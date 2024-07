Falsche Hoffnungen: Ein Beitritt der Ukraine würde diese EU zerreißen Von Pierre Lévy

Dem ukrainischen Präsidenten, der am 10. Juli zum NATO-Gipfeltreffen nach Washington, D.C. eingeladen war, wurden dort neue Berge von Waffensystemen versprochen. Doch wie erwartet konnte er keine konkreten Zusagen für eine Mitgliedschaft im Transatlantischen Bündnis erhalten. Wird sich Wladimir Selenskij mit seinem „Weg“ in die EU trösten können? Nichts ist weniger sicher.

Am 25. Juni wurden die „Verhandlungen“ über den EU-Beitritt der Ukraine einerseits und der Republik Moldau andererseits offiziell eröffnet. Zwei „Regierungskonferenzen“ markierten den formellen Beginn dieses Prozesses. In dem durch die Wahlen in Frankreich ausgelösten Getöse blieb dieses Ereignis etwas unbemerkt.

In Kiew hämmerte die stellvertretende Ministerpräsidentin daraufhin, dass dies „den ukrainischen Bürgern die Kraft geben wird, sich weiterhin gegen die russische Invasion zu wehren„. Sie fügte ohne viel Bescheidenheit hinzu: „Der Hauptakteur, der Europa wieder groß gemacht hat, ist die Ukraine.“ Der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel begrüßte das Ereignis seinerseits als „einen Moment des Stolzes für beide Nationen und einen strategischen Schritt für die EU„.

Der Antrag der Ukraine auf EU-Mitgliedschaft war durch den Präsidenten Selenskij am 28. Februar 2022 gestellt worden, also wenige Tage nach dem Einmarsch der russischen Truppen. Am 17. Juni 2022 hatte die Europäische Kommission den 27 Mitgliedstaaten empfohlen, Kiew den Status eines Beitrittskandidaten zu gewähren. Eine Woche später gaben die 27 Staats- und Regierungschefs der EU einstimmig grünes Licht.

Am 8. November 2023 empfahl die EU-Kommission dem Rat der Union die Aufnahme von Verhandlungen, denn sie sah – entgegen aller Evidenz – die 18 Monate zuvor aufgestellten Vorbedingungen (Rechtsstaatlichkeit, Korruption, Minderheitenrechte usw.) als weitgehend erfüllt an. Auf dem Gipfeltreffen am 14. Dezember 2023 wurde diese Entscheidung einstimmig angenommen. Nur der ungarische Premierminister stellte sich offen dagegen, verließ aber in einer offenbar vorher geplanten Choreographie während der Abstimmung den Saal und vermied so eine Blockade des Prozesses, für den Einstimmigkeit erforderlich ist.

Der ukrainische Präsident behauptete danach: „Dies ist ein Sieg für die Ukraine, ein Sieg für ganz Europa, ein Sieg, der motiviert, inspiriert und stärkt.“ Auch im Weißen Haus von Washington wurde „eine historische Entscheidung“ begrüßt.

Die Führungen in Kiew und Chișinău (die moldawische Hauptstadt) überwanden damit in Rekordzeit jene anfänglichen Hürden, die einigen anderen Länder (vor allem auf dem Balkan) seit Jahren als unüberwindbar erscheinen müssen.

Der formelle Beginn der Gespräche stellt tatsächlich einen Wendepunkt dar: Bis dahin waren die vorhergehenden, aufeinanderfolgenden Entscheidungen hauptsächlich politischer Natur, um die uneingeschränkte Unterstützung der „angegriffenen Ukraine“ zu demonstrieren. Nun wandelt sich der Prozess vom (politischen) Sonnenschein ins (technische) Zwielicht: Es geht ans Eingemachte. Die wirklichen Probleme beginnen. Alles deutet darauf hin, dass der Prozess nie zu einem Ende kommen wird, da er unlösbare Widersprüche sichtbar macht.

Zunächst muss klargestellt werden, dass der Begriff „Verhandlungen“ eigentlich unzutreffend ist: Die EU-Administration in Brüssel „verhandelt“ nicht mit einem Kandidaten, sondern hat sicherzustellen, dass alle Rechtsvorschriften des Kandidaten vollständig mit dem „gemeinschaftlichen Besitzstand“ in Einklang gebracht werden. Genauer gesagt: EU-Juristen scannen das gesamte Rechtwesen und alle Normen des betreffenden Staates, der dem Club beitreten will. Das kann ein oder zwei Jahre dauern. Dann werden Tausende von erforderlichen Anpassungen an die EU-Standards ermittelt, die in 35 Kapitel unterteilt sind (vom freien Warenverkehr, freien Kapitalverkehr, von der Wettbewerbspolitik, Energiepolitik, den Steuern, der Justiz, der Freiheit und Sicherheit bis hin zur Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik und den entsprechenden Institutionen).

Jedes Kapitel muss mit Einstimmigkeit der 27 Mitgliedsländer eröffnet, dann geschlossen werden. Das ergibt also siebzig Mal die Möglichkeit für ein Veto eines Mitgliedstaates. Ein Jahrzehnt kann also durchaus notwendig sein. Vorausgesetzt, es gibt keine politische Blockade. Beispielsweise wurden die Gespräche mit der Türkei 2005 aufgenommen und sind heute de facto abgebrochen.

Im Fall der Ukraine sind die Schwierigkeiten noch komplexer. Zunächst natürlich, weil es sich um ein Land handelt, in dem Krieg herrscht. Die Aussicht auf einen Beitritt Kiews setzt einen militärischen Sieg voraus – und dieser zeichnet sich auf dem Schlachtfeld nicht ab.

Zweitens und vor allem aber, weil die Führer in der EU mit zwei widersprüchlichen Zielen konfrontiert sind. Dies unterstreicht eine detaillierte Studie von zwei Forschern, die aus einem von Brüssel finanzierten Thinktank hervorgegangen sind: Hans Kribbe und Luuk van Middelaar vertreten in dieser im Oktober letzten Jahres veröffentlichten Studie die Ansicht, dass die EU „vor dem Dilemma steht, ein Ziel zu erreichen, das gleichzeitig notwendig und unmöglich ist„.

„Notwendig“? In den Köpfen der EU-Granden hat der Krieg in der Ukraine den Wunsch beschleunigt, die Staaten, die sie als Teil ihres Einflussbereichs betrachten, enger an sich zu „binden“. So erklärte die EU-Kommissionspräsidentin: „Die Erweiterung ist die Antwort auf den Ruf der Geschichte, sie ist der natürliche Horizont unserer EU.“ (Ist es nicht genau das, wodurch ein Imperium definiert wird: Ständig den Horizont der eigenen Grenzen erweitern zu wollen?)

Die Ambitionen der Erweiterung sind geopolitischer Natur. Frau von der Leyen macht daraus kaum einen Hehl: Die Erweiterung ist eine „Investition in unsere Sicherheit“ und eine Möglichkeit, „unsere Nachbarschaft zu stabilisieren“. Das wird in der Studie der beiden Forscher auch ungeschminkt klarstellt: „Andere Akteure wie Russland oder China aus dieser potenziell instabilen Region fernzuhalten, ist zu einer absoluten Priorität geworden.“

Doch nachdem die „Notwendigkeit“ erklärt wurde, befasst sich die Studie mit den explosiven Widersprüchen, die der Prozess unweigerlich mit sich bringen wird. Sie unterteilt diese „unglaublich schwierigen Herausforderungen in den kommenden Jahren“ in mehrere Bereiche.