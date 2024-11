https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/wagenknecht-geht-mit-oliver-ruhnert-in-wahlkampf-ex-manager-von-union-berlin-kandidiert-li.2273441



Exklusiv: Wagenknecht geht mit Berliner Fußballgröße Oliver Ruhnert in den Wahlkampf Der Ex-Manager des 1. FC Union Berlin soll für die Wagenknecht-Partei in den Bundestag. Ruhnert tritt auf Listenplatz eins in der Hauptstadt an.

Wo Sahra Wagenknecht für den Bundestag kandidiert, ist noch offen. Oliver Dietze/dpa

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Berlin will mit Oliver Ruhnert an der Spitze in den Bundestagswahlkampf ziehen. Der ehemalige Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin wurde am heutigen Dienstag auf einer Pressekonferenz als erster Listenkandidat vorgestellt. Die Berliner Zeitung hatte zuvor über die Personalie berichtet.

Nun muss noch ein Parteitag den Vorschlag des Landesvorstands bestätigen. Dieser soll am 8. Dezember stattfinden. Auf den Listenplätzen zwei bis vier folgen die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen, der Berliner Bezirksverordnete Norman Wolf aus Lichtenberg und die Co-Landesvorsitzende Josephine Thyrêt. Weiterlesen in berlinerzeitung.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …