Gespräche zwischen den USA und Russland beginnen in Saudi-Arabien, um ein Ende des Ukraine-Krieges auszuhandeln

18. Februar 2025

Selenskyj hat betont, dass die Ukraine niemals ein Abkommen akzeptieren würde, das ohne Kiews Beteiligung zustande kommt.

Die Ukraine wird nicht an den Gesprächen teilnehmen. / Foto: AA

Hochrangige russische und US-amerikanische Beamte treffen sich zu Gesprächen über die Verbesserung der Beziehungen und die Aushandlung eines Endes des Ukraine-Krieges.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow und Juri Uschakow, außenpolitischer Berater von Präsident Wladimir Putin, trafen am Montag in der Hauptstadt Riad ein.

Die USA werden bei den Gesprächen von Außenminister Marco Rubio, dem nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz und dem Sondergesandten für den Nahen Osten Steve Witkoff vertreten.

Das Treffen findet statt, nachdem US-Präsident Donald Trump letzte Woche separate Telefongespräche mit Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geführt hat, um den seit drei Jahren andauernden Krieg zu beenden.

Die Ukraine wird jedoch nicht an den Gesprächen teilnehmen, da sie nicht eingeladen wurde.

Selenskyj betonte, dass die Ukraine ein Abkommen, das ohne Kiews Beteiligung getroffen wird, „niemals akzeptieren“ würde.

Selenskyj wird am Dienstag in der Hauptstadt Ankara mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan zusammentreffen, um die bilateralen Beziehungen, die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine und andere regionale und globale Fragen zu erörtern.

Die Staats- und Regierungschefs mehrerer großer europäischer Länder trafen sich am Montag auf Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris, um die transatlantischen Beziehungen, die Lage in der Ukraine, mögliche Friedensverhandlungen und die Sicherheit in Europa zu erörtern.

Die Beziehungen zwischen den USA und Europa haben sich in diesem Monat verschlechtert, nachdem Trump direkte Gespräche mit Putin über Friedensgespräche in der Ukraine ohne europäische Beteiligung aufgenommen hatte.

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende bestätigte Keith Kellogg, Trumps Sondergesandter für Russland und die Ukraine, dass die Europäer nicht zu den geplanten Friedensgesprächen zwischen den USA und Russland über die Ukraine eingeladen werden.

