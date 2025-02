https://english.almayadeen.net/news/politics/exclusive–sayyed-nasrallah-was-a-compassionate–unique-lead



Exklusiv: Sayyed Nasrallah war ein mitfühlender, einzigartiger Anführer – Safa

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

17. Februar 2025

Wafiq Safa, Leiter der Verbindungs- und Koordinierungseinheit der Hisbollah, spricht über zahlreiche Stationen auf der Reise des Generalsekretärs der Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, und bekräftigt seine und die Zugehörigkeit der Hisbollah zum Libanon.

Wafiq Safa, Leiter der Verbindungs- und Koordinierungseinheit der Hisbollah, während eines Interviews mit Al Mayadeen, ausgestrahlt am 17. Februar 2025 (Al Mayadeen-Bildschirmfoto)

Im Rahmen seiner Sonderberichterstattung mit dem Titel „Sayyed of the Ummah“ oder „Führer der islamischen Welt“ lud Al Mayadeen Wafiq Safa, den Leiter der Verbindungs- und Koordinierungseinheit der Hisbollah, zu einem Interview ein, in dem er über das Leben und Vermächtnis des ehemaligen Generalsekretärs der Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, sprach.

Safa begann das Gespräch am Montag mit den Worten: „Ich hätte nie gedacht, dass wir eines Tages über Sayyed Hassan Nasrallah als den heiligsten, edelsten und ehrenwertesten Märtyrer der Umma sprechen würden.“

Safa beschrieb den getöteten Hisbollah-Führer als jemanden, der “viele einzigartige Eigenschaften besaß, darunter Freundlichkeit und Bescheidenheit. Er war mitfühlend und liebevoll gegenüber allen Menschen“, und fügte hinzu, dass Sayyed Nasrallah ‚klar, offen und sehr transparent gegenüber der Öffentlichkeit‘ war.

Safa führte seine Beschreibung weiter aus: “Der Sayyed hatte Geheimnisse – sein erstes Geheimnis war, dass Gottes Liebe zu ihm offensichtlich war. Wir hatten das Gefühl, dass Sayyed [Nasrallah] von Gott für [die Hisbollah] und diese Umma geschaffen wurde.“

Er fuhr fort: „Sayyed [Nasrallah] forderte Beamte und alle anderen immer dazu auf, den Menschen Vorrang einzuräumen, denn diese Partei [Hisbollah] ist, wie er es nannte, die Partei des Volkes.“

Als Ausdruck seiner tiefen Verbundenheit mit der Öffentlichkeit bewahrte Sayyed Nasrallah ein großes Foto von ihnen auf, das am 22. September 2006 nach dem Juli-Krieg aufgenommen wurde, wie Safa verriet.

Safa gab auch bekannt, dass sein letzter persönlicher Anruf bei Sayyed Nasrallah zehn Tage vor seinem Märtyrertod stattfand, und zwar am Tag des Pager-Angriffs, der von der israelischen Besatzung durchgeführt wurde. „Er war derjenige, der den Anruf initiierte, weil ich mich zu diesem Zeitpunkt nicht traute, ihn zu kontaktieren – ich kannte seinen psychischen Zustand“, sagte Safa.

Er betonte weiter: „Sayyed [Nasrallah] war ein mutiger und furchtloser Anführer, aber wenn es um die Widerstandskämpfer ging, bedeuteten sie ihm alles.“ Er erinnerte sich daran, dass „Sayyed Nasrallah spät in der Nacht anrief, um nach meinem Sohn zu sehen, nachdem er sich an den Augen und Händen verletzt hatte.“

Safa bemerkte, dass der letzte Anruf im Zusammenhang mit einem Beitrag von Sayyed Nasrallah zwei Tage vor seinem Märtyrertod stattfand. „Es ging darum, eine Nachricht über die Situation zu übermitteln, und ich warte immer noch auf seine Antwort“, sagte er.

Libanon, oberste Priorität

Etwa zwei Monate vor seinem Märtyrertod traf sich Safa mit Sayyed Nasrallah, um über innenpolitische Angelegenheiten im Libanon zu sprechen. „Selbst während des Krieges hat er den Libanon nie aus den Augen verloren“, sagte Safa gegenüber Al Mayadeen. Während dieses Treffens, so erklärte er, „sprachen wir über die Präsidentschaftsfrage, die Beziehungen der Hisbollah zur Freien Patriotischen Bewegung und einige Angelegenheiten, die unsere Verbündeten betrafen.“

In Bezug auf die Präsidentschaftsakte erklärte Safa: „Sayyed Nasrallah hatte kein Veto oder Probleme mit dem Armeekommandanten General Joseph Aoun. Letzterer wurde vor Sayyeds Märtyrertod darüber informiert.“ Er fügte hinzu: „Wir haben die Amtszeit von General Aoun zweimal verlängert, und unsere Beziehung zu ihm war gut. Wir hatten jedoch einen natürlichen Kandidaten, und zwar Sleiman Frangieh.“

Safa gab weiter bekannt: „Sayyed [Nasrallah] hatte Sleiman Frangieh ein Versprechen gegeben, aber nach seinem Märtyrertod zog sich Frangieh von der Bildfläche zurück.“ Er fügte hinzu: „Als Frangieh aus dem Rennen um das Präsidentenamt ausschied, unterstützte die Hisbollah die Nominierung von Joseph Aoun und betrachtete ihn als einen der ernsthaftesten und wahrscheinlichsten Kandidaten.“

Der oberste Hisbollah-Funktionär erinnerte an die Amtszeit des ehemaligen libanesischen Präsidenten Michel Aoun und erklärte: „Sayyed Nasrallah blieb Michel Aoun zweieinhalb Jahre lang treu, trotz zahlreicher Angebote, die ihm gemacht wurden. Aoun lehnte sie alle ab und blieb standhaft.“

Safa sprach über die Hintergründe des Mar-Mikhael-Abkommens zwischen der Hisbollah und der Freien Patriotischen Bewegung aus dem Jahr 2006 und verriet, dass „zwei Ausschüsse mit der Ausarbeitung der Kernpunkte des Abkommens beauftragt wurden. Obwohl viele Probleme gelöst wurden, blieben drei Punkte ungeklärt.“

Um diese ungelösten Fragen anzugehen, sagte Safa: “Sayyed Nasrallah bat vor der offiziellen Bekanntgabe des Abkommens um ein privates Treffen mit General Michel Aoun. Nach diesem Treffen wurde ein endgültiger Konsens erzielt.“

„Zivilisten sind eine rote Linie“

„Sayyed Hassan Nasrallah stellte während des Krieges im April 1996 die erste Gleichung dieser Art auf, die sich auf den Schutz von Zivilisten konzentrierte. Dies war das erste Prinzip, das vom Widerstand im Verlauf des Krieges formell angenommen wurde.“

Der Hisbollah-Funktionär wies außerdem darauf hin, dass das libanesische Volk „das Rückgrat der im Jahr 2000 errungenen Befreiung“ sei. Er fügte hinzu: „Was wir heute sehen, ist ein Spiegelbild der Vergangenheit – das Volk bleibt die Grundlage des Kampfes.“

In Bezug auf den Krieg gegen den Libanon erklärte Safa, dass “Israel seine Ziele intensivierte, nachdem es ihm gelungen war, Sayyed Hassan Nasrallah zu ermorden, und sein Martyrium als Vorwand nutzte, um seine Aggression zu eskalieren.“

Er betonte jedoch, dass „das Überleben und die anhaltende Präsenz der Hisbollah vor Ort selbst ein großer Sieg für den Widerstand war“, und erklärte, dass „Sayyed Nasrallah die Hisbollah zu einem Teil der Umma und die Umma zu einem Teil der Hisbollah gemacht hat“.

Safa betonte, dass „die Stärke der Hisbollah in ihrer tiefen Verbindung zum Volk liegt“, und wies darauf hin, dass „Sayyed Nasrallah immer darauf bestand, sie als ‚Partei des Volkes‘ zu bezeichnen, um zu betonen, dass der Widerstand nicht nur eine politische Partei, sondern eine kollektive Anstrengung des Volkes ist.“

„Hisbollah nicht von einer Einzelperson abhängig“

„Er brachte Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zusammen, vermittelte ihnen die Doktrin der Hisbollah – eine, die auf Würde, Stolz, Ehre und der Weigerung, sich zu unterwerfen, basiert – und integrierte sie in die Umgebung der Hisbollah“, sagte Safa.

In Bezug auf die Nachfolge der Hisbollah-Führung nach Sayyed Nasrallahs Märtyrertod verriet Safa: „Der Übergang der Position des Generalsekretärs verlief nach Sayyed Nasrallahs Abgang bemerkenswert reibungslos.“

Er erklärte: “Sayyed hinterließ fähige Anführer. Er förderte sie, und ein Paradebeispiel war der Märtyrer Sayyed Hashem Safieddine, der unter seiner Führung innerhalb der Partei aufstieg.“

„Nach Sayyed Nasrallahs Abgang war Sayyed Safieddine bereit, seine Rolle zu übernehmen, aber er folgte ihm schnell ins Martyrium. Er wurde nur kurz Generalsekretär, bevor Scheich Naim Qassem ganz selbstverständlich die Führung übernahm“, bemerkte Safa.

Safa erinnerte anschließend an die Worte von Sayyed Nasrallah: „Die Hisbollah ist nicht von einer einzelnen Person abhängig. Die Hisbollah ist ein Weg, ein Projekt, eine Organisation und eine Umma.“

“Die Hisbollah ist in erster Linie libanesisch“

Darüber hinaus hob der hochrangige Hisbollah-Funktionär Sayyed Nasrallahs Engagement für die Bekräftigung der libanesischen Identität der Partei durch verschiedene Standpunkte und Botschaften hervor. „Er war immer darauf bedacht, die libanesische Flagge neben die Hisbollah-Flagge zu stellen und sie zu würdigen“, sagte Safa und betonte, dass dies am deutlichsten während der Operation „Fajr al-Juroud“ gegen Takfiris, die versuchten, von Syrien aus in den Libanon einzudringen, in Abstimmung mit der libanesischen Armee durchgeführt wurde.

„Sayyed Nasrallah wollte eine starke Botschaft senden, dass die Hisbollah eine libanesische Partei ist, trotz seines festen Glaubens an die Doktrin des Wilayat al-Faqih und seiner Treue gegenüber dem Führer Sayyed Ali Khamenei“, erklärte er.

Im Gespräch mit Al Mayadeen wies Safa darauf hin, dass Sayyed Nasrallah stets Wert darauf legte, die Anführer, Offiziere und Soldaten der libanesischen Armee zu ehren und sie als seine eigenen zu betrachten. „Er war auch dem inneren Frieden im Libanon zutiefst verpflichtet und leistete einen ständigen Beitrag zur Wahrung des nationalen Gleichgewichts und der inneren Stabilität“, fügte Safa hinzu.

Der Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und Koordination der Hisbollah betonte, dass “Sayyed Nasrallah die Organisationsstruktur der Partei auf allen Ebenen, von Militär und Sicherheit bis hin zu Verwaltungsstrukturen, entwickelt und sie zu dem geformt hat, was wir heute sehen.“

„Die Hisbollah wird noch stärker als zuvor sein, da sich die Partei nun mehr auf interne libanesische Angelegenheiten konzentriert“, betonte er.

Safa reflektierte dann über Sayyed Nasrallahs politischen Ansatz und beschrieb ihn als einen, der auf ‚Loyalität, Ehrlichkeit und Integrität‘ basiert, was ihm den Respekt von Verbündeten und Gegnern gleichermaßen einbrachte. ‚Sogar die israelische Öffentlichkeit vertraute Sayyed mehr als ihren eigenen Führern‘, fügte er hinzu.

Er wies ferner darauf hin: „Es war der Widerstand, der den israelischen Feind dazu zwang, zu verhandeln und die Seegrenze zum Libanon festzulegen.“ Er fügte hinzu, dass „die US-Regierung Tag und Nacht über mehrere Vermittler versuchte, ein Treffen mit einem Vertreter der Hisbollah zu arrangieren.“

Hisbollah engagiert sich für die palästinensische Sache

In Bezug auf Sayyed Nasrallahs entscheidende Rolle bei der Unterstützung der palästinensischen Sache verriet Safa, dass er „der palästinensischen [Widerstands-]Führung bei der Entwicklung politischer Programme und Strategien half, die den Widerstand stärkten“.

Er wies darauf hin, dass die Hisbollah nach der Befreiung des Südlibanons im Jahr 2000 die Führung bei der Zusammenarbeit mit palästinensischen Fraktionen übernahm. „Diese Beziehung wurde von den gefallenen Kommandeuren Imad Mughniyeh und Qassem Soleimani weiterentwickelt, die einen Beitrag zur Verbesserung der Zusammenarbeit leisteten„, fügte er hinzu.

„In der Anfangszeit bot die Hisbollah Schulungen und technische Hilfe an und übertrug palästinensischen Fraktionen zu Beginn der Intifada Fachwissen und Waffen im Bereich des Widerstands“, erklärte Safa. „Dies trug dazu bei, enge Beziehungen zu palästinensischen Fraktionen auf sicherheitspolitischer, militärischer und politischer Ebene zu knüpfen.“

Zum Abschluss seiner Ausführungen bekräftigte Safa das unerschütterliche Engagement der Hisbollah für die palästinensische Sache und erklärte: „Die Hisbollah-Führer glauben fest daran, dass der Tag kommen wird, an dem wir in al-Quds beten werden.“

Gefangene werden nie im Stich gelassen

Zum Thema Gefangenenaustausch erklärte Safa: „Nach der Befreiung im Jahr 2000 traf sich Sayyed Hassan Nasrallah mit Kofi Annan und sagte ihm, dass er die Gefangenen in israelischen Gefängnissen nicht im Stich lassen würde. Aus diesem Grund wurde die Operation ‚True Promise‘ durchgeführt.“

Wafiq Safa enthüllte neue Details über frühere Gefangenenaustausche und erklärte, dass Israel 2004 „den Bedingungen des Widerstands für die Freilassung von Gefangenen aller Nationalitäten sowie der sterblichen Überreste von Märtyrern zustimmte – mit Ausnahme des Gefangenen Samir Kuntar“.

Safa erinnerte daran, dass Sayyed Hassan Nasrallah trotz der hohen Sicherheitsrisiken zu dieser Zeit persönlich an der Freilassung der Gefangenen teilnahm. „Sayyed Nasrallah versprach, dass Kuntar in einer weiteren Operation freigelassen werden würde, und dieser Deal war wirklich ein nationales Fest“, sagte er.

In Bezug auf die Hisbollah-Gefangenen aus dem Krieg von 2024 bestätigte Safa, dass „diese Angelegenheit von Scheich Naim Qassem behandelt wird, der sich um das Thema kümmert“.

Die Führung liegt in den Händen von Scheich Qassem

Safa wies auch darauf hin, dass der libanesische Präsident den Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem libanesischen Hoheitsgebiet bis zum 18. Februar und die Freilassung der Gefangenen versprochen habe.

In Bezug auf Sayyed Nasrallahs Beziehung zum Parlamentspräsidenten Nabih Berri erklärte Safa, dass „trotz seltener Treffen immer gegenseitiger Respekt herrschte und ihre Ansichten übereinstimmten“.

Was die israelischen Verstöße und die anhaltende Besetzung libanesischen Landes betrifft, betonte Safa, dass „dieses Problem in den Händen des libanesischen Staates liegt, aber die Hisbollah wird dazu klar Stellung beziehen.“

Er betonte ferner, dass “jegliche Angriffe auf Mitglieder oder Anführer der Hisbollah eine entschiedene Reaktion hervorrufen werden, die der Öffentlichkeit mitgeteilt wird.“

Safa dachte über Sayyed Nasrallahs Märtyrertod nach und erklärte, dass „sein Opfer ein Leitstern für die Hisbollah sein und einen Wendepunkt für die Partei, ihre Anhänger und ihre Führung markieren wird“.

Abschließend bekräftigte er das unerschütterliche Bekenntnis der Hisbollah zu ihren Grundsätzen: „Die Aussage ‚Wir stehen zu unserem Versprechen‘ bedeutet, dass Sayyed Nasrallahs Mission und Vision unter der Führung von Generalsekretär Scheich Naim Qassem fortgesetzt werden.“

Übersetzt mit Deepl.com

