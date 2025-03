Europas ukrainische Zwickmühle

https://www.counterpunch.org/2025/03/05/europes-ukrainian-predicament/

Binoy Kampmark

5. März 2025

Bildquelle: Christophe Licoppe / Europäische Union – CC BY 4.0

Die Ignoranz und Unzuverlässigkeit von Politikern hat etwas zutiefst Bewegendes. Manchmal kann sie sogar liebenswert sein. Angesichts der scheinbar großen Verwüstung, die der Angriff auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor der Presse im Oval Office am 28. Februar hinterlassen hat, fragten sich die Unterstützer der Kriegsanstrengungen Kiews: Was kommt als Nächstes? Wie können wir eine Niederlage der Ukraine durch Russland verhindern? Nachdem sie die Ukraine unverantwortlicherweise verhätschelt und verhätschelt und darauf bestanden hatten, dass sie mehr als nur eine sportliche Chance habe, den plumpen russischen Bären zu besiegen, der keine Anzeichen dafür zeigt, dass er sich zurückzieht und in den Winterschlaf geht, stehen sie nun ohne Kriegssponsor in den Vereinigten Staaten da.

Der frühere US-Präsident Joe Biden war mehr als bereit gewesen, die Kriegsmaschinerie durch Stellvertreter zu füttern, und hatte Selenskyj großzügig ausgestattet. Das Kriegskartell in Washington schnurrte vor Zufriedenheit, dass die Ukrainer die sterbenden und blutenden russischen Soldaten reinwaschen würden. Heuchelei und Rechthaberei waren im Überfluss vorhanden: Die Ukrainer waren Fußsoldaten, die in die Flagge der Zivilisation gehüllt waren und die Demokratie auf dem Ärmel trugen. Vorwürfe von russischer Seite, dass der ukrainische Nationalismus auch durch eine Geschichte faschistischer Neigungen verfälscht sei, wurden sofort abgewiesen. Ein Land, das bekanntermaßen von Kleptokraten regiert wird und eine lückenhafte, unterernährte Zivilgesellschaft hat, wurde als ein nach Westen blickender europäischer Staat neu gezeichnet, der von der orientalischen Barbarei des Ostens belagert wird.

Wenn Worte der Unterstützung als Waffen gezählt werden könnten, dann hätte Selenskyj nach seiner Schelte durch Präsident Donald Trump und seinen Stellvertreter J.D. Vance ein neues Arsenal zur Verfügung gehabt. Viele davon wurden von Staats- und Regierungschefs vorgebracht, die am 1. März auf Einladung des britischen Premierministers Keir Starmer im Lancaster House zusammenkamen. Starmer versprach seinerseits, dass Europa die Bemühungen der Ukraine weiterhin unterstützen und dem Land im Falle eines Friedensabkommens bei der Verbesserung seiner Verteidigung helfen werde, um sicherzustellen, dass „die Ukraine auf Munition, Finanzen und Ausrüstung zurückgreifen kann, um sich zu verteidigen“.

Der französische Präsident Emmanuel Macron versuchte, alle Zweifel auszuräumen, die durch die heftige Kritik im Oval Office entstanden waren. „Es gibt einen Aggressor: Russland. Es gibt ein Opfer: die Ukraine. Wir hatten Recht, der Ukraine vor drei Jahren zu helfen und Russland zu sanktionieren – und das auch weiterhin zu tun.“ Das „wir“ in diesem Fall, so Macron weiter, umfasse „Amerikaner, Europäer, Kanadier, Japaner und viele andere“.

Der künftige Kanzler Friedrich Merz erklärte ebenfalls, dass „wir in diesem schrecklichen Krieg niemals Angreifer und Opfer verwechseln dürfen“, und bekräftigte, dass „wir an der Seite der Ukraine stehen“. Die Außenministerin des Landes, Annalena Baerbock, hielt es für angebracht, darauf hinzuweisen, dass die Schlägerei im Oval Office „unterstreicht, dass ein neues Zeitalter der Schande begonnen hat“, und fügte hinzu, dass Russland standgehalten werden würde, „selbst wenn die USA ihre Unterstützung zurückziehen, damit es [die Ukraine] einen gerechten Frieden und keine Kapitulation erreichen kann“.

Andere Staats- und Regierungschefs sprachen sich unterstützend aus. Donald Tusk aus Polen: „Lieber [Selenskyj], liebe ukrainische Freunde, ihr steht nicht allein.“ Der Spanier Pedro Sánchez: „Ukraine, Spanien steht an deiner Seite.“ Der Kanadier Justin Trudeau: „[Wir] werden weiterhin an der Seite der Ukraine und der Ukrainer stehen, um einen gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen.“

Wenn sie nicht gerade aufstanden, kauerten viele dieser überschwänglich unterstützenden Staats- und Regierungschefs auf dem Boden und schlugen neckisch vor, eine militärische Unterstützungsgruppe zu bilden, die sich ohne Beteiligung der USA irgendwie formieren könnte. Dies würde die albern formulierte „Koalition der Willigen“ umfassen (als dieser Ausdruck 2003 verwendet wurde, verstießen die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Australien zusammen mit einem zusammengewürfelten Kollektiv gegen das Völkerrecht, indem sie in den Irak einmarschierten). Eine solche Koalition, die die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, träumerisch ins Auge gefasst hat, würde die Ukraine in ein „Stahlstachelschwein verwandeln, das für potenzielle Invasoren unverdaulich ist“.

Dieses einfallsreich dumme und rücksichtslos unverantwortliche Unterfangen trägt wenig dazu bei, die unersetzliche Rolle der USA in einer Reihe von Bereichen auszugleichen, nicht zuletzt bei der Haushaltsdeckung der NATO, verbunden mit dem Versprechen einer militärischen Intervention im Falle eines Angriffs auf einen Mitgliedstaat. Macron hat die NATO in Etappen als veraltet, als hirntote Kreatur bezeichnet, die man am besten abschafft. Aber diese Äußerungen haben, abgesehen von Berichten wie „NATO 2030“, zu nichts Nennenswertem geführt, das mit einer abwesenden USA zurechtkommen würde.

Die europäischen Staaten sind zudem vor dem Gipfel am 6. März gespalten, bei dem die EU angeblich etwa 20 Milliarden Euro für den Kauf von Raketen und Luftverteidigungsausrüstung für die Ukraine bewilligen wird. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán vertrat in einem Brief an den Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa, die Ansicht, dass die EU „dem Beispiel der Vereinigten Staaten folgen und direkte Gespräche mit Russland über einen Waffenstillstand und einen dauerhaften Frieden in der Ukraine aufnehmen sollte“.

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico war in seiner Antwort noch härter und schlug vor, die finanzielle und militärische Unterstützung für Kiew zu verweigern, wenn die Bemühungen um einen Waffenstillstand nicht fortgesetzt würden. Er lehnte Vorstellungen wie „Frieden durch Stärke“ ab, die von verschiedenen EU-Mitgliedern befürwortet werden. Fico bestand außerdem darauf, dass jede Einigung „ausdrücklich die Forderung enthalten muss, den Gastransit durch die Ukraine in die Slowakei und nach Westeuropa wieder zu ermöglichen“.

Vor diesem Hintergrund und angesichts der drückenden, erdrückenden Auswirkungen von Macht, nicht als Fantasie, sondern als verrohende Realität, müssen andere Optionen in Betracht gezogen werden. Angesichts ihres Mangels an Schlagkraft und Können spielen die europäischen Staaten, die jahrelang von der entkräftenden US-Milchquelle genährt wurden, einfach mit Spielzeugsoldaten. Irgendwann werden sie mitspielen müssen, wenn der Frieden in der Ukraine, wie sehr er auch in seiner Form verabscheut wird, erreicht werden soll.

Binoy Kampmark war Commonwealth-Stipendiat am Selwyn College in Cambridge. Er lehrt an der RMIT University in Melbourne. E-Mail: bkampmark@gmail.com

Übersetzt mit Deepl.com

