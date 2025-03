https://strategic-culture.su/news/2025/03/05/something-smelling-really-bad-among-the-peace-brokers-of-ukraine/



Irgendetwas stinkt gewaltig bei den Friedensvermittlern der Ukraine

Martin Jay

5. März 2025

Starmer predigt die Unterstützung einer freien und demokratischen Ukraine, während er jeden verfolgt, der nicht mit seinen Ansichten übereinstimmt oder sich in den sozialen Medien über den Zustand Großbritanniens beschwert.

Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass, wenn man Russland ausklammert und nur die drei Gruppen betrachtet, die um Krieg buhlen oder um Frieden winseln, niemand wirklich ehrlich über seine Absichten spricht. Ich habe bereits direkt angesprochen, dass Trump nicht sehr ehrlich ist, wenn er von Frieden spricht, da er die Mittel hat, ihn im Handumdrehen durchzusetzen, sich aber dafür entscheidet, auf Zeit zu spielen und auf Deals zu warten. Hier geht es nicht nur um Trump Basic, den wir alle gut kennen – wo ist der Deal? – sondern auch um Trump, der ein längeres Spiel mit Russland spielt und nach dem optimalen Punkt sucht. Trumps Meisterstück besteht immer darin, eine Krise zu schaffen und sich dann als die einzige Person auf dem Planeten zu positionieren, die in der Lage oder willens ist, sie zu lösen. Seine Persönlichkeit steht immer an erster Stelle.

Und so muss der Stunt im Weißen Haus im richtigen Kontext gesehen werden. Zelensky war nicht ehrlich, als er überhaupt erst ins Weiße Haus kam, da man glaubte, er würde sich mit Trump und JD Vance treffen, um ein Mineralienabkommen zu unterzeichnen, dem er zugestimmt hatte und von dem er sich im Vorfeld des Besuchs mehrmals zurückgezogen hatte. Dies wurde deutlich, als er sich hinter verschlossenen Türen mit Trump traf, und so bestand der Plan B darin, Selenskyj in eine Falle zu locken und ihn undankbar, arrogant und als völlig unfähig, einen Beitrag zu leisten, dastehen zu lassen. Aber was steckt wirklich hinter Selenskyjs Entscheidung? Wieder einmal sehen wir, wie die Marionette Selenskyj von anderen an den Fäden gezogen wird. Ist es ein Zufall, dass nur wenige Tage zuvor der britische Premierminister Keir Starmer im Weißen Haus eintrifft, wo er nur wenige Stunden zuvor im britischen Parlament ankündigt, dass die Verteidigungsausgaben erhöht werden, wie von Trump von den europäischen NATO-Mitgliedern gefordert? War es nur so, dass Starmer Trump gegenüber guten Willen zeigen musste, um überhaupt zu dem Treffen zu kommen, oder bereitete sich Starmer auf stürmischere Gewässer vor, wenn Trump endlich von den Gerüchten erfahren würde? Einigen Berichten zufolge hat Selenskyj alle Mineralrechte bereits an Großbritannien verkauft, also hat er die ganze Zeit ein Spiel mit Trump gespielt.

Aber es werden noch mehr Lügen und Spielchen kommen.

Wenn wir uns die europäischen Partner von Selenskyj ansehen, können wir dann ehrlich sagen, dass sie ehrlich zu der Öffentlichkeit sind, die sie gewählt hat? Während Macron eine Flugverbotszone ankündigt, sagt Starmer seinem eigenen Volk, dass Großbritannien seine eigenen Truppen in die Ukraine schicken wird. Ist die Welt verrückt geworden, oder meinen diese Staats- und Regierungschefs ihre Absichten tatsächlich ernst? Wie viele der britischen Soldaten, Flieger und Matrosen könnte Starmer tatsächlich von insgesamt knapp 150.000 in Uniform entsenden? In Wirklichkeit wahrscheinlich bestenfalls ein Drittel. Und vermutlich würde dieser Schritt ohne die Unterstützung der USA erfolgen, die sich heraushalten würden? Wenn das nicht die verrückteste Idee ist, dann folgt noch mehr Wahnsinn. Seit seiner Ankunft in Großbritannien zur Dringlichkeitssitzung der meisten EU-Staats- und Regierungschefs, die ihn unterstützen – darunter auch der türkische Präsident Erdogan – hat Selenskyj der Presse gegenüber einige sehr merkwürdige Dinge gesagt, während er diese riesigen Schecks für militärische Unterstützung entgegennimmt. Er spricht immer wieder davon, ein Friedensabkommen mit Russland zu erzielen.

Während Starmer sich darauf vorbereitet, britische Truppen in die Ukraine zu schicken, sperrt er weiterhin Menschen ein, die auf Facebook böse Nachrichten posten, insbesondere wenn sie seine eigenen Parteimitglieder verunglimpfen – eine Ironie, die nur Joe Stalin zu schätzen wissen würde, da sie direkt aus dem Handbuch für Diktatoren stammt. Starmer predigt die Unterstützung einer freien und demokratischen Ukraine, während er jeden verfolgt, der nicht mit seinen Ansichten übereinstimmt oder sich in den sozialen Medien über den Zustand Großbritanniens beschwert. In Wirklichkeit unterstützt ein Despot einen anderen, und es ist schwer vorstellbar, wie lange das gut gehen kann, wenn Leichensäcke nach Großbritannien zurückgebracht werden, während Rentner von Polizisten in Zivil zu Hause aufgesucht und mit Gefängnis bedroht werden – oder mit noch mehr Kürzungen für die Armen. Natürlich werden die Leichensäcke durch einen geschmacklosen Deal zwischen der Regierung und der britischen Presse vertuscht, so wie im Vorfeld so viele „No-Go-Zonen“ vereinbart wurden. Aber der Bürgerjournalismus wird sie bloßstellen, da die Familien nicht schweigen werden. Starmer und Macron scheinen zu glauben, dass europäische Soldaten auf ukrainischem Boden jedes Abkommen zwischen den USA und Russland außer Kraft setzen werden, so wie Churchill einst einige Tricks anwendete, um die USA in den Zweiten Weltkrieg zu ziehen. Der Schachzug von Starmer ist so idiotisch, dass sich viele fragen, ob er vom Mossad oder den Obamas gesteuert wird, und er stammt aus demselben Lager, das von Anfang an so viele schlechte Vorhersagen getroffen hat – nämlich die russischen Sanktionen.

Es gibt nur eine Schlussfolgerung, obwohl sie Trump und Putin zwei Optionen lässt, die beide nicht besonders erbaulich sind. Erstens: Die Europäer mit ihrem Vorhaben fortfahren zu lassen und den Zusammenbruch der NATO als glaubwürdige Organisation, die ihre Finanzierung wert ist, zu beobachten; oder zweitens: Selensky den Boden unter den Füßen wegzuziehen und Präsidentschaftswahlen zu erzwingen, bei denen Trump natürlich seine eigene Marionette als Ersatz für den Amtsinhaber einsetzen wird. Starmer begeht den großen Fehler anzunehmen, dass britische Truppen nicht an die Front geschickt werden müssen, sondern Kiew umzingeln können, um Zelensky politische Unterstützung zu zeigen. Doch jeden Tag werden russische Truppen an Boden gewinnen und näher an die ukrainische Hauptstadt heranrücken. Für Trump wird es natürlich schwieriger sein, einen Regimewechsel zu versuchen, wenn ein starkes Kontingent europäischer Soldaten vor Ort ist, da das Außenministerium und all seine schmutzigen Tricks normalerweise nicht auf solchen Widerstand stoßen. Ist Zelenskys Mantra „Wir wollen Frieden“ ein Trick, um Zeit für die Wiederaufrüstung zu gewinnen? Wahrscheinlich. Monty Python hätte viel Spaß mit diesen Clowns gehabt. Gesegnet seien die Friedensstifter.

