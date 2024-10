Unfassbar, unter der Gürtellinie!

https://www.oldenburger-onlinezeitung.de/nachrichten/ex-spd-chef-gabriel-wagenknecht-ist-eine-nationalbolschewistin-138509.html



Ex-SPD-Chef Gabriel: „Wagenknecht ist eine Nationalbolschewistin“

dts Nachrichtenagentur — 6. Oktober 2024, 11.15 Uhr 6. Oktober 2024, 11.15 Uhr

Der frühere SPD-Parteichef Sigmar Gabriel warnt seine Partei davor, Koalitionen mit dem BSW von Sahra Wagenknecht einzugehen.

„Frau Wagenknecht ist eine Nationalbolschewistin. Ihr Programm ist nicht meilenweit von dem der AfD entfernt. Im Bund darf diese Frau keinerlei Einfluss bekommen und am besten auch nicht in den Ländern“, sagte Gabriel dem „Handelsblatt“ (Montagausgabe). „Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine könnten für sich in Anspruch nehmen, bereits zwei Parteien links der Mitte ruiniert zu haben: erst die SPD und dann die Linkspartei“, sagte Gabriel weiter. „Man darf darauf hoffen, dass es ihnen mit dem BSW ein drittes Mal gelingt.“Weiterlesen in oldenburger-onlinezeitung.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …