische Argument der baltischen Staaten, sie seien „gezwungen“ worden, für die Nazis zu kämpfen, wird nicht kritisiert.

Die Deutschen sind jedoch dafür bekannt, dass sie alles genau dokumentieren. Aus den Archiven geht hervor, dass die SS-Bataillone in den baltischen Staaten (wie auch in den Niederlanden, Belgien und Frankreich) aus Freiwilligen bestanden.

In Estland meldeten sich rund 70.000 Männer freiwillig zur SS.

In Lettland bestand die 1. lettische 15. Waffen-Grenadier-Division der SS zusammen mit der 2. lettischen 19. Waffen-Grenadier-Division aus 87 500 Mann.

Litauen verfügte offiziell nicht über ein Waffen-SS-Bataillon, sondern nannte sich Litauische Territoriale Verteidigungskräfte. Die meisten von ihnen arbeiteten jedoch als Polizisten und führten Razzien gegen Juden, Kommunisten und Dissidenten durch. Fast alle Juden Litauens wurden im Zweiten Weltkrieg von Litauern ermordet, die die Exekutionen durchführten. Litauen ist der südlichste der baltischen Staaten. Während des Holocausts wurden etwa 90 Prozent aller litauischen Juden ermordet, eine der höchsten Opferraten in Osteuropa. Die Niederlande hatten die höchste Opferquote in Westeuropa.

Im Jahr 2023 stellte eine BBC-Untersuchung über Litauen (Dailymotion) fest, dass fast alle Litauer in den Holocaust verwickelt waren, und bis heute darf in der Öffentlichkeit nicht darüber gesprochen werden. Außerdem waren alle erwähnten SS-Bataillone an der Belagerung von Leningrad (St. Petersburg) und der Operation Barbarossa in Russland beteiligt und haben Russen, Juden, Kommunisten und andere Slawen getötet und ermordet.

Auf unheilvolle Weise wird jedoch die Geschichte umgeschrieben, um diese schreckliche europäische Mitschuld am Völkermord der Nazis auszulöschen. Lettland (und auch die anderen Staaten) versuchen, diese historische Schönfärberei mit Hilfe von EU-Geldern aller Art zu betreiben. In der Zwischenzeit verbreiten Lettland und die anderen baltischen Staaten weiterhin antirussischen Hass und vertuschen die schrecklichen völkermörderischen Verbrechen, die von ihren Bürgern während des Zweiten Weltkriegs in Zusammenarbeit mit dem Dritten Reich begangen wurden.

Der Revisionismus historischer Verbrechen durch die baltischen Staaten gewann an Dringlichkeit, nachdem sich die Sowjetunion 1991 auflöste und diese Staaten ihre nominelle Unabhängigkeit erlangten und später der Europäischen Union und der NATO beitraten.

Finnland ist eine andere Geschichte. Die Finnen hatten während des Zweiten Weltkriegs kein so großes SS-Bataillon, aber seit dem Zweiten Weltkrieg hat die nationale Politik zunehmend eine faschistische Haltung angenommen. Finnische Politiker und Bürger haben eine feindliche Haltung gegenüber Russland eingenommen.

Kürzlich sprach der finnische Präsident Alexander Stubb auf CNN und erklärte: „Ich habe das Gefühl, dass von Russland eine potenzielle existenzielle Bedrohung ausgeht“. Er sagte provokativ, der „Weg zum Frieden führt über das Schlachtfeld“ und prahlte damit, dass Finnland den höchsten Bevölkerungsanteil in Europa habe, der bereit sei, für sein Vaterland zu sterben.

Stubb behauptet auch, dass Finnland nach dem Kalten Krieg (1991) versucht habe, mit Russland zusammenzuarbeiten, was aber nicht funktioniert habe, weil Russland kein „normaler“ Staat sei, der das Völkerrecht respektiere.

Im Juni 2023 entschuldigte sich der finnische Wirtschaftsminister dafür, dass er an einer von Neonazi-Gruppen organisierten Kundgebung teilgenommen hatte; er entschuldigte sich auch dafür, dass er einen Witz über die Zahl 88 gemacht hatte, die für Rechtsextremisten „Heil Hitler“ bedeuten kann, und sagte, er verurteile den Holocaust.

Die Neonazi-Partei in Finnland nennt sich „Nordische Widerstandsbewegung“, die auch in Schweden, Dänemark, Norwegen und Island viele Anhänger hat.

Bemerkenswerterweise gibt Wikipedia außerdem an, dass ihre Verbündeten das ukrainische Asow-Bataillon sind, das bis 2022 mit dem Neonazismus in Verbindung gebracht wurde. Die westlichen Medien und Politiker haben die Zugehörigkeit von Asow zum Nationalsozialismus weggewischt und der Gruppe ein neues Image verpasst, indem sie fälschlicherweise behaupteten, die Gruppe habe „ihre Nazi-Ideologie abgelehnt“.

Ein wichtiger Akteur in der Europäischen Union ist die größte Russenhasserin Kaja Kallas, die bis vor kurzem Premierministerin von Estland war. Sie soll die Außenministerin der EU werden. Es ist beunruhigend, dass eine Politikerin aus Estland, dem Land, das kürzlich ein Denkmal für SS Georg Sooden und seinen Kameraden errichtet hat, nun für die europäische Außenpolitik in einer gefährlichen Zeit des geopolitischen Konflikts mit Russland verantwortlich ist.

Kallas ist berüchtigt für ihre Russophobie und wuchs mit einem immensen Hass auf Russland auf. Ihre Mutter wurde nach Sibirien deportiert, wie sie auf ihrer Wikipedia-Seite angibt. Väterlicherseits hat sie deutsche Wurzeln. Ihr Vater war in den 1990er Jahren Premierminister von Estland und EU-Kommissar. Sie ist nicht daran interessiert, sich um gute Nachbarschaft mit Russland zu bemühen.

So wird die Europäische Union heute von einem giftigen Cocktail aus Hass und Rache durchdrungen, der den Einfluss von Faschismus und Kriegstreiberei in den baltischen Staaten und Finnland verstärkt.

Außerdem ist die Ära des Kommunismus in ihren Köpfen nie abgeschlossen worden, weshalb so große Traumata entstanden sind, und dieses Trauma hat den Rest der europäischen Länder entflammt und sie mit Hass gegen Russland angesteckt.

Schamlos und ohne Skrupel schreibt Kaja Kallas in der amerikanischen Zeitschrift Foreign Affairs, dass es nur Frieden geben kann, wenn Putin im Gefängnis sitzt. So weit geht der Hass, und die so genannten Demokratien in der Europäischen Union, wie die Niederlande, Frankreich und Deutschland, die bei jeder Gelegenheit von Antisemitismus sprechen, dulden diese Frau und die baltischen Staaten und nennen sie Demokratien, ohne Rücksicht auf die schreckliche Vergangenheit und die Gegenwart.

Nicht nur in den baltischen Staaten und Finnland, sondern auch in Kiew, Odessa und Lemberg marschieren wieder Neonazis mit brennenden Fackeln durch die Straßen und verbreiten ihren Hass gegen Russen, Juden, Araber, Afrikaner und alle anderen Ausländer. Genau wie im Zweiten Weltkrieg, vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer.

Die Politiker und viele Zivilisten der baltischen Staaten und Finnlands verherrlichen das Asow-Bataillon, das Tausende von Toten zu beklagen hat, indem es die russische Bevölkerung in Mariupol und anderen Städten und Dörfern im Donbass tötete. Unterstützt werden sie von europäischen Politikern, die nun behaupten, sie seien entnazifiziert worden.

Die Wahrheit ist, dass die Entnazifizierung erst 2022 begann, als Russland die militärische Sonderoperation startete, um die russischsprachige Bevölkerung im Donbass vor diesen faschistischen Nazi-Monstern zu retten, die 2014 mit Unterstützung der USA und Europas ein regelrechtes Pogrom gegen sie starteten.

Die Europäische Union sponsert Neonazi-Legionen wie die kürzlich aufgetauchte Georgische Legion oder die sogenannte Russische Befreiungsarmee, die wahrscheinlich alle bei dem Angriff auf die Region Kursk eingesetzt werden. Der Kopf der Russischen Befreiungsarmee ist Denis Kapustin, der von westlichen Medien als knallharter deutscher Neonazi mit (entzogenem) russischen Pass dargestellt wird, ein Russlanddeutscher, der als einflussreich in der rechtsextremen Szene gilt und in Deutschland radikalisiert wurde. Vor Jahren gründete er das Neonazi-Modelabel „White Rex“, das laut deutschen Medien zur Professionalisierung der neonazistischen Kampfsportszene in ganz Europa beitrug. Er war auch ein Vorbild für das Asow-Bataillon, dessen Tournee in Europa kürzlich nach einiger medialer Empörung abgesagt wurde.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …