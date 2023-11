https://www.middleeastmonitor.com/20231117-forever-war-israel-risks-a-long-bloody-insurgency-in-gaza/

Angehörige eines Opfers, das bei den israelischen Luftangriffen ums Leben gekommen ist, tragen einen Leichnam aus der Leichenhalle des Nasser-Krankenhauses zur Beerdigungszeremonie, während die Angriffe der israelischen Armee in Khan Yunis, Gaza, am 14. November 2023 andauern [Mustafa Hassona – Anadolu Agency].

Ewiger Krieg? Israel riskiert einen langen, blutigen Aufstand in Gaza

von Reuters

17. November 2023

Israel riskiert einen langen und blutigen Aufstand, wenn es die Hamas besiegt und den Gazastreifen besetzt, ohne einen glaubwürdigen Nachkriegsplan für den Abzug seiner Truppen und die Schaffung eines palästinensischen Staates zu haben, so amerikanische und arabische Beamte, Diplomaten und Analysten.

Keine der bisher von Israel, den Vereinigten Staaten und den arabischen Staaten vorgebrachten Ideen für die Nachkriegsverwaltung des Gazastreifens konnte sich durchsetzen, so zwei US-amerikanische und vier regionale Beamte sowie vier Diplomaten, die mit den Gesprächen vertraut sind, was Befürchtungen aufkommen lässt, dass das israelische Militär in eine langwierige Sicherheitsoperation verwickelt werden könnte.

Während Israel seine Kontrolle über den nördlichen Gazastreifen verschärft, befürchten einige Beamte in Washington und den arabischen Hauptstädten, dass es die Lehren aus den US-Invasionen im Irak und in Afghanistan ignoriert, als auf rasche militärische Siege jahrelange gewalttätige Auseinandersetzungen folgten.

Wenn die von der Hamas geführte Regierung im Gazastreifen gestürzt, die Infrastruktur zerstört und die Wirtschaft ruiniert wird, könnte die Radikalisierung der wütenden Bevölkerung zu einem Aufstand führen, der sich gegen die israelischen Truppen in den engen Straßen der Enklave richtet, sagen Diplomaten und Beamte.

VIEW: Von Grund auf neu: „Groß-Israel

Israel, die USA und viele arabische Staaten sind sich einig, dass die Hamas gestürzt werden sollte, nachdem sie am 7. Oktober einen grenzüberschreitenden Angriff gestartet hatte, bei dem etwa 1.200 Menschen getötet und rund 240 Geiseln genommen wurden. Es besteht jedoch kein Konsens darüber, was an ihre Stelle treten soll.

Arabische Länder und westliche Verbündete haben erklärt, dass eine wiederbelebte Palästinensische Autonomiebehörde (PA) – die teilweise das Westjordanland regiert – ein natürlicher Kandidat ist, um eine größere Rolle im Gazastreifen zu spielen, in dem etwa 2,3 Millionen Menschen leben.

Die Glaubwürdigkeit der Behörde, die von der Fatah-Partei des 87-jährigen Präsidenten Mahmoud Abbas geführt wird, wurde jedoch durch den Verlust der Kontrolle über den Gazastreifen an die Hamas in einem Konflikt im Jahr 2007, durch ihr Versagen, die Ausbreitung israelischer Siedlungen im Westjordanland zu stoppen, und durch Vorwürfe weit verbreiteter Korruption und Inkompetenz unterminiert.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte am Wochenende, die Palästinensische Autonomiebehörde solle in ihrer derzeitigen Form nicht die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen. Das israelische Militär sei die einzige Kraft, die in der Lage sei, die Hamas auszuschalten und sicherzustellen, dass der Terrorismus nicht wieder auftauche. Nach den Äußerungen Netanjahus betonten israelische Beamte, dass Israel nicht die Absicht habe, den Gazastreifen zu besetzen.

Mohammed Dahlan, der Sicherheitschef der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) für den Gazastreifen war, bis diese die Kontrolle über den Streifen an die Hamas verlor, und der als künftiger Leiter einer Nachkriegsregierung vorgeschlagen wurde, sagte, Israel irre sich, wenn es glaube, dass eine Verschärfung seiner Kontrolle über den Gazastreifen den Konflikt beenden würde.

Israel ist eine Besatzungsmacht und das palästinensische Volk wird es wie eine Besatzungsmacht behandeln

sagte Dahlan in seinem Büro in Abu Dhabi, wo er jetzt lebt.

Keiner der Hamas-Führer oder Kämpfer wird sich ergeben. Sie werden sich selbst in die Luft sprengen, aber sie werden sich nicht ergeben.

Diplomaten und arabischen Beamten zufolge hat Dahlan die Unterstützung der einflussreichen Vereinigten Arabischen Emirate für die Leitung einer Nachkriegsverwaltung in Gaza. Er sagte jedoch, dass niemand, und schon gar nicht er, ein zerstörtes und zerrüttetes Gebiet regieren wolle, ohne dass ein klarer politischer Weg in Sicht sei.

„Ich habe keine Vision von Israel, Amerika oder der internationalen Gemeinschaft gesehen“, sagte Dahlan und forderte Israel auf, den Krieg zu beenden und ernsthafte Gespräche über eine Zwei-Staaten-Lösung aufzunehmen.

US-Präsident Joe Biden warnte Netanjahu am Mittwoch, dass eine Besetzung des Gazastreifens „ein großer Fehler“ wäre. Bislang haben die USA und ihre Verbündeten keinen klaren Fahrplan Israels für seine Rückzugsstrategie aus dem Gazastreifen gesehen, der über das erklärte Ziel der Auslöschung der Hamas hinausgeht, sagen Diplomaten. US-Beamte drängen Israel auf realistische Ziele und einen Plan, wie diese erreicht werden sollen.

Die israelische Regierung reagierte nicht auf Anfragen zu ihrem Plan für die Zeit nach dem Krieg in Gaza. Israels Operation im Gazastreifen, die als Vergeltungsmaßnahme für den Angriff vom 7. Oktober eingeleitet wurde, hat nach Angaben der Vereinten Nationen und des Roten Halbmonds bisher mehr als 11.000 Menschen getötet und mehr als 1 Million Menschen obdachlos gemacht.

Einige US-Beamte betonen zwar das Recht Israels, sich selbst zu verteidigen, sind jedoch besorgt, dass eine hohe Zahl von Opfern unter der Zivilbevölkerung weitere Palästinenser radikalisieren und neue Kämpfer in die Arme der Hamas oder künftiger militanter Gruppen treiben könnte, die an deren Stelle treten könnten, so eine mit der US-Politik vertraute Quelle.

Mehr als ein Dutzend von Reuters befragte Bewohner des Gazastreifens sagten, die israelische Invasion bringe eine neue Generation von Kämpfern hervor. Abu Mohammad, 37, ein Beamter aus dem Flüchtlingslager Jabalya, sagte, er würde lieber sterben als sich der israelischen Besatzung zu stellen.

„Ich gehöre nicht zur Hamas, aber in Zeiten des Krieges sind wir alle ein Volk, und wenn sie die Kämpfer erledigen, werden wir die Gewehre in die Hand nehmen und kämpfen“, sagte er gegenüber Reuters, wobei er aus Angst vor Repressalien seinen vollen Namen nicht nennen wollte. „Die Israelis mögen den Gazastreifen besetzen, aber sie werden sich niemals sicher fühlen, nicht einen Tag lang“.

Gespräche unter Führung der USA

Die Gespräche Washingtons mit der Palästinensischen Autonomiebehörde, anderen palästinensischen Akteuren und Verbündeten, darunter Ägypten, Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Katar, über einen Nachkriegsplan für den Gazastreifen befinden sich noch in der Anfangsphase, so zwei US-Beamte, die anonym bleiben wollten.

„Wir sind sicherlich noch nicht so weit, diese Vision unseren regionalen Partnern zu verkaufen, die letztendlich damit leben oder sie umsetzen müssen“, sagte ein hoher US-Beamter.

Biden hat zwar darauf bestanden, dass der Krieg mit einer „Vision“ für eine Zweistaatenlösung enden muss – die den Gazastreifen und das Westjordanland zu einem palästinensischen Staat vereinen würde -, aber er und seine hochrangigen Berater haben weder konkrete Vorschläge gemacht, wie sie dies erreichen wollen, noch eine Wiederaufnahme der Gespräche vorgeschlagen.

Einige Experten sehen jegliche Bemühungen um eine Wiederaufnahme der Verhandlungen als aussichtslos an, nicht zuletzt wegen der verbitterten Stimmung der Israelis über die Gräueltaten der Hamas vom 7. Oktober und der Palästinenser aufgrund der israelischen Vergeltungsmaßnahmen in Gaza.

„Zu den vielen Tragödien des Hamas-Terroranschlags gehört, dass er die palästinensische Sache für einen souveränen, unabhängigen Staat grundlegend unterminiert und zurückgeworfen hat“, sagte Jonathan Panikoff, der ehemalige stellvertretende nationale Geheimdienstbeauftragte der US-Regierung für den Nahen Osten, der jetzt beim Think Tank Atlantic Council arbeitet.

Einer Person, die mit der Angelegenheit vertraut ist, zufolge könnte sich Biden für eine bescheidenere Initiative entscheiden, die auch einen Weg zur Wiederaufnahme der Verhandlungen aufzeigen könnte. Bidens Berater sind sich darüber im Klaren, dass Netanjahu und seine rechtsextreme Koalition, die eine palästinensische Staatlichkeit ablehnt, wenig Interesse an einer Wiederaufnahme der Gespräche haben.

Da Biden im nächsten Jahr seine Wiederwahl anstrebt, möchte er die israelfreundlichen Wähler nicht verprellen, indem er Netanjahu zu Zugeständnissen an die Palästinenser drängt.

US-Außenminister Antony Blinken erläuterte letzte Woche in einer Rede in Tokio die roten Linien Washingtons in Bezug auf den Gazastreifen und erklärte, die Regierung sei gegen die Zwangsumsiedlung von Palästinensern aus dem Gebiet, gegen jede Verkleinerung des Gebiets, gegen seine Besetzung oder Blockade durch Israel. Er sagte auch, das Gebiet dürfe nicht zu einer Plattform für den Terrorismus werden.

Blinken hat wiederholt erklärt, dass Washington eine „wiederbelebte“ Palästinensische Autonomiebehörde wünscht, die letztlich den Gazastreifen verwaltet und dessen Verwaltung mit der des Westjordanlandes vereint.

Unter Abbas – der die Autonomiebehörde seit 2005 leitet – hat ihre Glaubwürdigkeit in dem Maße abgenommen, in dem das Versprechen eines Weges zu einer Zweistaatenlösung, wie sie im Friedensabkommen von Oslo 1993 skizziert wurde, schwächer geworden ist.

Diese Dynamik muss sich ändern, sagen US-Beamte. Ein Führungswechsel innerhalb der Palästinensischen Autonomiebehörde könnte möglich sein, wobei Abbas vielleicht in einer Ehrenrolle verbleiben könnte, so einige Diplomaten. Ein weiterer Schritt, der diskutiert wird, ist die Übertragung einer Schlüsselrolle bei der Verteilung der Nachkriegshilfe im Gazastreifen, um die Legitimität der Palästinensischen Autonomiebehörde wiederherzustellen, sagte ein hochrangiger europäischer Diplomat.

Ein hochrangiger Beamter der Palästinensischen Autonomiebehörde sagte zu den Gesprächen, die Rückkehr der Behörde in den Gazastreifen sei das einzig akzeptable Szenario, das mit den USA und anderen westlichen Mächten diskutiert werde. Er lehnte es ab, sich zu dem Vorschlag zu äußern, dass Dahlan oder andere eine palästinensische Regierung führen könnten.

Einige hochrangige palästinensische Beamte, darunter Premierminister Mohammad Shtayyeh, haben erklärt, dass die Palästinensische Autonomiebehörde nicht auf dem Rücken israelischer Panzer an die Macht im Gazastreifen zurückkehren werde.

Diplomaten zufolge haben westliche Partner und einige Staaten des Nahen Ostens einen Vorschlag für eine zweijährige Übergangsverwaltung aus Technokraten im Gazastreifen unterbreitet, die von UN- und arabischen Kräften unterstützt wird.

Die wichtigsten arabischen Regierungen – darunter Ägypten – wehren sich jedoch dagegen, in das hineingezogen zu werden, was sie als den Gaza-Sumpf betrachten, so die Diplomaten.

Regionale Mächte befürchten, dass arabische Streitkräfte, die im Gazastreifen eingesetzt werden, Gewalt gegen Palästinenser anwenden müssten, und kein arabisches Land möchte sein Militär in eine solche Lage bringen.

Während der alternde Abbas bei vielen Palästinensern unpopulär ist, besteht keine Einigkeit darüber, wer ihn als künftiger Führer ersetzen könnte.

Dahlan wäre wahrscheinlich für Ägypten und Israel akzeptabel, aber obwohl er während seiner Zeit als Sicherheitschef im Gazastreifen eng mit den USA zusammengearbeitet hat, sagte eine US-Quelle, dass Washington Bedenken gegen seine Rückkehr an die Macht hätte. Er ist seit langem mit Abbas und dem inneren Kreis der Palästinensischen Autonomiebehörde sowie mit Hamas-Anhängern verfeindet.

Dahlan leitete 1996 nach einer Reihe von Selbstmordattentaten gegen Israel eine Verhaftungswelle und ein hartes Durchgreifen gegen hochrangige Hamas-Führer.

Ein Beamter der Vereinigten Arabischen Emirate erklärte, Abu Dhabi werde alle Nachkriegsvereinbarungen unterstützen, die von allen Konfliktparteien vereinbart und von den Vereinten Nationen unterstützt würden, um die Stabilität wiederherzustellen und eine Zweistaatenlösung zu erreichen.

Marwan Barghouti, ein Fatah-Führer, der seit 2002 von Israel wegen Mordes inhaftiert ist, ist bei vielen Palästinensern beliebt, wird aber von einigen in Washington als unpraktisch angesehen, da die israelische Regierung nur ungern jemanden freilassen würde, den sie beschuldigt, „Blut an den Händen“ zu haben.

Ein US-Beamter sagte, die Auswahl des Führers sei kompliziert, da jeder der regionalen Akteure seine eigenen Favoriten und Interessen verfolge. Letzten Endes würde sich Washington für jeden Führer entscheiden, der die Unterstützung des palästinensischen Volkes und seiner regionalen Verbündeten sowie Israels erhält.

„Es ist klar, dass eine Verjüngung der palästinensischen Führung dringend notwendig ist, aber der Weg dorthin ist sehr schwierig“, sagte Joost R. Hiltermann, Programmdirektor für den Nahen Osten und Nordafrika bei der International Crisis Group. Er sagte, die arabischen Staaten könnten gegen jeden Kandidaten, der ihnen nicht gefalle, ein Veto einlegen, und die Hamas – die sich selbst als Verfechterin der palästinensischen Unabhängigkeit dargestellt hat – würde wahrscheinlich jede Wahl gewinnen.

Es steht viel auf dem Spiel, denn es besteht die Möglichkeit, dass der Konflikt auf das von Israel besetzte Westjordanland und über Israel hinaus übergreift.

Seit der US-Invasion im Irak im Jahr 2003 war die Besorgnis über eine Militäraktion im Nahen Osten nicht mehr so groß, sagen arabische Beamte und Diplomaten.

Was auch immer Biden diplomatisch tun wird, seine Berater sagen, dass er kein Interesse daran hat, dass die USA in eine direkte militärische Rolle in dem Konflikt hineingezogen werden, es sei denn, Amerikas eigene Sicherheitsinteressen sind durch den Iran oder seine regionalen Stellvertreter bedroht.

„Es gibt keine Pläne oder Absichten, US-Militärtruppen im Gazastreifen einzusetzen, weder jetzt noch in Zukunft“, sagte der Sprecher für nationale Sicherheit des Weißen Hauses, John Kirby, diesen Monat gegenüber Reportern.

