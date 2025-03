Sabine Adler, die „Ikone“ des Deutschlandfunk sollte nicht ungestraft falsche Tatsachen über Sarah Wagenknecht und das BSW verbreiten. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/faktenfuchs-wagenknecht-wohl-ohne-russischen-telegram-kanal,UfyYN8l



25.03.2025, 11:41 Uhr > Netzwelt > #Faktenfuchs: Wohl kein russischer Telegramkanal von Wagenknecht In der Sendung „Caren Miosga“ behauptete die Osteuropa-Expertin Sabine Adler, Sahra Wagenknecht betreibe einen russischsprachigen Telegram-Kanal. Den erwähnten Kanal gibt es. Doch alles deutet darauf hin, dass Wagenknecht ihn nicht selbst betreibt. Von Selina Oberpriller

Darum geht’s:

Die Osteuropa-Expertin Sabine Adler behauptete in der Sendung „Caren Miosga“, dass Sahra Wagenknecht einen Telegram-Kanal auf Russisch betreibe.

Wagenknecht widersprach am nächsten Tag auf X. Nutzer posteten Screenshots von einem russischsprachigen Telegram-Kanal über Wagenknecht.

Der Einschätzung von Experten zufolge sind das Fan-Kanäle, die weder von Wagenknecht selbst noch von ihrer Partei betrieben würden.

Am 9. März sitzen CSU-Chef Markus Söder, Politikwissenschaftler Herfried Münkler und die Osteuropa-Expertin, ehemalige Moskau-Korrespondentin und Deutschlandradio-Journalistin Sabine Adler gemeinsam an einem Tisch. Sie sind zu Gast in der ARD-Talkshow „Caren Miosga“, es geht um Deutschlands Verteidigungspolitik.

Die Runde ist sich einig: Putin ist bestens informiert über die Diskussionen, die in Deutschland geführt werden. Adler sagt, es gebe genügend Menschen, die Putin informieren, auch in Berlin. Zum Beispiel habe Sahra Wagenknecht einen eigenen Telegram Kanal, auf dem sie „auf Russisch ihre Nachrichten eins zu eins ans russische Volk, beziehungsweise an Herrn Putin richtet“. Söder fragt nach: „In Russisch?“, Adler antwortet: „In Russisch, ja.“

Der einzige offizielle Telegram-Kanal von Wagenknecht ist deutschsprachig

Wagenknecht selbst widerspricht am Tag nach der Sendung auf X, vormals Twitter: „Was für ein Stuss!“ schreibt sie und postet dazu den Videoausschnitt der Sendung mit Adlers Behauptung. Weiterlesen in br.de

