Meinung |

Könnte Israels Umarmung der europäischen Rechten die Liebesaffäre der französischen Juden mit Netanjahu endgültig beenden?

Es ist an der Zeit, dass jüdische Institutionen in Frankreich lautstark die israelische Regierung anprangern: für die Anbiederung an die französische Rechte und auch für die Zerstörung der eigenen Demokratie

Rechtsextremer politischer Umzug in Paris, um den Antisemitismus anzuprangern, mit Marine Le Pen, Vorsitzende und Abgeordnete des Rassemblement National (RN) Bildnachweis: Amaury Cornu / Hans Lucas via AFP

Sebastien Levi

23. März 2025

Die Antisemitismuskonferenz in Israel, die ironischerweise so heißt, zu der rechtsextreme Parteien eingeladen wurden, ist nach einer Welle von Absagen durch die Teilnehmer zum Scheitern verurteilt. Die Konferenz selbst ist eine Peinlichkeit. Aber vielleicht kann sie ein einziges positives Ergebnis liefern: die Liebesbeziehung der französischen Juden zu Premierminister Benjamin Netanjahu zu beenden.

Netanjahu, der sich angeblich gut mit amerikanischen Angelegenheiten auskennt, hat es kürzlich geschafft, viele jüdische Führungspersönlichkeiten in den USA zu ostrazieren, obwohl er perfekt Englisch spricht und viele Jahre in den Vereinigten Staaten verbracht hat. Die zweitgrößte jüdische Diaspora, Frankreich, ist derweil nach wie vor ganz vernarrt in den Premierminister. Obwohl es nur wenige Umfragen über französische Juden und ihre Einstellung zu Netanjahu gibt, sind sie traditionell religiöser als ihre amerikanischen Altersgenossen und haben eine stärkere Verbindung zu Israel. Laut einer Umfrage des AJC betrachten 57 Prozent der französischen Juden Israelis als ihre metaphorischen Cousins, im Gegensatz zu 28 Prozent der amerikanischen Juden, und ein Viertel der französischen Juden gab an, einen Wohnsitz in Israel zu besitzen.

Selbst französische jüdische Intellektuelle wie Bernard-Henri Lévy oder Alain Finkielkraut, die eine politische Lösung des palästinensisch-israelischen Konflikts unterstützen und die Siedlungen kritisieren, haben bisher davon abgesehen, die israelische Regierung in ihrer Demokratie zu kritisieren. Lévy, „einer der bekanntesten öffentlichen Intellektuellen Frankreichs“, so das Foreign Policy Magazine, und ein Mann mit großem Ansehen unter Juden in Frankreich im Besonderen, hat immer wieder problematische Regime angeprangert: von der Unterstützung des bengalischen, kurdischen und ukrainischen Separatismus über den Aufruf an Juden, der Krise in Darfur Aufmerksamkeit zu schenken, bis hin zur Befürwortung einer Militärintervention gegen Baschar al-Assad in Syrien.

Und dann, letzte Woche, hat Bernard-Henri Lévy endlich Stellung bezogen. Er sagte seine Teilnahme an der Antisemitismuskonferenz der Regierung ab und verzichtete auf seine geplante Grundsatzrede, weil der rechtsextreme Präsident des französischen Rassemblement National, Jordan Bardella, eingeladen war. Marion Marechal, ein noch weiter rechts stehendes gewähltes Mitglied des Europäischen Parlaments bei der Reconquête (sie ist inzwischen aus der Partei ausgetreten), sollte ebenfalls an der Konferenz in Jerusalem teilnehmen.

Beide gehören zu den politischen Erben von Jean-Marie Le Pen (Marechal ist seine Enkelin): ein bekennender Antisemit, der mehrfach wegen Rassismus und Anstiftung zum Rassenhass verurteilt wurde, und ein Holocaust-Leugner, der die Existenz der Gaskammern in Frage stellte. Marine Le Pen (Jean-Maries Tochter) hat einen großen Beitrag dazu geleistet, die Wähler davon zu überzeugen, dass die National Rally sich von ihrer antisemitischen Vergangenheit abgewandt hat und in der Tat nicht mehr als antisemitische Partei betrachtet werden sollte. Dennoch sollten sie sicherlich kein Partner im Kampf gegen den Antisemitismus sein. Mit solchen Freunden, wer braucht da noch Feinde?

Lévy hat sich konsequent gegen die extreme Rechte in Frankreich eingesetzt. Seine Brüskierung sollte als wichtiger Meilenstein in den Beziehungen zwischen der französischen jüdischen Gemeinde und Israel betrachtet werden, der eine Wende einleiten könnte und sollte. Lévy ist bei den französischen Juden glaubwürdig und hat sich bei der Mobilisierung gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel bewährt, wie sein neuestes Buch „Israel allein“, das er nach dem 7. Oktober geschrieben hat, zeigt.

Auch der CRIF, die wichtigste Organisation der französischen Juden, legt großen Wert auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Frankreich. Die französischen Juden glauben, dass die Republik aufgrund ihrer liberalen Demokratie ihr ultimativer Retter ist: Ihre Perspektiven entsprechen in der Tat dem jiddischen Sprichwort „glücklich wie ein Jude in Frankreich“. Laut einer Studie des AJC und der Fondation pour l’innovation politique aus dem Jahr 2020 glauben 45 Prozent der französischen Juden, dass der Islamismus die Ursache für Antisemitismus ist. 26 Prozent sehen die Verantwortung bei der extremen Rechten, während die extreme Linke (zum Beispiel die Partei La France Insoumise) mit 23 Prozent nicht weit dahinter liegt. Dennoch herrscht allgemein die Überzeugung, dass die Stärke der liberalen Demokratie Frankreichs diesen antisemitischen Kräften standhalten wird: Tatsächlich geben 60 Prozent der französischen Juden an, dass sie „vollstes Vertrauen“ in die Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung von Antisemitismus haben. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

