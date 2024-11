Solidarisch für Ausschluss

https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/artikel/488138.anpassungskurs-solidarisch-f%C3%BCr-ausschluss.html



Einflussreiche Kräfte in der Linkspartei wollen offenbar aufräumen in den eigenen Reihen. Alles, was der verordneten »Zeitenwende« zur Kriegstüchtigkeit zuwiderläuft, muss raus. Vergangenen Donnerstag berichtete der Tagesspiegel unter Berufung auf »Parteikreise«, dass der ehemalige Bundesvorsitzende Martin Schirdewan und die ehemalige Berliner Landesvorsitzende Katina Schubert im Oktober ein Ausschlussverfahren gegen Ramsis Kilani, Mitglied des Bezirksverbands Berlin-Neukölln angestrengt haben. Weiterlesen in jungewelt.de