Israels Krieg gegen den Journalismus

Von Chris Hedges

25. Oktober 2024

„Fang and Kill Journalism“ – von Mr. Fish

Israels Völkermord umfasst die drakonischste Zensur und den vorsätzlichen Mord an Journalisten seit der Schaffung des modernen Kriegsberichterstatters. Die Folgen werden katastrophal sein.

Es gibt etwa 4.000 ausländische Reporter, die in Israel akkreditiert sind, um über den Krieg zu berichten. Sie wohnen in Luxushotels. Sie nehmen an Hund-und-Pony-Shows teil, die vom israelischen Militär organisiert werden. In seltenen Fällen können sie von israelischen Soldaten bei Blitzbesuchen im Gazastreifen begleitet werden, wo ihnen angebliche Waffenlager oder Tunnel gezeigt werden, die nach Angaben des Militärs von der Hamas genutzt werden. Sie nehmen pflichtbewusst an täglichen Pressekonferenzen teil. Sie erhalten inoffizielle Briefings von hochrangigen israelischen Beamten, die ihnen Informationen zukommen lassen, die sich oft als unwahr herausstellen. Sie sind Israels unwissentliche und manchmal wissentliche Propagandisten, Stenografen für die Architekten von Apartheid und Völkermord, Hotelzimmer-Krieger. Bertolt Brecht nannte sie bissig die Sprecher der Sprecher.

Und wie viele ausländische Reporter gibt es in Gaza? Keinen einzigen.

Die palästinensischen Reporter in Gaza, die diese Lücke füllen, bezahlen oft mit ihrem Leben. Sie sind das Ziel von Mordanschlägen, die sich auch gegen ihre Familien richten. Nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten wurden in Gaza, im Westjordanland und im Libanon mindestens 128 Journalisten und Medienmitarbeiter getötet und 69 inhaftiert. Dies ist die tödlichste Zeit für Journalisten seit Beginn der Datenerhebung durch die Organisation im Jahr 1992.

Israel bombardierte am Freitag ein Gebäude im Südlibanon, in dem sieben Medienorganisationen untergebracht waren, und tötete dabei drei Journalisten von Al Mayadeen und Al Manar und verletzte 15 weitere. Seit dem 7. Oktober hat Israel im Libanon elf Journalisten getötet.

Der Kameramann von Al Jazeera, Fadi al-Wahidi, der Anfang des Monats im Jabalia-Flüchtlingslager im Norden des Gazastreifens von einem israelischen Scharfschützen in den Hals geschossen wurde, liegt im Koma. Israel hat ihm die Genehmigung verweigert, sich außerhalb des Gazastreifens medizinisch behandeln zu lassen. Wie die meisten der angegriffenen Journalisten, darunter auch seine ermordete Kollegin Shireen Abu Akleh, trug er einen Helm und eine Splitterschutzweste, die ihn als Pressevertreter auswiesen.

Das israelische Militär hat sechs palästinensische Journalisten in Gaza, die für Al Jazeera arbeiten, als „Terroristen“ gebrandmarkt.

„Diese sechs Palästinenser gehören zu den letzten Journalisten, die den israelischen Angriff in Gaza überlebt haben“, sagte Francesca Albanese, Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die besetzten palästinensischen Gebiete. ‚Sie zu ‘Terroristen‘ zu erklären, klingt wie ein Todesurteil.“

Das Ausmaß und die Grausamkeit des israelischen Angriffs auf die Medien stellen alles in den Schatten, was ich in meinen zwei Jahrzehnten als Kriegsberichterstatter erlebt habe, auch in Sarajevo, wo serbische Scharfschützen regelmäßig auf Reporter zielten. 23 Journalisten wurden in Kroatien, Bosnien und Herzegowina während der Jugoslawienkriege zwischen 1991 und 1995 getötet. 22 wurden getötet, als ich über den Krieg in El Salvador berichtete. Im Zweiten Weltkrieg wurden 68 Journalisten getötet und in Vietnam waren es 63. Aber anders als in Gaza, Bosnien und El Salvador wurden Journalisten in der Regel nicht gezielt angegriffen.

Israels Angriff auf die Pressefreiheit ist anders als alles, was wir seit William Howard Russell, dem Urvater der modernen Kriegsberichterstattung, erlebt haben, der Berichte aus dem Krimkrieg zurückschickte. Sein Angriff auf Journalisten ist eine Klasse für sich.

Der Abgeordnete James P. McGovern und 64 weitere Mitglieder des Repräsentantenhauses schickten einen Brief an Präsident Joseph Biden und Außenminister Antony Blinken, in dem sie dazu aufriefen, dass die Vereinigten Staaten darauf drängen sollten, dass Israel US-amerikanischen und internationalen Journalisten ungehinderten Zugang gewährt. Im Juli unterzeichneten über 70 Medien- und zivilgesellschaftliche Organisationen einen offenen Brief, in dem sie Israel aufforderten, ausländischen Reportern die Einreise nach Gaza zu gestatten.

Israel hat sich nicht gerührt. Das Einreiseverbot für internationale Journalisten nach Gaza bleibt bestehen. Der Völkermord schreitet voran. Täglich werden Hunderte palästinensische Zivilisten getötet und verwundet. Im Oktober tötete Israel mindestens 770 Palästinenser im Norden des Gazastreifens. Israel spinnt seine Lügen und Erfindungen, von der Hamas, die Palästinenser als menschliche Schutzschilde benutzt, über Massenvergewaltigungen und enthauptete Babys bis hin zu einer gefangenen Presse, die sie sklavisch verbreitet. Wenn die Lügen aufgedeckt werden, oft Wochen oder Monate später, hat sich der Medienzyklus weiterbewegt und nur wenige nehmen Notiz davon.

Die umfassende Zensur und Ermordung von Journalisten durch Israel wird unheilvolle Folgen haben. Sie untergräbt den ohnehin geringen Schutz, den wir als Kriegsberichterstatter einst hatten, noch weiter. Sie sendet eine unmissverständliche Botschaft an jede Regierung, jeden Despoten oder Diktator, der seine Verbrechen verschleiern will. Sie läutet, wie der Völkermord selbst, eine neue Weltordnung ein, in der Massenmord normalisiert wird, totalitäre Zensur zulässig ist und Journalisten, die versuchen, die Wahrheit aufzudecken, eine sehr kurze Lebenserwartung haben.

Israel, mit der uneingeschränkten Unterstützung der US-Regierung, entzieht der Pressefreiheit die letzten Fetzen.

Wer Krieg führt, egal welchen, versucht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Sie umwerben die Reporter, die sie zähmen können, diejenigen, die sich vor Generälen verbeugen und, obwohl sie es nicht offen zugeben, versuchen, sich so weit wie möglich vom Kampfgeschehen fernzuhalten. Das sind die „guten“ Journalisten. Sie spielen gerne Soldat. Sie helfen begeistert bei der Verbreitung von Propaganda unter dem Deckmantel der Berichterstattung. Sie wollen ihren Teil zur Kriegsanstrengung beitragen, um Teil des Clubs zu sein. Leider stellen sie die Mehrheit der Medien in den Kriegen dar, über die ich berichtet habe.

Alle CNN-Journalisten, die über Israel und Palästina berichten, müssen ihre Arbeit vor der Veröffentlichung dem Jerusalemer Büro des Senders zur Überprüfung vorlegen, einem Büro, das sich an die Regeln der israelischen Militärzensur halten muss.

Diese domestizierten Journalisten und Nachrichtenorganisationen sind, wie Robert Fisk betonte, „Gefangene der Sprache der Macht“. Sie plappern pflichtbewusst das offizielle Vokabular nach – „Terroristen“, „Friedensprozess“, „Zweistaatenlösung“ und „Israels Recht, sich zu verteidigen“.

Die New York Times, The Intercept, schreibt, dass „Journalisten, die über den Krieg Israels gegen den Gazastreifen berichten, angewiesen wurden, die Verwendung der Begriffe ‚Völkermord‘ und ‚ethnische Säuberung‘ einzuschränken und die Verwendung des Begriffs ‚besetztes Gebiet‘ bei der Beschreibung palästinensischen Landes zu ‚vermeiden‘, wie aus einer Kopie eines internen Memos hervorgeht, das The Intercept erhalten hat.“

„Das Memo weist Reporter außerdem an, das Wort Palästina nur in sehr seltenen Fällen zu verwenden und den Begriff „Flüchtlingslager“ zu vermeiden, wenn sie Gebiete im Gazastreifen beschreiben, die historisch von vertriebenen Palästinensern besiedelt wurden, die während früherer israelisch-arabischer Kriege aus anderen Teilen Palästinas vertrieben wurden“, berichtet The Intercept. “Die Gebiete werden von den Vereinten Nationen als Flüchtlingslager anerkannt und beherbergen Hunderttausende registrierte Flüchtlinge.“

„Es gibt keinen Kampf zwischen Macht und Medien“, so Fisk. “Durch die Sprache sind wir zu ihnen geworden.“

General a. D. David Petraeus, einer der Autoren des US-amerikanischen Handbuchs zur Aufstandsbekämpfung von 2006, das von US- und NATO-Truppen in Afghanistan verwendet wurde, argumentiert, dass es wichtiger sei, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass man gewinnt – selbst wenn man, wie in Afghanistan, in einem Sumpf gefangen ist – als militärische Überlegenheit. Die domestizierten Medien sind für die Durchführung dieser Täuschung von entscheidender Bedeutung.

Dann gibt es die echten Journalisten. Sie werfen ein Licht auf die Maschinerie der Macht. Sie sagen die Wahrheit, denn wie der Dichter Seamus Heaney sagte: „Es gibt so etwas wie Wahrheit, und sie kann gesagt werden.“ Sie machen die Grausamkeit, Verlogenheit und Kriminalität der Mächtigen öffentlich. Sie decken die Zusammenarbeit der domestizierten Medien auf.

Für die Mächtigen, die Kriegstreiber und die domestizierten Medien sind diese echten Journalisten der eigentliche Feind. Aus diesem Grund wurde Julian Assange 14 Jahre lang gnadenlos gejagt und verfolgt. WikiLeaks veröffentlichte ein 2.000 Seiten umfassendes Dokument des Verteidigungsministeriums, in dem britische Regierungsbeamte investigative Journalisten mit Terroristen gleichsetzten. Die Feindseligkeit ist nicht neu. Neu ist das Ausmaß des israelischen Angriffs auf den Journalismus.

Israel hat die Hamas nicht besiegt. Es hat die Hisbollah nicht besiegt. Es wird den Iran nicht besiegen. Aber es muss seine eigene Öffentlichkeit und den Rest der Welt davon überzeugen, dass es auf der Siegerstraße ist. Zensur und das Mundtotmachen von Journalisten, die Israels Kriegsverbrechen und das Leid, das Israel Zivilisten zufügt, aufdecken, haben für Israel Priorität.

Es wäre beruhigend, Israel als Sonderfall zu bezeichnen, als eine Nation, die unsere Werte nicht teilt, eine Nation, die wir trotz ihrer Gräueltaten unterstützen. Aber natürlich ist Israel ein Teil von uns selbst.

Wie der Dramatiker Harold Pinter sagte:

Die US-Außenpolitik könnte am besten wie folgt definiert werden: Leck mich am Arsch oder ich trete dir in den Kopf. So einfach und so grob ist das. Das Interessante daran ist, dass sie so unglaublich erfolgreich ist. Sie bedient sich der Strukturen der Desinformation, der Rhetorik und der Sprachverzerrung, die sehr überzeugend sind, aber eigentlich ein Lügenpaket darstellen. Es ist sehr erfolgreiche Propaganda. Sie haben das Geld, sie haben die Technologie, sie haben alle Mittel, um damit durchzukommen, und das tun sie auch.

Als Pinter den Nobelpreis für Literatur entgegennahm, sagte er: „Die Verbrechen der Vereinigten Staaten waren systematisch, konstant, bösartig, unbarmherzig, aber nur sehr wenige Menschen haben tatsächlich darüber gesprochen. Das muss man Amerika lassen. Es hat weltweit eine ziemlich klinische Machtausübung betrieben, während es sich als Kraft für das universelle Gute ausgab. Es ist ein brillanter, sogar witziger, höchst erfolgreicher Akt der Hypnose.“

Das größte Hindernis für die Massenhypnose Israels sind die palästinensischen Journalisten in Gaza. Deshalb ist die Tötungsrate so hoch. Deshalb sagen US-Beamte nichts. Auch sie hassen echte Journalisten. Auch sie verlangen, dass sich Reporter domestizieren, um wie Ratten von einem inszenierten Pressetermin zum nächsten zu huschen.

Die US-Regierung sagt und tut nichts, um die Presse zu schützen, weil sie Israels Kampagne gegen die Medien ebenso gutheißt wie den israelischen Völkermord in Gaza.

Journalisten sollen zusammen mit den Palästinensern ausgelöscht werden.

Teilen

Der Chris Hedges Report ist eine leserfinanzierte Publikation. Wenn Sie neue Beiträge erhalten und meine Arbeit unterstützen möchten, können Sie ein kostenloses oder kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …