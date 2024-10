https://www.middleeastmonitor.com/20241025-europes-silence-on-gaza-arts-community-faces-criticism/



Europas Schweigen zu Gaza: Kunstszene in der Kritik

25. Oktober 2024

Die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest, der am 11. Mai stattfindet, wird in Malmö, Schweden, wo die Veranstaltung am 9. Mai 2024 stattfindet, kritisiert. [Atila Altuntaş – Anadolu Agency]

von Anadolu Agency

Europas Kultur-, Kino- und Kunstszene schweigt weitgehend zu Israels Vorgehen in Gaza, wo Israel in internationalen Gerichtsverfahren des Völkermords an den Palästinensern beschuldigt wird.

Anadolu’s Serie „Stille Unterstützer des israelischen Völkermords in Europa“ zeigt, wie die europäische Kulturindustrie Israels Haltung unterstützt und oft Druck auf Künstler ausübt, die sich mit Palästina solidarisieren.

Westliche Kulturinstitutionen und Festivals rechtfertigen Israels Vorgehen in Gaza und schaffen so einen systematischen Mechanismus, der palästinensische Solidarität in der Kunst unterdrückt.

In Europa ignorieren Kultur- und Kunstkreise den Völkermord und die humanitäre Krise in Gaza weitgehend. Künstler, die versuchen, Palästina zu unterstützen, müssen mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes, Zensur auf Festivals und anderen Sanktionen rechnen.

Kontroverse bei den Berliner Filmfestspielen

Solidaritätsbekundungen mit Palästina während der Abschlussfeier der Berliner Filmfestspiele riefen eine Gegenreaktion deutscher Politiker hervor.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth verurteilte die Reden als „schrecklich einseitig gegen Israel“. Berlins Kultursenator Joe Chialo bezeichnete sie als „arrogante antiisraelische Propaganda“, drohte mit Ermittlungen und erklärte, sie „habe auf Berliner Bühnen nichts zu suchen“.

Der israelische Regisseur Yuval Abraham, der sich mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert sah, antwortete: „Solche Anschuldigungen schmälern den Wert des Begriffs ‚Antisemitismus‘ und gefährden jüdische Leben.“

Beim Amsterdamer Filmfestival zogen sich 12 Dokumentarfilmer zurück, nachdem palästinensische Proteste verurteilt worden waren, während der Film des palästinensisch-jordanischen Regisseurs Darin J. Sallam vom Bristol Palestine Film Festival entfernt wurde.

„Schweigen ist Mittäterschaft … diese feigen Handlungen … machen sie zu Mittätern des andauernden Völkermords“, bemerkte Sallam.

Verbot von Flaggen beim Eurovision Song Contest

Beim Eurovision Song Contest in Malmö, Schweden, vom 7. bis 11. Mai waren palästinensische Flaggen verboten, was zu Protesten gegen die Teilnahme Israels führte.

Michelle Roverelli, Kommunikationsdirektorin der Europäischen Rundfunkunion (EBU), rechtfertigte die Einschränkung, indem sie nur National- und Regenbogenfahnen zuließ.

Laut der schwedischen Nachrichtenagentur TT beschlagnahmte das Sicherheitspersonal palästinensische Flaggen oder Banner mit politischen Botschaften.

Trotz des Ausschlusses Russlands aufgrund seiner Invasion in der Ukraine verteidigte die EBU die Teilnahme Israels. Menschenrechtsgruppen bezeichneten dies als „Doppelmoral“, da die irische Finalistin Bambie Thug unter Druck gesetzt wurde, ihre Körperbemalung mit den Worten „Waffenstillstand“ und „Freiheit“ zu entfernen.

Hollywood-Sanktionen gegen pro-palästinensische Künstler

Die palästinenserfreundliche Haltung der Oscar-Preisträgerin Susan Sarandon führte dazu, dass sie von ihrer Agentur United Talent Agency (UTA) fallen gelassen wurde. In ähnlicher Weise wurde Scream-Star Melissa Barrera aufgrund ihrer Social-Media-Beiträge aus einem Film entfernt.

Barrera, der Star von Scream VII, wurde von Spyglass Media entlassen, weil sie die Handlungen Israels auf Instagram als „Völkermord“ bezeichnet hatte. Sie stellte klar: „Ich verurteile sowohl Antisemitismus als auch Islamophobie, werde aber weiterhin meine Stimme für die Menschenrechte erheben.“

Vanity Fair schnitt die Anstecknadel mit der palästinensischen Flagge des australischen Schauspielers Guy Pearce heraus, während die Bridgerton-Star Nicola Coughlan offenbarte, dass sie darauf hingewiesen wurde, dass die Unterstützung Palästinas ihre Karriere gefährden könnte.

Widerstandsbotschaften von Künstlern trotz Unterdrückung

Trotz schwerer Sanktionen unterstützen einige Künstler weiterhin Palästina.

Das Model Bella Hadid berichtete, dass sie wegen pro-palästinensischer Beiträge mehrere Markenverträge verloren habe, und erklärte: „Ich werde weiterhin eine Stimme für das palästinensische Volk sein, koste es, was es wolle.“

Der britische Musiker Roger Waters nannte ähnliche Gründe für Konzertabsagen in Deutschland und bezeichnete die Unterstützung für Palästina als ‚Karriereselbstmord in der Kunstwelt‘.

Der britische Regisseur Ken Loach kritisierte bei der Verleihung der BAFTA Awards 2024 das Vorgehen Israels in Palästina, was von Befürwortern der Meinungsfreiheit kritisiert wurde.

Der Europäische Schriftstellerverband veröffentlichte einen Bericht, in dem es heißt: „Die Normalisierung der Absage von Veranstaltungen palästinensischer Autoren auf Buchmessen und die Androhung der Abschiebung von Kritikern Israels durch Deutschland veranschaulichen deutlich den anhaltenden Druck auf Intellektuelle.“

“Der schlimmste Völkermord, den wir je in unserem Leben gesehen haben“

Auf dem Filmfestival in Venedig brachte der japanisch-amerikanische Regisseur Neo Sora seine Solidarität mit Palästina zum Ausdruck und kommentierte die pro-israelische Haltung in der Kunstwelt.

Während der Arbeit an seinem ersten Spielfilm am 7. Oktober erklärte Sora: „Es war wirklich schwierig, weiterhin die Motivation aufzubringen, den Film fertigzustellen, denn angesichts eines so extremen Live-Stream-Völkermords … wahrscheinlich des schlimmsten Völkermords, den wir je in unserem Leben gesehen haben.“

Er fügte hinzu: „Ich wusste nicht, ob ich weiterhin Filme machen kann, denn was bringt es, Geschichten über Menschenwürde und Menschlichkeit zu erzählen, wenn wir mit … schrecklicher Gewalt konfrontiert sind.“

Sora berichtete auch von seinen Erfahrungen bei den Filmfestspielen von Venedig, wo er ein Palästinensertuch und eine palästinensische Flagge trug: ‚Die Leute im Publikum riefen: ,Befreit Palästina‘ … Das arabische und japanische Publikum bedankte sich für die Solidarität.“

„Strukturelle Vorurteile in der amerikanischen Filmindustrie“

Sora kritisierte strukturelle Vorurteile in der amerikanischen Filmindustrie und merkte an: „In Amerika basiert sie sehr stark auf entweder privaten Investoren oder Unternehmen … Diese werden eher israelische Projekte unterstützen wollen als palästinensische.“

Er wies auch auf das mangelnde Bewusstsein in Japan für Palästina hin: ‚In meiner Heimat in Japan … wissen nur sehr wenige Menschen, was tatsächlich passiert.“

‘Völkermord zielt auch auf die kulturelle Identität der Palästinenser ab“

Sora wies auf Israels Angriffe auf die palästinensische Kultur hin und erklärte: „Ich denke, eine Sache, die durch diesen Völkermord geschehen ist, ist die Zerstörung … der kulturellen Identität Palästinas durch die Zerstörung dieser Archive und Institutionen und Museen und der Erinnerung.“

Er warnte vor dem militärischen Einsatz künstlicher Intelligenz durch Israel und fügte hinzu: “Wir haben unsere Kreativität, die wir für die Schaffung von Kunst einsetzen sollten, für das Töten eingesetzt … wir werden als Menschen nicht überleben, wenn wir das nicht stoppen.“

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Monitor wider.

