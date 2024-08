Du sollst keinen Völkermord begehen Von Chris Hedges

https://chrishedges.substack.com/p/thou-shalt-not-commit-genocide?utm_source=post-email-title&publication_id=778851&post_id=147780732&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Du sollst keinen Völkermord begehen

Die Ablehnung von Völkermord ist eine moralische, keine politische Entscheidung.

Von Chris Hedges

16. August 2024

Fleisch und Blut – von Mr. Fish

Es gibt nur einen Weg, den anhaltenden Völkermord in Gaza zu beenden. Es geht nicht durch bilaterale Verhandlungen. Israel hat, auch durch die Ermordung des führenden Hamas-Unterhändlers Ismail Haniyeh, hinreichend bewiesen, dass es kein Interesse an einem dauerhaften Waffenstillstand hat. Die einzige Möglichkeit, Israels Völkermord an den Palästinensern zu stoppen, besteht darin, dass die USA alle Waffenlieferungen an Israel einstellen. Und die einzige Möglichkeit, dies zu erreichen, ist, dass genügend Amerikaner deutlich machen, dass sie nicht die Absicht haben, irgendeine Präsidentschaftskandidatur oder eine politische Partei zu unterstützen, die diesen Völkermord anheizt.

Die Argumente gegen einen Boykott der beiden Regierungsparteien sind bekannt: Er würde die Wahl von Donald Trump sichern. Kamala Harris hat rhetorisch mehr Mitgefühl gezeigt als Joe Biden. Es gibt nicht genug von uns, um etwas zu bewirken. Wir können innerhalb der Demokratischen Partei arbeiten. Die Israel-Lobby, insbesondere das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), dem die meisten Kongressabgeordneten angehören, ist zu mächtig. Auf dem Verhandlungsweg wird man schließlich eine Einstellung des Gemetzels erreichen.

Kurz gesagt, wir sind machtlos und müssen unsere Handlungsfähigkeit aufgeben, um ein Projekt des Massenmordes aufrechtzuerhalten. Wir müssen die Lieferung von Hunderten von Millionen Dollar an Militärhilfe an einen Apartheidstaat, die Verwendung von Vetos im UN-Sicherheitsrat zum Schutz Israels und die aktive Behinderung internationaler Bemühungen zur Beendigung des Massenmordes als normale Staatsführung akzeptieren. Wir haben keine andere Wahl.

Völkermord, das international anerkannte Verbrechen der Verbrechen, ist keine politische Frage. Es kann nicht mit Handelsabkommen, Infrastrukturgesetzen, Charterschulen oder Einwanderung gleichgesetzt werden. Es ist eine moralische Frage. Es geht um die Ausrottung eines Volkes. Jede Kapitulation vor Völkermord verurteilt uns als Nation und als Spezies. Sie bringt die globale Gesellschaft einen Schritt näher an die Barbarei heran. Er untergräbt die Rechtsstaatlichkeit und verhöhnt jeden Grundwert, den wir zu ehren vorgeben. Das ist eine Kategorie für sich. Und wenn wir den Völkermord nicht mit jeder Faser unseres Seins bekämpfen, machen wir uns mitschuldig an dem, was Hannah Arendt als „radikal Böses“ definiert, das Böse, bei dem der Mensch als Mensch überflüssig gemacht wird.

Die Fülle der Holocaust-Studien hätte diesen unauslöschlichen Punkt deutlich machen müssen. Aber die Holocaust-Studien wurden von den Zionisten gekapert. Sie beharren darauf, dass der Holocaust einzigartig ist, dass er sich irgendwie von der menschlichen Natur und der menschlichen Geschichte abhebt. Juden werden als ewige Opfer des Antisemitismus vergöttert. Die Nazis sind mit einer besonderen Art von Unmenschlichkeit ausgestattet. Israel ist, wie das U.S. Holocaust Memorial Museum in Washington feststellt, die Lösung. Der Holocaust war einer von mehreren Völkermorden, die im 19. und 20. Jahrhundert verübt wurden. Doch der historische Kontext wird ignoriert und damit auch unser Verständnis für die Dynamik der Massenvernichtung.

Die grundlegende Lehre aus dem Holocaust, die Schriftsteller wie Primo Levi hervorheben, ist, dass wir alle zu willigen Henkern werden können. Es braucht nur wenig. Wir alle können, wenn auch nur durch Gleichgültigkeit und Apathie, zu Komplizen des Bösen werden.

„Es gibt Ungeheuer“, schreibt Levi, der Auschwitz überlebt hat, “aber sie sind zu wenige, um wirklich gefährlich zu sein. Gefährlicher sind die einfachen Menschen, die Funktionäre, die bereit sind, zu glauben und zu handeln, ohne Fragen zu stellen.“

Die Konfrontation mit dem Bösen – auch wenn es keine Aussicht auf Erfolg gibt – hält unsere Menschlichkeit und Würde am Leben. Es erlaubt uns, wie Vaclav Havel in „Die Macht der Ohnmächtigen“ schreibt, in der Wahrheit zu leben, einer Wahrheit, die die Mächtigen nicht aussprechen wollen und zu unterdrücken suchen. Sie ist ein Wegweiser für diejenigen, die nach uns kommen. Sie sagt den Opfern, dass sie nicht allein sind. Es ist „die Revolte der Menschheit gegen eine aufgezwungene Position“ und ein „Versuch, die Kontrolle über das eigene Verantwortungsgefühl wiederzuerlangen“.

Was sagt es über uns aus, wenn wir eine Welt akzeptieren, in der wir eine Nation bewaffnen und finanzieren, die jeden Tag Hunderte von Unschuldigen tötet und verwundet?

Was sagt es über uns aus, wenn wir eine inszenierte Hungersnot und die Vergiftung der Wasserversorgung unterstützen, in der das Polio-Virus entdeckt wurde, so dass Zehntausende erkranken und viele sterben werden?

Was sagt es über uns aus, wenn wir 10 Monate lang die Bombardierung von Flüchtlingslagern, Krankenhäusern, Dörfern und Städten zulassen, um Familien auszulöschen und die Überlebenden zu zwingen, unter freiem Himmel zu kampieren oder in kruden Zelten Schutz zu suchen?

Was sagt es über uns aus, wenn wir die Ermordung von 16.456 Kindern hinnehmen, obwohl dies sicherlich eine Unterzahl ist?

Was sagt es über uns aus, wenn wir zusehen, wie Israel die Angriffe auf Einrichtungen der Vereinten Nationen, Schulen – darunter die Al-Tabaeen-Schule in Gaza-Stadt, in der über 100 Palästinenser beim Fajr- oder Morgengebet getötet wurden – und andere Notunterkünfte eskalieren lässt?

Was sagt es über uns aus, wenn wir es zulassen, dass Israel Palästinenser als menschliche Schutzschilde benutzt, indem es Zivilisten, darunter Kinder und ältere Menschen, in Handschellen zwingt, vor den israelischen Truppen, die manchmal in israelische Militäruniformen gekleidet sind, in potenziell mit Sprengfallen versehene Tunnel und Gebäude einzudringen?

Was sagt es über uns aus, wenn wir Politiker und Soldaten unterstützen, die die Vergewaltigung und Folterung von Gefangenen verteidigen?

Sind das die Art von Verbündeten, die wir ermutigen wollen? Ist das ein Verhalten, das wir uns zu eigen machen wollen? Welche Botschaft sendet dies an den Rest der Welt?

Wenn wir nicht an den moralischen Geboten festhalten, sind wir verloren. Das Böse wird triumphieren. Es bedeutet, dass es kein Richtig und Falsch gibt. Es bedeutet, dass alles, auch Massenmord, erlaubt ist. Die Demonstranten vor dem Parteitag der Demokraten im United Center in Chicago fordern ein Ende des Völkermords und der US-Hilfe für Israel, aber drinnen werden wir mit einer widerlichen Konformität gefüttert. Die Hoffnung liegt auf der Straße.

Eine moralische Haltung hat immer einen Preis. Wenn es keine Kosten gibt, ist es nicht moralisch. Sie ist lediglich eine konventionelle Überzeugung.

„Aber was ist der Preis des Friedens?“, fragt der radikale katholische Priester Daniel Berrigan, der wegen des Verbrennens von Einberufungsunterlagen während des Vietnamkriegs im Bundesgefängnis saß, in seinem Buch ‚No Bars to Manhood‘.

Ich denke an die guten, anständigen, friedliebenden Menschen, die ich zu Tausenden kennen gelernt habe, und ich frage mich. Wie viele von ihnen sind so sehr von der schwindenden Krankheit der Normalität befallen, dass sie, während sie sich für den Frieden aussprechen, ihre Hände mit einem instinktiven Krampf in Richtung ihrer Bequemlichkeit, ihres Heims, ihrer Sicherheit, ihres Einkommens, ihrer Zukunft, ihrer Pläne ausstrecken – jenes Fünfjahresplans für das Studium, jenes Zehnjahresplans für den beruflichen Status, jenes Zwanzigjahresplans für das Wachstum und die Einheit der Familie, jenes Fünfzigjahresplans für ein anständiges Leben und ein ehrenvolles natürliches Ableben. „Natürlich, lasst uns den Frieden haben“, rufen wir, “aber lasst uns gleichzeitig die Normalität haben, lasst uns nichts verlieren, lasst unser Leben intakt bleiben, lasst uns weder Gefängnis noch Schande noch Zerrüttung der Beziehungen kennen.“ Und weil wir dies umfassen und jenes schützen müssen, und weil um jeden Preis – um jeden Preis – unsere Hoffnungen im Zeitplan marschieren müssen, und weil es unerhört ist, dass im Namen des Friedens ein Schwert fällt und das feine und schlaue Netz zerreißt, das unser Leben gewoben hat, weil es unerhört ist, dass gute Menschen Unrecht erleiden oder Familien zerrissen werden oder der gute Ruf verloren geht – deshalb schreien wir Frieden und schreien Frieden, und es gibt keinen Frieden. Es gibt keinen Frieden, weil es keine Friedensstifter gibt. Es gibt keine Friedensstifter, weil das Schaffen von Frieden mindestens so kostspielig ist wie das Schaffen von Krieg – mindestens so anstrengend, mindestens so störend, mindestens so anfällig für Schande, Gefängnis und Tod.

Die Frage ist nicht, ob Widerstand sinnvoll ist. Es geht darum, ob Widerstand richtig ist. Wir sind aufgefordert, unseren Nächsten zu lieben, nicht unsere Sippe. Wir müssen daran glauben, dass das Gute das Gute anzieht, auch wenn die empirischen Beweise um uns herum düster sind. Das Gute ist immer im Handeln verkörpert. Man muss es sehen. Es spielt keine Rolle, ob die Gesellschaft im weiteren Sinne tadelnd ist. Wir sind aufgerufen, uns den Gesetzen des Staates zu widersetzen – durch Akte des zivilen Ungehorsams und der Nichtbefolgung -, wenn diese Gesetze, wie es oft der Fall ist, mit dem moralischen Gesetz in Konflikt geraten. Wir müssen uns, koste es, was es wolle, an die Seite der Gekreuzigten dieser Erde stellen. Wenn wir diesen Standpunkt nicht einnehmen, sei es gegen den Missbrauch der militarisierten Polizei, die Unmenschlichkeit unseres riesigen Gefängnissystems oder den Völkermord in Gaza, werden wir zu den Gekreuzigten.

Teilen Sie

Der Chris Hedges Report ist eine von Lesern unterstützte Publikation. Um neue Beiträge zu erhalten und meine Arbeit zu unterstützen, sollten Sie erwägen, ein kostenloses oder bezahltes Abonnement zu werden.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …