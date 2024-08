https://www.middleeasteye.net/news/war-gaza-hamas-rejects-israel-netanyahu-conditions-ceasefire



Exklusiv: Hamas lehnt Versuche, Netanjahus Bedingungen in den Gaza-Waffenstillstandsvorschlag aufzunehmen, „kategorisch ab“

Die USA sagen, sie hätten „bereits einige Lücken“ in den Gesprächen geschlossen, aber Quellen sagen MEE, dass Netanjahus Bedingungen ein Hindernis darstellen und „positive“ Medienberichte unbegründet sind

Palästinensische Rettungskräfte stehen auf den Trümmern zerstörter Gebäude nach israelischem Bombardement in der Nähe der Großen Omari-Moschee in der Altstadt von Gaza-Stadt am 4. Juli 2024 (Omar al-Qattaa/AFP)

Von MEE-Mitarbeitern

16 August 2024

Die Gespräche über ein Waffenstillstandsabkommen und die Freilassung von israelischen Gefangenen im Gazastreifen sind nach einem zweiten Tag in der katarischen Hauptstadt Doha zu Ende gegangen.

Quellen aus den Reihen der palästinensischen Bewegung Hamas erklärten am Freitag gegenüber Middle East Eye, dass „die israelische Delegation in erster Linie bemüht war, Netanjahus Bedingungen in Bidens Vorschlag aufzunehmen“.

Die Quellen fügten hinzu, dass „die Hamas Netanjahus Bedingungen kategorisch ablehnt“.

Zu den Medienberichten über die jüngsten Doha-Verhandlungen sagte die Quelle: „Alle israelischen und internationalen Medienberichte, die die Gespräche als positiv darstellen, sind unbegründet und irreführend. Sie [die Israelis] versuchen, Zeit zu gewinnen, in der Hoffnung, die regionale Eskalation nach der Ermordung von Haniyeh einzudämmen.“

Unterdessen gaben die internationalen Vermittler – die USA, Ägypten und Katar – eine gemeinsame Erklärung ab, in der es heißt, die Gespräche seien „ernsthaft und konstruktiv gewesen und in einer positiven Atmosphäre verlaufen“.

„Die USA haben mit Unterstützung Ägyptens und Katars beiden Parteien einen Überbrückungsvorschlag vorgelegt, der mit den von Präsident Biden am 31. Mai 2024 dargelegten Grundsätzen und der Resolution Nr. 2735 des Sicherheitsrates übereinstimmt“, so die Vermittler in einer Erklärung.

„Dieser Vorschlag baut auf den Bereichen auf, in denen in der vergangenen Woche eine Einigung erzielt wurde, und überbrückt die verbleibenden Lücken in einer Weise, die eine rasche Umsetzung des Abkommens ermöglicht“, fügten sie hinzu.

Die Hamas, die nicht an den Gesprächen teilnimmt, aber in engem Kontakt mit den Vermittlern Ägypten und Katar steht, hat darauf hingewiesen, dass sich die Parteien auf die Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens konzentrieren sollten, das derzeit auf dem Tisch liegt.

Israel und die Hamas führen seit Januar indirekte Gespräche, um ein Abkommen auszuhandeln, das den Krieg im Gazastreifen beenden und einen Gefangenenaustausch zwischen beiden Seiten ermöglichen würde.

Über die Einzelheiten eines dreistufigen Abkommensentwurfs, der von amerikanischen, katarischen und ägyptischen Vermittlern vorgelegt wurde, wurde hin und her geredet.

Der Entwurf wurde im Mai von der Regierung Biden und im Juni vom UN-Sicherheitsrat unterstützt.

Es sieht eine schrittweise Beendigung des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen, den Rückzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen und die Freilassung aller israelischen Gefangenen im Austausch gegen palästinensische Gefangene vor.

Die Gespräche wurden jedoch unterbrochen, nachdem Ismail Haniyeh, der politische Führer und Chefunterhändler der Hamas, Ende Juli während eines Besuchs in Teheran ermordet wurde, was nach Angaben der Gruppe auf einen israelischen Anschlag zurückzuführen war.

Für die Hamas bleibt es unklar, inwieweit Netanjahu zu Kompromissen bereit ist, nachdem er in den letzten Wochen mehrere zusätzliche Forderungen gestellt hat.

Zu den wichtigsten Knackpunkten gehört Berichten zufolge sein Beharren darauf, dass Israel sich nicht aus dem Grenzgebiet zwischen dem Gazastreifen und Ägypten, dem so genannten Philadelphi-Korridor, zurückziehen wird.

Nach Dokumenten, die der New York Times vorliegen, besteht die Regierung Netanjahu auch darauf, dass Palästinenser, die in ihre Häuser im Norden zurückkehren, auf Waffen untersucht werden.

Weiterlesen bei middleeasteye.net

Übersetzt mit deepl.com

