Zum Völkermord „Israel“: Louis Farrakhan war seiner Zeit voraus

Von Nu’man Abd al-Wahid

Quelle: Al Mayadeen Englisch

19. August 2024

Können alle Kritiker von Minister Louis Farrakhan aus den 1980er und 1990er Jahren zugeben, dass ihnen die Einsicht des Ministers fehlte und dass er Recht hatte mit dem zionistischen Kolonial- und Siedlerprojekt, d.h. „Israel“, das heute bloßgestellt ist?

Während des aktuellen Völkermordes im Gazastreifen Palästinas setzen die Zionisten auf die gleiche Karte und die gleiche Leier, um von ihren Kriegsverbrechen abzulenken. Insbesondere wird jede Kritik an ihrem zionistischen Kolonial- und Siedlerprojekt und dem damit einhergehenden Völkermord mit den Worten von Präsident Joe Biden durch einen „uralten Hass“ motiviert, nämlich Antisemitismus – eine irrationale Verachtung des jüdischen Volkes und seines Glaubens. Dieser Vorwurf plagt die meisten Menschen, die das von den Briten initiierte zionistische Kolonialprojekt in Palästina, das als „Israel“ bekannt ist, seit seiner Gründung kritisieren.

Vor vielen Jahrzehnten, insbesondere in den 1980er Jahren, wurde der afroamerikanische Führer, Minister Louis Farrakhan von der Nation of Islam (NOI), von amerikanischen Zionisten ständig als „Antisemit“ beschimpft, als er das Vorgehen der israelischen Regierung gegen die einheimische Bevölkerung Palästinas als „Gossenreligion“ bezeichnete. Doch der Minister versuchte damals zu erklären: „Ich habe das Judentum nie als Gossenreligion bezeichnet. Ich sagte, die Praxis des Lügens, Stehlens, Mordens und Betrügens und die Verwendung von Gottes heiligem Namen, um Ihre schmutzige Religion zu schützen, nicht die Praxis der Heiligen Schrift, sondern Ihre schmutzigen Praktiken unter Verwendung von Gottes heiligem Namen…“

Einige Jahre später führte der Minister in einem Vortrag am Malcolm X College weiter aus: „Ich habe nie gesagt, das Judentum sei eine Gossen- oder schmutzige Religion. Ich habe über die Handlungen der israelischen Regierung gesprochen, und jetzt sieht die Welt ihre Handlungen gegenüber den Palästinensern als schmutzig an. Sie ist heute von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International wegen Menschenrechtsverletzungen angeklagt worden.“ Der Minister griff eindeutig die Politik der zionistischen Regierung im besetzten Palästina an, aber das ist seinen amerikanischen zionistischen Gegnern offensichtlich und absichtlich entgangen.

In der Vorlesung am Malcolm X College wies Minister Farrakhan auch auf ein historisches Paradoxon im Verhalten der Zionisten-Kolonialisten im besetzten Palästina hin: Dass ein Volk, das so gelitten hat, wie das jüdische Volk in den 1930er und 1940er Jahren in Europa gelitten hat, anderen Menschen Leid zufügt, ist für ihn unbegreiflich:

„Es ist mir unbegreiflich, wie jemand, der so gelitten hat, wie sie [die Juden] unter Hitler gelitten haben, den Palästinensern das antun konnte, was sie den Palästinensern antun“.

Diese Bemerkung war verbunden mit einer Warnung an seine eigenen Anhänger und an die afroamerikanische Bevölkerung im Allgemeinen. Das heißt, wenn sie jemals an die Macht kommen, sollten sie nicht dem Beispiel der zionistischen Juden nacheifern:

„Brüder und Schwestern, wir müssen uns daran erinnern, dass wir, die wir gelitten haben, niemals das, was wir gelitten haben, an andere weitergeben dürfen, wenn wir an der Macht sind.“

Dass der Minister darauf hinweist, zeigt, dass er anerkennt, dass jüdische Menschen Opfer des europäischen Antisemitismus geworden sind und unendlich viel gelitten haben. Gleichzeitig appelliert er jedoch an seine Anhänger, dass die afroamerikanische Geschichte zwar auch eine Geschichte des Leidens ist, dass sie aber nicht als Unterdrücker enden dürfen, wie es die Zionisten getan haben. Er vertritt die Ansicht, dass man nicht im Namen früherer Leiden unterdrücken sollte. Solche Gedanken werden während des aktuellen, von den USA, Deutschland und Großbritannien unterstützten zionistischen Völkermords in Gaza geäußert.

Ich möchte drei prominente Amerikaner zitieren, die das historische Paradoxon bestätigen, das Minister Farrakhan in den 1980er Jahren festgestellt hatte. Erstens: Charles Freeman, ein ehemaliger amerikanischer Botschafter und Beamter mit einer glänzenden und illustren Karriere, äußerte sich Anfang dieses Jahres genau wie Minister Farrakhan:

„Es ist schrecklich, dass die Nachkommen von Menschen, die von Europäern einem Völkermord unterworfen wurden, nun selbst einen Holocaust an den Palästinensern verüben. Und dafür gibt es natürlich viele tiefe Wurzeln… Aber was hier geschieht, ist sicherlich die schlimmste Gräueltat dieses Jahrhunderts.

…Die Nazis hatten zumindest ein Gefühl, genug Scham und Schuldgefühle, um zu verbergen, was sie taten. Die Israelis gehen ganz offen damit um. Netanjahu beruft sich auf die biblische Ausrottung der Amalekiter. Die Einsatzregeln, die den israelischen Soldaten gegeben wurden, wie sie bei der Ermordung von drei israelischen Geiseln, die aus ihrer Gefangenschaft entkommen konnten, gezeigt haben, bestehen im Grunde darin, alles zu erschießen, was sich bewegt.“ (Hervorhebung hinzugefügt).

Die „Einsatzregeln“, von denen Freeman beim derzeitigen Völkermord in Gaza spricht, haben es den Menschen ermöglicht, vor allem über die sozialen Medien zu sehen, was das zionistische Kolonial- und Siedlerprojekt in der Praxis bedeutet. Von den bis zu 30.000 Frauen und Kindern, die von den zionistischen Streitkräften getötet wurden, sind jedoch nicht einmal die deutschen Nazis auf das Niveau der Verderbtheit gesunken, das die Zionisten begeistert hat, wobei sie jegliches „Scham- und Schuldgefühl“ über Bord geworfen haben und offen Gefangene (eigentlich palästinensische Geiseln) vergewaltigen; sie diskutieren im Fernsehen über die Tugenden der Vergewaltigung von Gefangenen und einige zionistische Kolonialsiedler halten politische Demonstrationen zur Unterstützung der Vergewaltiger ab.

Zweitens hat Dr. Jill Stein, die Vorsitzende der Grünen Partei in den Vereinigten Staaten, die selbst Jüdin, aber keine Zionistin ist, das historische Paradoxon während des gegenwärtigen Völkermords in Gaza ebenfalls festgestellt:

„Als Jüdin, die nach dem Holocaust aufgewachsen ist, habe ich gerade gesagt, dass wir gelernt haben, dass ein Völkermord nie wieder passieren darf, niemandem, und wenn man das hier sieht, wie soll man das sonst nennen, wenn Menschen ins Visier genommen werden… wenn es Attentäter mit Gewehren gibt, die darauf warten, dass Menschen herauskommen, um nach Essen zu suchen, und sie töten, dasselbe mit dem Krankenhauspersonal machen… wenn 80 % aller Gebäude dem Erdboden gleichgemacht wurden, wenn 2 Millionen Menschen im Grunde keine Nahrung und kein Wasser haben. Wir stehen im Moment auf Todeswache für alle zwei Millionen Menschen, die unter erstaunlichen Bedingungen überleben. Das ist ein Spiel wie Fisch in der Tonne…

… Es ist ein schwieriges Gespräch, aber ich denke, es ist wirklich wichtig, die Fakten klar zu machen, und sie sind so klar wie der Tag. Sie erscheinen jeden Tag auf unseren Computerbildschirmen und iPhones und zeigen, dass unschuldige Menschen gerade jetzt abgeschlachtet werden. Ja, dieser Konflikt hat eine lange Vorgeschichte, die es in jeder völkermörderischen Situation gibt, es gibt immer eine Vorgeschichte von Konflikten, eine Vorgeschichte von „wie du mir, so ich dir“ und so weiter, aber der größte Teil davon geht auf die Zeit vor der Gründung des Staates Israel zurück, denn Israel wurde auf der Grundlage enormer ethnischer Säuberungen und Gewalt gegründet, die wirklich lange vor der Ausrufung des Staates Israel begann. Es gab eine sehr gezielte Bewegung, die jüdische Flüchtlinge, die verzweifelt und traumatisiert waren, in die Flucht trieb und die verdeutlicht, warum es nicht gerechtfertigt ist, selbst einen Völkermord zu begehen.

Es gibt keinen Zweifel an den Gräueln, die den Juden lange vor dem Holocaust zugefügt wurden. Meine Familie kam hierher, weil sie vor Pogromen in Russland und Polen floh. (Hervorhebung hinzugefügt).

Wie Dr. Stein behauptet, basierte die Gründung des Staates „Israel“ auf „enormen ethnischen Säuberungen und Gewalt“. Dieses zionistische Kolonial- und Siedlerprojekt wurde durch die britische Besatzung Palästinas zwischen 1920 und 1948 eingeleitet. Wie Professor Rashid Khalidi dargelegt hat, wurde die militärische Zerschlagung der einheimischen palästinensischen Bevölkerung von den britischen Imperialisten initiiert und den zionistisch-jüdischen Kolonisatoren beigebracht. Die meisten ethnischen Säuberungen und Gewalttaten, von denen Dr. Stein spricht, wurden also von den zionistischen Siedlern unter der Aufsicht der britischen Herrscher begangen.

Joe Rogan, der weltberühmte Podcaster und Kampfsportler, brachte dieses Paradoxon zum Ausdruck, als er einen angeblichen Komiker und antiarabischen, antimuslimischen Fanatiker, Kurt Metzger, zu Gast hatte,

„Aber die ganze Sache ist so, dass sie [die zionistischen Kolonialmächte] immer sagen, dass sie nur die Hamas ins Visier nehmen und alle anderen ein Opfer sind. Nun, wenn diese Leute einfach nur unbewaffnete Zivilisten sind, die alleine spazieren gehen, und man sie einfach mit Robotern vom Himmel schießt…. Das ist verrückt, und niemand weiß, was er jetzt denken soll, denn wenn man nicht darüber reden kann, wenn man nicht sagen kann, dass das real ist, dann sagt man, dass Völkermord in Ordnung ist, solange wir es tun…wenn man das aus der Perspektive von jemandem sagt, der buchstäblich den Holocaust erlebt hat, oder dein Volk, dein Stamm hat den… Holocaust durchgemacht hat und jetzt bereit ist, das zu tun…das ist so verrückt, das ist so schwer vorstellbar, dass jemand, dessen Kultur, dessen Land offiziell gegründet wurde in den Jahren 47, 48, 48, okay, offiziell gegründet, also das ist so neu und ihr seid bereit, das zu tun, was euch angetan wurde, was euch zu der Überzeugung gebracht hat, dass ihr euer eigenes Land gründen müsst. “ (Hervorhebung hinzugefügt).

Man sollte Herrn Rogan dafür loben, dass er Minister Farrakhan nacheifert, aber er irrt sich, wenn es darum geht, warum der zionistische Staat 1948 gegründet wurde. Das heutige „Israel“ hat seine Wurzeln in der 1917 veröffentlichten Balfour-Erklärung des britischen Empire und nicht im Holocaust. Ohne Rücksicht auf die einheimische arabische Bevölkerung Palästinas, die weit über 90 % ausmachte, schuf der britische Imperialismus einzig und allein die kolonialen, sozialen und militärischen Bedingungen für die ethnische Säuberung Palästinas, von der Dr. Stein sprach. Die Zionisten, die 1948 den Staat gründeten, waren überwiegend europäische Kolonialherren, die in den Jahrzehnten zuvor nach Palästina gekommen waren. Als das britische Empire die Erklärung abgab, betrug der Anteil der jüdischen Bevölkerung in Palästina weniger als 10 %. Es sollte Herrn Rogan und anderen nicht entgehen, dass, obwohl der Holocaust später zur Rechtfertigung der Gründung des zionistisch-kolonialen Gebildes herangezogen wurde, das kaiserliche Großbritannien entschlossen war, das koloniale Projekt in Palästina trotzdem zu verwirklichen.

Alle drei, Freeman, Stein und Rogan, erkennen heute das gleiche historische Paradox an, von dem Minister Farrakhan in den 1980er Jahren sprach. Sie alle erkennen wie der Minister an, dass das jüdische Volk Opfer des Antisemitismus war und unermesslich gelitten hat. Und wie der Minister sind sie entsetzt darüber, dass ein Gebilde, das behauptet, im Namen des jüdischen Volkes zu existieren, die Palästinenser unterdrückt und derzeit einen Völkermord an ihnen begeht. Doch das sollte niemanden überraschen, denn schließlich ist „Israel“ ein von Großbritannien initiiertes koloniales Siedlerprojekt, und die meisten kolonialen Projekte in der Ära des westlichen Imperialismus sind völkermörderisch. Wie einer der Initiatoren und Verfechter des zionistischen Kolonialismus, der Völkermord befürwortende, weiße Vorherrscher und Imperialist Winston Churchill, 1937 über Palästina behauptete:

„Ich gebe nicht zu, dass der Hund in der Krippe das letzte Recht auf die Krippe hat, auch wenn er dort schon sehr lange liegt… Ich gebe zum Beispiel nicht zu, dass den Indianern in Amerika oder den Schwarzen in Australien großes Unrecht angetan wurde… Ich glaube nicht, dass die Indianer das Recht hatten zu sagen: ‚Der amerikanische Kontinent gehört uns, und wir wollen nicht, dass diese europäischen Siedler hierher kommen‘. Sie hatten weder das Recht, noch hatten sie die Macht dazu.

Churchill benutzte diese Analogie eindeutig, um seine Verachtung und Verurteilung der einheimischen Palästinenser zum Ausdruck zu bringen, in der Hoffnung, dass sie schließlich das Schicksal der „roten Indianer“ in Amerika und der „schwarzen Menschen“ in Australien teilen würden.

Abschließend und angesichts des barbarischen Völkermords im Gazastreifen von heute: Können alle Kritiker von Minister Louis Farrakhan aus den 1980er und 1990er Jahren zugeben, dass ihnen die Wahrnehmung des Ministers fehlte und dass er Recht hatte mit dem zionistischen Kolonial- und Siedlerprojekt, d. h. „Israel“, das heute in den Augen des größten Teils der Welt außerhalb der Vereinigten Staaten, Deutschlands und natürlich Großbritanniens als völkermörderische, koloniale Monstrosität entlarvt ist?

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Autor von „Entlarvung des Mythos von Amerikas Pudel“.

Übersetzt mit Deepl.com

