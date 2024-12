https://taz.de/Ex-Mitglied-ueber-Strukturen-des-BSW/!6051347/



Ex-Mitglied über Strukturen des BSW „Man hat zu gehorchen“

Kurz vor der Gründung in Schleswig-Holstein tritt Frank Hamann aus dem Bündnis Sahra Wagenknecht aus. Er rechnet mit undemokratischen Verfahren ab.

12.12.2024

„Von außen dirigiert“: Gründung des BSW-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern in Parchim Foto: Markus Scholz/dpa

Interview von Jan Kahlcke

taz: Herr Hamann, am Sonntag gründet sich der BSW-Landesverband in Schleswig Holstein und Sie sind nicht dabei. Warum?

Frank Hamann: Ich sehe in dem Ganzen keinen Sinn mehr und bin am Donnerstag aus der Partei ausgetreten. Ich engagiere mich seit vielen Jahren, seit 15 Jahren auch parteipolitisch, zuerst bei der SPD und dann bei den Linken, und habe einen politischen, moralischen Kompass. Der wird im Augenblick gerade erheblich verbogen durch das Verhalten des Parteivorstandes.

taz: Wodurch?

Hamann: Ich bin im Herbst letzten Jahres bereits in den Verein Sahra Wagenknecht eingetreten, die Vorstufe der Partei, war dann buchstäblich Mitglied der ersten Stunde und auch auf dem Gründungsparteitag im Januar dabei. Dann kam sehr schnell der Europawahlkampf. Wir haben uns dann hier in Schleswig Holstein reingestürzt, erhielten aber kaum Unterstützung aus dem Bundesvorstand. Und so haben dann einige beherzte Mitglieder hier in Schleswig Holstein die Sache in die Hand genommen und den Wahlkampf organisiert.

Bild: privat Im Interview: Frank Hamann

taz: Das klingt nach normalen Geburtswehen einer jungen Partei.

Hamann: Klar. Da hat sich sehr schnell ergeben, wer offen und konstruktiv mitarbeitet. Diese Kerntruppe hat mich, da es in Richtung Gründung eines Landesverbandes ging, als Co-Vorsitzenden gesehen. Wir wollten eine Doppelspitze machen, einen erfahrenen und einen Neuling. Ich bin der Meinung, ein Landesverband kann nur funktionieren, wenn die Basis sorgfältig und konsensual aufgebaut wird; erst auf den Knopf drücken, wenn alle sagen: Ja, so finden wir das gut. weiterlesen in taz.de

